平台管理屡遭质疑：Facebook面临史上最大生存考验

扎克伯格

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新浪科技讯 北京时间3月19日早间消息，假新闻丑闻过去一年后，Facebook对负面消息的反应无知而冷漠，并试图掩盖错误。用户从中得到的信息是，他们在Facebook上发布的信息被滥用，使用量开始下降。

当美国国会正在就俄罗斯干涉总统大选一事进行调查时，该公司高管闪烁其词，同时，正在以创纪录的速度疯狂抛售股票，其中包括马克·扎克伯格计划在2019年中期出售价值近130亿美元的股票。Facebook正面临一场生存考验。

没有外部攻击者把Facebook拉下马，它的软肋在于基本商业模式——收集用户数据，并利用这些数据向目标用户销售广告。多年来，用户的接受度一直不错，但经过近一年负面宣传的冲击，他们的耐心可能逐步丧失。

Facebook没有回应媒体的提问或置评请求。

在过去的一年多时间里，Facebook一直在为2016年总统大选期间社交平台的使用情况而争论不休。

最值得注意的是，近期，美国一个大陪审团起诉13名俄罗斯人曾通过造谣活动分裂美国政治，导致总统大选结果有利于特朗普一方。他们的策略包括利用Facebook组织旨在分裂美国的政治抗议，以及有针对性地购买广告。

在整个事件中，Facebook首席执行官和创始人马克·扎克伯格始终保持不闻不问的超然态度。

他在个人Facebook帖子中谈到了一些问题，但很少与新闻界谈论这些问题。去年，他大部分时间都在与美国各地的人一起拍摄照片，但在国会质询俄罗斯如何利用Facebook影响2016年大选时，他没有露面。

今年，他宣布年度个人挑战是修复Facebook——换言之，在一家价值超过5000亿美元的公开上市公司当好首席执行官。

上周末，Facebook对该公司对负面消息的反应不当进行了个案研究。

上周五晚上，Facebook突然发布公告称，暂停与政治分析研究公司剑桥分析的合作。后者是由共和党人罗伯特·默瑟（Robert Mercer）资助的，特朗普的竞选团队利用该机构对Facebook网的广告加以调查。

Facebook在公告中称，剑桥分析公司违反了Facebook的数据使用期限规定，尽管前者声称删除了2015年的数据，但Facebook得到的消息与此相反。外界人士认为，Facebook的行为事出有因，目的是在《纽约时报》和《观察家》两家报纸披露剑桥分析公司的调查结果时压制报道，欲盖弥彰。此前，该公司高管曾在Twitter发帖辩称，Facebook的做法没有“违约”，但这条消息后被删除。

该公司艾利克斯·斯塔莫斯（Alex Stamos）表示，报道“重要而有力”，但他同时坚称，“依据合理定义，不应使用‘违规’一词。”另一位Facebook高管安德鲁·博斯沃思（Andrew Bosworth）也回应了这一说法，称这“明确不属于数据泄露”。

到目前为止，此事已过去超过24小时，扎克伯格和他的副手、首席运营官雪莉·桑德伯格（Sheryl Sandberg）均未予回应。

Facebook高管的回应是正确的——不存在安全漏洞，用户心甘情愿地提供信息。此外，Facebook已经对应用程序进行了更好的安全控制，用户可以更容易地对应用程序正在收集的信息及收集方法加以控制，但用户开始明白自己发布的详细信息可以被任何人利用，至少在某些时候，连Facebook自身也无法控制信息的流向和被利用的方式，他们对社交媒体巨头的信任正在丧失，Facebook的使用率下降。去年第四季度，北美洲每天使用Facebook的人数比上一年有所下降，这是有史以来第一次。

于此同时，扎克伯格在公司财报电话会议上对投资者宣布，本季度用户使用时间下降5%。该公司声称，这是由于一些技术上的变化，Facebook正在打击低质量内容，以期为用户提供更积极的体验。

目前，广告商们也对Facebook怨声载道，并警告他们的客户远离某些广告产品，但他们仍然在投放广告，因为那里有超过20亿观众和一些最精确的广告目标，Facebook依然不可能被忽视。

但在此时，Facebook高管们疯狂抛售股票的行为却向投资者发出了一个令人不安的信号。

去年夏天，扎克伯格本打算创建另一个类股票来巩固自己对公司的控制权，这一计划失败后，他宣布在2019年年中之前抛售7500万股（约18%的股权）Facebook股票，总价值近130亿美元，这些资金将用于支持陈·扎克伯格基金。

股票销售正在顺利进行。今年2月，他卖出了价值近5亿美元的股票，正准备在3月份卖出更多股票。此举在业界引发猜测。相比之下，在过去两年，以支持基金为名，他只卖出了价值16亿美元的Facebook股票。

其他高管也在大量抛售。2014年Facebook以190亿美元收购了短信应用WhatsApp，去年其创始人简·库姆（Jan Koum）出售了价值28亿美元的Facebook股票。

桑德伯格卖出了3亿美元，与库姆相比，仅仅是小巫见大巫，这与其他顶级高科技公司的高级管理人员相比，也算非同寻常的大手笔。

在过去12个月，Facebook的股价上涨超过80%。也许这些高管的抛售套现只是兑现以前的收益，但Facebook领导在公司的多事之秋做出这样的举动，很难让人不浮想联翩。(斯眉)