新浪科技> 业界 > 正文

平台管理屡遭质疑：Facebook面临史上最大生存考验

平台管理屡遭质疑：Facebook面临史上最大生存考验
2018年03月19日 09:16 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信
扎克伯格扎克伯格

　　相关消息：

　　AI助特朗普当选？Facebook史上最大数据滥用曝光

　　美国前监管官员：Facebook或因泄露数据面临巨额罚款

　　Facebook数据被滥用引起公众质疑：涉及5000万用户

　　特朗普胜选推手？这家公司被曝非法收集Facebook数据

　　新浪科技讯 北京时间3月19日早间消息，假新闻丑闻过去一年后，Facebook对负面消息的反应无知而冷漠，并试图掩盖错误。用户从中得到的信息是，他们在Facebook上发布的信息被滥用，使用量开始下降。

　　当美国国会正在就俄罗斯干涉总统大选一事进行调查时，该公司高管闪烁其词，同时，正在以创纪录的速度疯狂抛售股票，其中包括马克·扎克伯格计划在2019年中期出售价值近130亿美元的股票。Facebook正面临一场生存考验。

　　没有外部攻击者把Facebook拉下马，它的软肋在于基本商业模式——收集用户数据，并利用这些数据向目标用户销售广告。多年来，用户的接受度一直不错，但经过近一年负面宣传的冲击，他们的耐心可能逐步丧失。

　　Facebook没有回应媒体的提问或置评请求。

　　在过去的一年多时间里，Facebook一直在为2016年总统大选期间社交平台的使用情况而争论不休。

　　最值得注意的是，近期，美国一个大陪审团起诉13名俄罗斯人曾通过造谣活动分裂美国政治，导致总统大选结果有利于特朗普一方。他们的策略包括利用Facebook组织旨在分裂美国的政治抗议，以及有针对性地购买广告。

　　在整个事件中，Facebook首席执行官和创始人马克·扎克伯格始终保持不闻不问的超然态度。

　　他在个人Facebook帖子中谈到了一些问题，但很少与新闻界谈论这些问题。去年，他大部分时间都在与美国各地的人一起拍摄照片，但在国会质询俄罗斯如何利用Facebook影响2016年大选时，他没有露面。

　　今年，他宣布年度个人挑战是修复Facebook——换言之，在一家价值超过5000亿美元的公开上市公司当好首席执行官。

　　上周末，Facebook对该公司对负面消息的反应不当进行了个案研究。

　　上周五晚上，Facebook突然发布公告称，暂停与政治分析研究公司剑桥分析的合作。后者是由共和党人罗伯特·默瑟（Robert Mercer）资助的，特朗普的竞选团队利用该机构对Facebook网的广告加以调查。

　　Facebook在公告中称，剑桥分析公司违反了Facebook的数据使用期限规定，尽管前者声称删除了2015年的数据，但Facebook得到的消息与此相反。外界人士认为，Facebook的行为事出有因，目的是在《纽约时报》和《观察家》两家报纸披露剑桥分析公司的调查结果时压制报道，欲盖弥彰。此前，该公司高管曾在Twitter发帖辩称，Facebook的做法没有“违约”，但这条消息后被删除。

　　该公司艾利克斯·斯塔莫斯（Alex Stamos）表示，报道“重要而有力”，但他同时坚称，“依据合理定义，不应使用‘违规’一词。”另一位Facebook高管安德鲁·博斯沃思（Andrew Bosworth）也回应了这一说法，称这“明确不属于数据泄露”。

　　到目前为止，此事已过去超过24小时，扎克伯格和他的副手、首席运营官雪莉·桑德伯格（Sheryl Sandberg）均未予回应。

　　Facebook高管的回应是正确的——不存在安全漏洞，用户心甘情愿地提供信息。此外，Facebook已经对应用程序进行了更好的安全控制，用户可以更容易地对应用程序正在收集的信息及收集方法加以控制，但用户开始明白自己发布的详细信息可以被任何人利用，至少在某些时候，连Facebook自身也无法控制信息的流向和被利用的方式，他们对社交媒体巨头的信任正在丧失，Facebook的使用率下降。去年第四季度，北美洲每天使用Facebook的人数比上一年有所下降，这是有史以来第一次。

　　于此同时，扎克伯格在公司财报电话会议上对投资者宣布，本季度用户使用时间下降5%。该公司声称，这是由于一些技术上的变化，Facebook正在打击低质量内容，以期为用户提供更积极的体验。

　　目前，广告商们也对Facebook怨声载道，并警告他们的客户远离某些广告产品，但他们仍然在投放广告，因为那里有超过20亿观众和一些最精确的广告目标，Facebook依然不可能被忽视。

　　但在此时，Facebook高管们疯狂抛售股票的行为却向投资者发出了一个令人不安的信号。

　　去年夏天，扎克伯格本打算创建另一个类股票来巩固自己对公司的控制权，这一计划失败后，他宣布在2019年年中之前抛售7500万股（约18%的股权）Facebook股票，总价值近130亿美元，这些资金将用于支持陈·扎克伯格基金。

　　股票销售正在顺利进行。今年2月，他卖出了价值近5亿美元的股票，正准备在3月份卖出更多股票。此举在业界引发猜测。相比之下，在过去两年，以支持基金为名，他只卖出了价值16亿美元的Facebook股票。

　　其他高管也在大量抛售。2014年Facebook以190亿美元收购了短信应用WhatsApp，去年其创始人简·库姆（Jan Koum）出售了价值28亿美元的Facebook股票。

　　桑德伯格卖出了3亿美元，与库姆相比，仅仅是小巫见大巫，这与其他顶级高科技公司的高级管理人员相比，也算非同寻常的大手笔。

　　在过去12个月，Facebook的股价上涨超过80%。也许这些高管的抛售套现只是兑现以前的收益，但Facebook领导在公司的多事之秋做出这样的举动，很难让人不浮想联翩。(斯眉)

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有