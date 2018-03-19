澳工程师称发现MH370残骸且满是弹孔 官员否认

麦克马洪声称，残骸位于印度洋西南部毛里求斯圆岛（图来自英国《每日邮报》）

海外网3月19日电 马来西亚航空MH370客机失踪4年多，机身残骸一直未被寻获。近日，澳大利亚一名工程师声称，已用Google Earth（谷歌地球）发现了残骸位置。他甚至提出了令人震惊的说法，美国调查人员不希望MH370被发现，因为它的机身满是弹孔。对此，澳大利亚官员进行了否认。

据英国《每日邮报》报道，业余空难调查专家麦克马洪（Peter McMahon）声称，MH370客机残骸位于印度洋西南部毛里求斯圆岛（Round Island）以南16公里的海底。搜索人员从未搜索过该片海域。

麦克马洪还进一步声称，相信美国官员拒绝搜索该区域。他认为，此前美国曾派4名调查人员前往澳大利亚参与MH370案件的搜索工作，但是他们隐藏了关键性的信息，“他们确保将得到的所有信息都对公众甚至我们的（澳大利亚）政府保密，但是为什么？”

麦克马洪甚至提出了耸人听闻的说法，“他们根本不希望它（MH370）被发现，因为它的机身满是弹孔，找到它只会让事件更加扑朔迷离。”

麦克马洪所声称的“机身轮廓”

麦克马洪所声称的“机身前端轮廓”

麦克马洪展示了图片，指水底隐然出现机身及前端的轮廓。他表示已将资料交给澳大利亚交通安全局（ATSB），对方也表示不能完全排除那不是飞机。目前，关于飞机下落的主流观点是客机起飞6小时后在印度洋坠毁。

而澳大利亚官员对此进行了否认。据美国《福克斯新闻》报道，澳大利亚联合机构协调中心(Joint Agency Coordination Centre)一位发言人表示，麦克马洪于2016年和2017年通过脸书和电子邮件联系过澳大利亚交通安全局，但澳大利亚交通安全局在任何时候都没有表明过麦克马洪的证据所显示的是失踪的MH370航班。而且，麦克马洪给该机构发送的图片是于2009年11月6日，MH370失踪4年前多拍摄的。

马航编号MH370的波音777客机，2014年3月8日载着239名乘客及机组人员，原定从马来西亚吉隆坡前往北京，却在起飞约40分钟后与塔台失联，不知所终。

在MH370失踪近17个月后，印度洋法属留尼汪岛海滩出现疑似客机机翼的残骸及一件破烂行李，美国调查员及马来西亚官员都“几乎肯定”，属于MH370所属的波音777客机机型。2017年1月，澳大利亚搜寻马航370航班联合协调中心宣布，暂停对该航班的水下搜索。

美国海底探索公司海洋无限公司的搜索船只（图源：马来西亚《星报》）

马来西亚政府于1月10日与美国海底探索公司海洋无限公司(Ocean Infinity)签署合作协议，重启MH370失联客机的搜寻工作。搜索工作引发外界关注。对于此次搜索，有专家将其形容为是“最后的努力”。（编译/海外网 巩浩）