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福布斯公布“全球最佳创投人”榜单 华人首次登顶

福布斯公布“全球最佳创投人”榜单 华人首次登顶
2018年04月04日 06:29 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间4月4日消息，沈南鹏在《福布斯》杂志公布的2018年“全球最佳创投人”榜单（The Midas List）上荣登榜首，这代表着华人首次登顶的重大里程碑。与此同时，16名上榜人士都拥有中国国籍或是华裔人士，这一数字也创下历史纪录，不啻为对规模日益壮大的中国创业公司献上的一曲“赞歌”，同时也表明中国风险投资生态系统日趋成熟。

　　对于上述的两种趋势，沈南鹏都能以他自身的经历为证。在开启自己的风险投资生涯以前，他联合创立了携程网（NASDAQ：CTRP），并曾担任该公司的CFO。沈南鹏之所以能够登上“全球最佳创投人”榜单，则是因为他是红杉资本中国基金（Sequoia Capital China，以下简称“红杉中国”）的创始及管理合伙人。通过红杉中国，他已对京东（NASDAQ：JD）和阿里巴巴集团（NYSE：BABA）等中国企业巨头进行了投资，并进入了红杉资本的全球领导委员会。

　　红杉中国还有两名代表人物进入了今年的“全球最佳创投人”榜单，分别是排在第13位的周逵和排在第90位的计越。周逵对同城快送信息服务平台和生鲜商超O2O平台新达达进行了投资，而计越最知名的投资之一则以分类广告创业公司赶集网为目标，随后赶集网已在2015年与58同城（NYSE：WUBA）合并。

　　中国本土的一些风险投资公司也出现在了榜单上。举例来说，愉悦资本创始人刘二海排在第61位，他对摩拜和自动驾驶汽车创业公司NIO的投资使其重返榜单。另外，真格基金创始人徐小平排在第24位，与去年相比上升了近50位，原因是他对美菜网等公司进行了投资。美菜网是一家农产品移动电商，今年1月该公司在E轮融资回合中筹集了4.5亿美元资金。

　　有趣的是，有三名华人的上榜表明中国创业公司的影响力正在日益扩大，这三人分别是：排在第八位的甘剑平、排名59的宓群以及排名64的林欣禾。虽然这三人都已加入美国国籍，但目前均居住在中国。

　　与此同时，中国企业也成为了外国风险资本家的投资对象，“全球最佳创投人”榜单上的多位美国上榜人士都拥有对华投资。其中，排名第六的玛丽·米克尔（Mary Meeker）、排名34的斯科特·施莱弗（Scott Shleifer）和排名36的德文·帕里克（Deven Parekh）都对京东进行了投资。另外，58同城、阿里巴巴集团和华领医药等中国企业也获得了一些上榜人士的投资。（唐风）

　　以下为详细榜单：

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