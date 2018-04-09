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苹果发布红色版iPhone 8和8 Plus 4月10日起订购

苹果发布红色版iPhone 8和8 Plus 4月10日起订购
2018年04月09日 20:44 新浪科技
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 　　新浪科技讯 北京时间4月9日晚间消息，苹果公司(以下简称“苹果”)今日发布了红色版iPhone 8和iPhone 8 Plus，即 “(PRODUCT)RED”特别版。从明日起，这两款手机将在包括中国在内的部分国家和地区接受在线预订，而4月13日将在零售店开售。

　　红色版iPhone 8和iPhone 8 Plus分为64GB和256GB两种存储规格， 售价分别为699美元和849美元(iPhone 8)，以及799美元和949美元(iPhone 8 Plus)。

　　RED由著名乐队U2主唱波诺和关怀非洲的慈善团体DATA主席鲍比·施莱弗(Bobby Shriver)于2006年共同发起成立。RED基金通过和其他公司联名推出(PRODUCT)RED特别版产品来赢得利润，其中很大一部分用于艾滋病防治项目。

　　苹果已与RED合作近12年。去年3月，苹果已推出了红色特别版iPhone 7和iPhone 7 Plus。通过该项目，苹果已为RED融资逾1.6亿美元。

　　除了红色版iPhone 8和iPhone 8 Plus，苹果今日还推出了 (PRODUCT)RED红色版iPhone X皮套Folio。

　　从太平洋夏季时间4月10日(周二)早上5点30分起，红色版iPhone 8和iPhone 8 Plus开始接受在线预订。4月13日星期五，将登陆澳大利亚、加拿大、中国、法国、德国、中国香港、日本、新西兰、新加坡、韩国、英国和美国零售店。

　　本月晚些时候，这两款手机还将登陆巴西、丹麦、爱尔兰、意大利、马来西亚、墨西哥、荷兰和中国台湾等国家和地区。5月，还将在智利、哥伦比亚、印度、以色列和土耳其等国家和地区推出。(李明)

红色iPhone苹果
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