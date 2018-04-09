外媒：苹果本周一将发布红色iPhone 8

新浪科技讯 北京时间4月9日早间消息，根据美国运营商Virgin Mobile发给员工的一份内部备忘录，苹果最早将在当地时间周一早上发布一款限量版红色iPhone 8和iPhone 8 Plus产品。

Virgin Mobile 称，他们的智能手机库存系统将在4月9日星期一增加一款新的手机类型，这与苹果的发布内容相吻合，该公司很有可能通过发布会的形式宣布这款产品。但备忘录中没有提到红色版iPhone X。

备忘录说将有预订单，因此，尚不清楚新颜色手机可否在四月下旬立即或开始出货，但几乎可以肯定是是苹果将在本周发布新款手机。

之前，Rosenblatt Securities的分析师Jun Zhang和史蒂夫·赫默斯托弗（Steve Hemmerstoffer）曾通过Twitter账户OnLeaks泄露过新款红色iPhone的传言。Ben Geskin也表示，新款产品的颜色可能是红色的。

彭博社一位非常可靠的苹果记者马克·古尔曼（Mark Gurman）在跟帖中也证实了上述消息。

2017年3月苹果曾发布了一款红色iPhone 7和iPhone 7 Plus手机，但该公司可能决定要等到今年四月再发布红色iPhone 8和iPhone 8 Plus，以便使其营收充分体现在今年第三季度的财报报表上，按照惯例，这一季度是苹果公司的销售淡季。

最近的一份报道称，苹果还将推出一款黄金版iPhone X，但Virgin Mobile备忘录没有提及此事。几乎可以肯定的是本周一苹果将会发布一波新闻稿，详述红色版iPhone 8和iPhone 8 Plus、黄金版iPhone X，以及AirPower充电垫的具体细节。(斯眉)