贾跃亭回国造车？ FF关联公司掷拿下广州600余亩地

每经记者 曾剑 每经编辑 赵桥

贾跃亭造车又有最新进展，旗下电动汽车初创公司法拉第未来（Faraday Future，简称FF）的关联公司在广州南沙拿下一地块。

4月8日，广州市公共资源交易中心官网显示，睿驰智能汽车（广州）有限公司（以下简称睿驰智能）以底价3.641亿元，竞得广州市南沙区一块约601亩的制造业用地。根据每日经济新闻此前推出的《法拉第未来关联公司广州南沙设点 贾跃亭要在国内投产电动车？》调查，睿驰智能为法法汽车（中国）有限公司（以下简称法法中国）的兄弟企业。而法法中国则与贾跃亭的法拉第未来关系不浅。

随着前述竞拍结果的出炉，关于贾跃亭回国造车的猜测得到了进一步的落定。

睿驰智能后续会提交资料

根据广州市公共资源交易中心官网发布的竞价结果，2018NGY-2南沙区万顷沙保税港加工制造业区块（以下简称2018NGY-2地块）以3.641亿元的竞拍起始价成交，竞得人为睿驰智能。

如果不是睿驰智能特殊的股东背景，这场土地竞拍或许不会引起市场关注。工商资料显示，睿驰智能注册地址位于广州市南沙区海滨路171号9楼（仅限办公用途），注册资本3亿美元。公司主要人员包括丁大巍、吴黎、王志刚。睿驰智能的业务大多与汽车相关，经营范围包含汽车销售、汽车零配件设计服务、汽车维修工具设计服务等。

股东方面，睿驰智能唯一股东为SMART MOBILITY（HONG KONG）HOLDINGS LIMITED（以下简称SMART MOBILITY）。据中国香港企业注册处披露的资料显示，SMART MO-BILITY成立于2016年10月20日，该公司编号为2440636，属于私人股份有限公司。

值得一提的是，SMART MOBILITY原来的名称为FF HONG Kong Holdings Limitied，中文名称为法法汽车生态（香港）有限公司（以下简称法法汽车生态）。

实际上，贾跃亭投资的法拉第未来的微信和微博账号的公司主体皆为法法中国。法法中国成立于2017年3月3日，董事长为王佳伟。根据界面等多家媒体援引美国科技新闻网站The Verge的报道称，贾跃亭将其持有的法拉第未来股权转让给了其外甥，其外甥名字音译为：Jiawei Wang。

法法汽车生态正好为法法中国的控股股东，持股比例为95%。梳理错综复杂的关系可以得出，睿驰智能与法法中国同为法法汽车生态的控股子公司。

对于睿驰智能的股东背景，土地出让方是否已了解？对此，《每日经济新闻》记者于4月8日致电广州市南沙区国土资源和规划局，相关人士表示，睿驰智能目前仅缴纳了保证金，程序是先竞价后续进行资格审核，签署合同后再缴纳土地出让金。该人士表示，根据程序要求，后续会让睿驰智能提交（包括出资等）相关材料。

该宗土地的出让信息显示，2018NGY-2宗地的竞拍保证金为7282万元。

地块只能用于造“纯电动车”

记者注意到，2018NGY-2地块有明确的使用条件。土地出让公告显示，2018NGY-2地块总面积约40.1万平方米，出让年限为50年，规划土地用途为工业用地，投资强度为不低于8274元/平方米。

根据申报条件，竞拍申请人须在广州市南沙区设立项目公司。项目公司主要经营范围为车辆工程的技术研究、开发；汽车零部件及配件制造、销售；汽车销售。

此外，项目注册资本不低于3亿美元。按照要求，竞得人须在竞得土地一个月内引进具备国际一流纯电动汽车研发制造水平的纯电动汽车组装项目。同时，竞得人须在项目开工后五个季度内取得纯电动汽车准入的项目核准等要求。

也就是说，睿驰智能竞得的这块地必须用于投建纯电动汽车生产项目。

不仅如此，土地出让公告显示，竞得人须在签订《国有建设用地使用权出让合同》之日起30日内一次性付清土地出让金，并按相关规定缴交契税等费用。这也意味着，睿驰智能需在30日内缴清3.641亿元土地出让金。

《每日经济新闻》记者还注意到，睿驰智能此前便在为落点广州做准备。3月23日，睿驰智能在广州市南沙区海滨路171号9楼注册了一家名为“睿驰汽车科技（广州）有限公司”的企业。新公司经营范围包括工程和技术研究和试验发展，车辆工程的技术研究、开发等业务。