爱奇艺上市破发 掌门人龚宇称“不追求短期回报”

爱奇艺 上市破发 掌门人龚宇称“不追求短期回报” 上市破发 掌门人龚宇称“不追求短期回报”

马秀岚、李静

北京时间2018年3月29日晚，爱奇艺（纳斯达克证券代码：IQ）登陆纳斯达克。爱奇艺发行价为18美元，上市首日，股价以18.2美元开盘，盘初即迅速破发，最终以13.61%跌幅收盘，报15.55美元，市值约110亿美元。

龚宇今年50岁，爱奇艺8岁。而除了爱奇艺CEO龚宇，爱奇艺的大股东百度CEO李彦宏、李彦宏之妻马东敏都出现在敲钟现场。

敲钟之前，在北京爱奇艺创新大厦媒体观礼现场，龚宇视频连线接受《中国经营报》等媒体采访。记者提问龚宇的第一个问题就是关于龚宇的持股比例。

和百度的关系

龚宇坦言，“第一个问题就让我兴奋起来了”。在招股书中披露，最大股东百度持股69.9%，第二大股东小米持股8.4%，而龚宇仅持股1.8%。

他讲到有股东说他是行为艺术。“我一听就乐了，虽然这1.8%金额也是不少，但在一般的公司也就是一个极小的股份比例。人做事不仅是追求经济上的回报，也是追求事业上的回报，何况这个经济回报从金额上算也不小了。”

他以这样的解释来打消外界的疑虑。持股比例和爱奇艺是不是独立运行没有关系，百度作为爱奇艺的控股股东更多是在资金和资源上的支持，8年来是通过董事会的管理在股权、融资等方面起到了决定性的作用，在日常管理方面是以爱奇艺的核心管理团队为核心做决策，这是多年来不变的。

成立于2010年4月的爱奇艺，彼时就由百度持股，2012年11月被百度全资收购，2013年5月，为增强整体竞争力，百度花3.7亿美元买下PPS视频业务，之后并于爱奇艺之下。

2016年2月，百度董事长李彦宏与龚宇向百度提出的MBO私有化爱奇艺的计划中，意图私有化后的爱奇艺于2017年借壳在国内A股上市，但该计划受到百度股东美国对冲基金Acacia Partners的反对，原因是爱奇艺私有化价格过低。2016年7月爱奇艺私有化计划终止。

理工科出身的龚宇，在回答问题时严谨而内敛，一边用笔在纸上记着重点。显然在爱奇艺和百度的业务关系上，他的回答是谨慎的。他坦言，历史上百度在业务、资源方面对爱奇艺的支撑很大，7年多前爱奇艺每天流量最高峰时超过85%是百度提供的，现在虽然百度依然在流量上给爱奇艺做贡献，但是贡献已经不那么突出了。“因为爱奇艺的生态已经足够大，每月每天覆盖的人群足够多，自己独立生存并且健康发展的大规模生态系统已经建立起来。”而现在，百度依然在技术上给了爱奇艺很大支持，包括AI技术、云计算技术等。

对标美国视频网站Netflix

“先于爱奇艺上市的视频网站不止一家，后进者爱奇艺的每一步都走得不容易，甚至伴随了误解和唱衰。”爱奇艺副总裁、节目开发中心总经理姜滨在北京现场讲道。

对于爱奇艺而言，上市只是一个新的征程。目前在线视频行业里的前三家中，腾讯视频背靠腾讯的巨大生态体系，优酷背靠资金雄厚的阿里。业内人士此前在接受记者采访时称，爱奇艺上市后必然要面对内容持续投入和投资人压力之间的矛盾。

龚宇认为，通常的经济规律是在巨大的产业机会面前，前期投入肯定都会很大，所以整个行业走了一些弯路，有些企业走不到终点，但是整个行业发展非常积极，爱奇艺已经走到了中程，这会给爱奇艺更多的愿望去做更多的投入，换取未来更大发展空间。爱奇艺会更加持续地投入，而不是追求短期的回报和利润，这更符合爱奇艺和爱奇艺股东的利益，也更能实现爱奇艺作为一个技术驱动的娱乐公司实现自己愿景的目标。

记者在近期采访行业人士时，普遍认为短期内视频行业还将处于继续大投入的阶段。

招股书显示，爱奇艺内容成本由2016年的75亿元增加至2017年的126亿元，增幅为67.3%。带宽成本由2016年的18亿元增加至2017年的21亿元，增幅为16.8%。营收也实现了快速的增长，总收入从2015年的53.186亿元人民币增长至2016年的112.374亿元人民币，同比增长111.3%；又进一步从2016年的112.374亿元人民币增长至2017年的173.784亿元人民币（约合26.710亿美元），同比增长54.6%。但亏损还在持续。

美国视频网站Netflix靠付费用户的模式盈利，这给了国内视频网站很大的想象空间。

目前包括爱奇艺在内的中国视频平台主要通过会员服务和在线广告产生收入。招股书中披露的爱奇艺的营收构成为会员服务、广告服务、内容分发和其他。会员服务从2015年到2017年的营收分别为9.96亿元、37.62亿元、65.36亿元，占营收比重分别是18.7%、33.5%、37.6%，呈逐年增长态势。在线广告服务从2015年到2017年的营收分别为33.99亿元、56.50亿元、81.58亿元，占营收比重分别是63.9%、50.3%、46.9%，内容分发从2015年到2017年的营收占比分别为7.4%、4.4%、6.9%。其他的占比分别为10%、11.8%、8.6%。其他包括直播、在线游戏、IP授权、网络文学和电子商务。除了品牌广告、付费用户、信息流广告等三个驱动力之外，龚宇希望未来爱奇艺能不断开发出第四、第五个重要的驱动力。

虽然是对标美国视频网站Netflix，龚宇也解释了两家模式上的不同。Netflix非常单纯专注，即优选内容加上订阅的收入。而爱奇艺想要打造“一鱼多吃”的模式。以内容为基础，通过广告来收入（包括品牌广告收入、信息流广告收入等）。同时建立一个生态系统，把文学、动漫、轻小说、网络游戏、商城等，通过IP的连接串联起来。形成“一鱼多吃”的模式，即每投入一块钱做内容，都用不同的文艺作品形态来表达。通过广告、收费、打赏、付费阅读、衍生品授权等多种商业模式来做货币化。也就是龚宇接受连线记者采访时所说的“迪斯尼商业模式”，他要做的是在中国建立一个线上的娱乐王国。

龚宇认为，网络视频行业作为线上娱乐行业中最主要的一个行业，机会巨大。且在2015年后付费市场爆发性增长，爱奇艺作为第一个尝试者获得了最大的蛋糕。“从商业模式看，Netflix是非常成功的一个商业模式。从发展的空间角度来讲，未来5年，年平均增长率总是要大于35%甚至达到40%，这么大的一个基数，还继续高速增长5年以上，对于我们来说是非常好的一个诱惑，让我们在这方面更愿意做大的投入。”

8年来，爱奇艺已经打败了不少对手，但上市后如何讲好故事，依然挑战重重。