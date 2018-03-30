央视揭秘色情网站黑产：登录瞬间被黑客“控制”！

网络上出现的色情内容，一直是网络上的一个顽症，2018年2月7日，公安部部署全国公安机关深入开展打击整治网络违法犯罪的“净网2018”专项行动，一个月的时间，打掉了一大批“黄赌毒”违法犯罪团体。

2月28日，全国“扫黄打非”办公室曝光一批网络直播“传黄”案件，坚决打击利用网络直播平台传播淫秽色情信息行为。

但政府的行动刚结束，央视财经《经济半小时》栏目继续接到了观众打来的举报电话，一些网络上重新冒出了不少淫秽色情信息，给自己的孩子都带来了不好的影响。

60元能买10000部淫秽视频 网络直播变形走样

3月12日，央视财经记者按照观众提供的举报线索，在国内一家知名的搜索引擎上，输入了“第一坊华人视频”的关键词之后，搜索页面上出现的内容着实让记者吃了一惊。“第一坊”三个字刚出现，一幅花花绿绿的网页立刻弹出充斥着整个屏幕的“第一坊华人视频”直播网站两个女主角“哑女妹妹”“小悠悠儿”随即登场。在貌似网络直播内容的网页上，两人的链接在网页的首要位置上，暴露的主播图片具有强烈的挑逗。

除了“哑女妹妹”、“小悠悠儿”，整个网页中，还有几十名女子的直播室，将整个屏幕分割成数十个小窗口同时开放。随意点开一名女子的网络直播室，屏幕上出现的是一些不堪入目的画面。视频中，正在真人秀的女子面对镜头做出各种淫秽色情的不雅动作。

随着背景音乐节奏的加快，视频里，女子的行为更加暴露和大胆。十几秒之后，这名女子开始将自己的上衣迅速脱掉，还同时发出挑逗性的语言和声音。这些网络内容，和此前公安部，全国扫黄打非办公布的清查关闭的网络色情淫秽网页如出一辙。

两分钟后，网页里已经脱掉上衣的这名女子面对镜头继续表演，但就在这时，真人秀的整个视频，清晰度突然变模糊，视频上方打出了一行小字。

第一坊直播室女主播：奴家就要表演了，客官打赏一点吧。

随即视频上方，弹出了一个注册页面，而这时，刚刚真人秀的视频画面也随之终止。在网络技术人员的帮助下，记者注册了账号，进入了刚才那名女子的直播室。

画面上的女子已经将身上的衣服脱得所剩无几，并且面对镜头做出了更为大胆、暴露的动作。

第一坊直播室女主播：抓紧时间，还有两分钟开车了。

上车、开车，是表明这名女子将要进行更淫秽、更色情的演出，提示观看者只有在直播间里付费，购买所谓的门票，才有资格看到接下来的色情表演。

第一坊直播室女主播：马上关门了，哥哥们赶紧上车。

在调查时记者发现，购买色情网站的门票，其实是直播室里的“虚拟礼物”，一张门票标价520钻石，而520的钻石则需要充值52元人民币，10个钻石需要1元，而在充值页面，充值最低的标准是66元，最高可以充值18888元。

值得注意的是，尽管电脑屏幕上的视频不断变换，上面显示的内容也在不断更新，但左上角有一行被叫做“本日贡献栏”。所谓 “本日贡献栏”上的数字，其实就是这名正在进行色情表演主播的实时收入，短短的十几分钟，这名女子已经赚取了4802钻石，也就是说，只有短短的这十几分钟色情表演，她已经收到了480元的收入。

在不断刷新的网页内容中，央视财经记者发现，这个被叫做“第一坊华人视频”的网站生意很火爆，推出的直播项目很多，除了单人表演的色情真人秀，在第一坊直播网站内，像这样表演淫秽色情内容的直播室，还被分成三六九等，根据登陆者缴纳的金额、充值的价格，还可以看到多种类型的色情表演。这个直播间里标明的价格，少则需要充值39元，多则需要充值188元，而在高级的色情直播间里，最少充值800元，上不封顶，充的越多，淫秽色情的程度也随之升级，画面更加不堪入目。

第一坊直播室女主播：我们可以听你们指挥动作，现在我们开始表演了。

值得人警惕的是，这些色情网站还具备了一项新功能，网络技术人员在专业电脑程序中发现，当人们登陆了这些色情网页之后，这些网站的后台就开始记录访问者的一切浏览印记，而且，访问者的手机登录信息也被一一截取。

果然，就在记者对“第一坊华人视频”进行跟踪调查时，仅仅过了两天的时间，记者测试手机的微信，频繁被一个陌生号码莫名其妙地加为好友，一个自称 “十年老司机”的人，开始公开向记者的微信号推销一批所谓的优质资源。

这是不是色情网站利用偷窃的大数据，继续进行手机上的色情内容交易呢？为了继续调查，记者通过了这个主动找上门来推销优质资源的微信好友验证。经过几番交谈之后，果然，这位自称为“十年老司机”的人，就在微信上向记者发来了一张密密麻麻的图表，点开这张图表，记者看到，这是一张专业的色情视频收费示意图，表明他们可以提供三种色情视频套餐，分别是网盘链接套餐和网盘账号套餐，以及网站在线套餐，套餐内容不同，价格也不尽相同。

还没等记者看完这张图，“十年老司机”的第二条信息又发了过来。

十年老司机：十年实力团队，多种服务内容，包你过瘾。

这个叫做“十年老司机”的人，不停地发来信息，要求购买套餐。并告诉记者，用10T 的网盘，就可以把所有的色情影片、视频、真人秀等，全部下载，随时观看。

央视财经《经济半小时》记者：哪种卖得比较多？

十年老司机：网盘账号套餐，直接给你一个10T资源的账号。

记者了解到，如果是一个10T资源的网盘账号，如果按一部色情电影1GB的容量大小计算，10T容量相当于这个账号中存储了10000部色情电影，记者在发来的收费图表上看到，这样的网盘账号套餐标价是60元，视频年卡套餐188元。

央视财经《经济半小时》记者：现在网络管得这么严，还好卖吗？

十年老司机：怎么不好卖？网盘账号一天能卖几十个，我们还包售后。

除了兜售色情直播网站，微信上联系的这个人还极力推销一种50元的套餐，这又是什么呢？记者付费之后，点开了这个叫“十年老司机”的人推销的网站在线套餐。

眼前的这些画面显示，这就是一个色情网站，名叫“草榴社区”。据了解，这个网站在互联网上非常火爆，记者登录的只是分站点之一。

在网页的信息里，记者注意到，这个网站自己标明的会员数高达16359人，已经发布了65481317篇帖子，这里的每一篇贴子都跟色情交易有关。按照所谓的视频年卡188元的收费标准，仅以这些会员数计算，这个网站仅仅年卡的收入就高达300多万元。

不仅是收取会员费，记者在这个网站还发现了玲琅满目的收费项目。新用户还有资格享有未来即将开放的所谓兼职板块的浏览权，网站管理员直接了当告诉记者，这就是直接将色情交易的线上与线下联系在一起了。色情网站管理员表示，如果你不是这个色情网站的会员，那么网站的其它色情板块你都无法浏览、发帖、回复，只有你通过微信支付季费39元，才能正常浏览网站，支付年费69元，还可以额外收到1T的色情网盘资源，支付所谓的终身会费99元，不仅包括季费会员和年度会员的两项权益付更多的钱成为最高级的会员之后，在这个网站上，不仅可以在线观看，下载淫秽色情视频，还可以网上招嫖。

不法色情网站女主播年均收入竟高达1160万？

12月6日，全国“扫黄打非”办公室组织百度、阿里巴巴、腾讯、新浪网、微博、今日头条、金山、奇虎、YY直播、映客直播、快手等16家互联网公司，召开网络有害出版物特征值共享数据库2018年第一次工作会议。会议聚焦整治网上传播淫秽色情低俗信息，围绕“净网2018”行动部署、处置清理儿童“邪典”动画视频、加强网络游戏整治等方面工作。但是在调查时《经济半小时》记者发现，在如此大规模的整治中，网络涉黄等非法行为依旧像一颗毒瘤，变换着名称和形式，毒害着百姓。

调查时记者了解到，在这个国内最著名的搜索引擎上，这个被叫做“第一坊华人视频”的黄色网站，只是网络色情内容的冰山一角。根据举报人提供的线索，记者发现，在这个搜索引擎上，即使打上与色情毫无关联的字，如：“金屋”字样，令人惊讶的是，网页上立刻出现了一个叫“金屋藏娇阁”的网站地址，记者点击进去之后发现，这个网站不仅与“第一坊华人视频”的黄色网站如出一辙，同时在国内也拥有庞大的点击量。这家网站虽然女主播比较少，但在线观看人数在网页自己的数据展示上，异常惊人，即使在深夜的凌晨三、四点钟，这个网站的数据显示，还有上万人在同时观看。

这些色情网站的泛滥，看似和正常人的生活无关，但稍不留神，色情内容就倾入了普通人的正常生活中，3月17日，家住北京的一位姓方的男士就主动联系了《经济半小时》栏目，他告诉记者，最近一段时间，他的孩子总神神秘秘，每天上学、回家总抱着手机不放，学习成绩也急剧下滑，孩子正在初中升高中的关键时期，方先生看在眼里，急在心里。那么手机上到底有什么东西在吸引小方呢？

方先生：我就跟踪了一下，发现他买的都是一些类似老司机教材的这种视频，全都是黄色的视频。

方先生告诉我们，后来经过和孩子的沟通发现，他所购买的淫秽色情信息源，就是偶尔在网页浏览中，在淫秽色情网站中得来的。

方先生：你只要交钱，他就给你一个分享链接，你就可以下载。

方先生告诉记者，他之所以和媒体联系，就是想通过媒体告诉更多的人，这些网络的淫秽色情内容，真的很害人，尤其是对未成年孩子的危害。

方先生：对于孩子来说，这块影响孩子身心健康，我相信不仅仅是我们自己的孩子，我们作为家长的也很难控制好这块，不好监管。

色情网站不仅给互联网的正常运营带来影响，同时也是一颗危害社会的毒瘤。这些顶风作案的色情网站，背后究竟有着多大的利益呢？几经周折，记者终于联系到一名之前在色情网站中工作过的内幕人士，他所了解的色情网站在网络上存在已久，在最火热的时候登陆人员每天都能达到上万人，收入一年能达到几百万元。这些网站被公安机关打击关闭之后，他彻底告别了这个行业，不再从事这类网站的运营。在他口中，我们知道了传统色情网站盈利的模式。

内幕人士：如果要付费观看的话，那就是要他跟对方加好友，然后付给他多少钱，然后他就给你登录账号，然后就能进行观看。

这位内幕人士告诉记者，随着公安机关的打击力度不断加大，色情网站登录账户、加好友已经是一种过时的线上交易，过去，登录者给进行网路色情服务的小姐打赏是一次性的，交一次钱观看一次，而如今，最疯狂的就是用网盘代替网站浏览，在一些搜索引擎上找到这些色情网站之后，越来越多的人把这些黄色、不堪入目的视频直接下载，存储在自己的网盘或者云端。从在线观看变成了云盘下载，利用网盘和云端贩卖色情内容，谋取利益。

这是“第一坊华人视频”网站“见证奇迹 共赢发展”的画面，按照网页上的介绍，这名叫做“代充小妹妹”的人气主播，2017年一个人就收入高达1160万元，也就是说，2017年即使她全年无休，每天她都可以有近4万元的收入。而更恐怖的是在这些色情主播辉煌“战绩”背后的是这家直播网站自己公布的用户注册量，截至到2017年12月，有45万名网友注册了这家色情直播网站，注册人数的多少跟主播人数的多少有着直接关系，“第一坊华人视频”自己公布的色情女主播就有一千名左右。按照普通直播网站平台和主播3和7的分成比例，这家色情网站每年的收益在上亿元人民币。

内幕人士：随着科技的发达，这一行业也升华了，像我们随时看的电影一样，随时在手机里想看就能看。

色情网站瞬间攻破杀毒软件 木马病毒找你没商量

色情网站如同一颗毒瘤时刻隐藏在我们身边，在调查时记者注意到，很多网友并不知道，当你浏览这些黄色网站时，你的个人隐私以及电脑、手机就已经被黄色网站的后台所抓取，即使你的电脑或手机已经安装了防火墙或者杀毒软件，也会被这些黄色网站瞬间攻破。

这是记者在调查时遇到的一个真实情况，在分别跟踪了“金屋藏娇阁”、“第一坊华人视频”进行拍摄时，记者的测试电脑开机还没有超过20分钟，电脑桌面开始变得卡顿，浏览器也开始自动下载各种莫名奇妙的软件。

做收费色情直播，做收费在线看色情片，这些都只是这些利用淫秽色情内容赚钱的违法分子赚钱的第一步。记者发现，几乎所有的直播网站首页里，大大小小的色情网站和色情视频的显著位置，都有大量“六合彩”“百家乐”之类的赌博广告。这些违法虚假广告，成为他们另一条赚钱之路，他们与境外的非法赌博网站和国内的地下钱庄相勾结，通过色情网站的链接转到境外非法的赌博网站进行赌博，那么他们不仅有这么一份广告收入，还会有赌博网站的提成。而更重要得是，无论是这些淫秽视频网站，还是这些违法虚假的赌博广告，还是色情网站的手机软件，无一例外都含有木马病毒。在你进入色情网站的同时，这些木马病毒也将侵入你的手机和电脑。

国内某网络安全公司技术专家 彭向阳：个人访问了这些淫秽色情网站，这些网站通过给你的系统挂木马，感染病毒以及其它一些入侵，使你的个人的设备、数据、被剽窃、被加密甚至被删除，然后你整个系统可能低效，甚至无法使用等等一些相关的危害。并且黑客在控制了你个人的电脑，等设备之后继而会对你所在的机构的数据中心的服务器、数据库、业务运行系统发起相关的攻击。这样的话也会让你单位的数据安全遭到严重的危害。

就在记者调查结束的同时，《经济半小时》栏目也将调查收集的结果向全国扫黄打非办公室进行了反馈和举报，这些相关部门也将这些情况记录在案，并立即进行侦察和取缔。

李泽泓：2018年全国“扫黄打非”部门要对网站、搜索引擎、微博、微信、新闻客户端上的存在的淫秽色情信息进行清理，同时要专项整治利用网络直播、网盘、应用商店、弹窗来传播淫秽色情信息的行为来专项打击。特别是我们要对那些履行主体责任不到位的企业要进行处罚并进行曝光，形成一个震慑的作用，还广大人民群众一个清朗的网络空间。

半小时观察：网络空间决不能成为色情滋生之地

在刚刚结束的全国两会上，最高人民法院院长周强在作最高人民法院工作报告时明确提出，下一步将会同有关部门出台办理网络犯罪案件的意见，依法惩治网上造谣、传播淫秽物品等犯罪行为，净化网络空间，决不让网络成为法外之地。我们也希望在政府和企业的共同努力之下，对淫秽色情内容零容忍，给消费者一个干净的网络空间。