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SpaceX今晚发射猎鹰9号火箭 携带10颗铱星通信卫星

SpaceX今晚发射猎鹰9号火箭 携带10颗铱星通信卫星
2018年03月30日 19:27 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间3月30日晚间消息，特斯拉CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)旗下太空探索技术公司SpaceX今晚将发射一枚“猎鹰9号”火箭，将把将10颗第二代铱星通信卫星“Iridium-5 Next”送入近地轨道。

　　根据计划，SpaceX将于美国东部时间3月30日上午10点13分(北京时间3月30日晚上10点13分)发射这颗卫星。如果天气等条件不允许，这颗火箭的备用发射窗口为美国东部时间3月31日上午10点08分(北京时间3月31日晚上10点08分)。

　　此次，“猎鹰9号”火箭将把将10颗第二代铱星通信卫星“Iridium-5 Next”送入近地轨道。这将是SpaceX为铱星公司发射的第五批卫星，铱星公司计划发射75颗卫星来组建通信网络。去年10月，SpaceX进行了首批发射，全部发射任务预计于未来数月内完成。

　　今晚即将发射的这枚“猎鹰9号”火箭正是去年10月发射10颗铱星后而回收的，由于已是二次使用，SpaceX将不会回收该枚火箭，但会对其整流罩进行回收。

　　事实上，这次发射原计划于本周四进行，但由于其中一颗卫星存在问题而推迟发射。目前，火箭已经矗立在范登堡空军基地发射塔架上，做好了发射准备。(李明)

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