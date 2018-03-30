苹果修改隐私政策 允许用户彻底注销Apple ID

新浪科技讯 北京时间3月30日下午消息，用户将可以通过苹果公司的Apple ID门户网站访问数据库。他们将可以更正个人信息，暂时停用账户或彻底注销某个账户。

这些选择将在五月初率先对欧洲用户开放，之后逐步扩散到其他地区。在此之前，人们虽可以进行类似的操作，但通常只能联系苹果要求进行处理。

一位苹果的发言人表示，欧盟法律的执行与苹果的隐私价值观一致，同时也得以让公司能够向用户开放更多对个人信息的控制权。除此之外，苹果指出，目前，多个地区用户可以在线获取自己的数据、更正数据、删除账户，或者也可以直接致电AppleCare。新的举措将进一步把这些功能整合到一个门户网站上。

今天的iOS和tvOS更新还包括了进一步解释苹果隐私政策、和数据如何在个人应用中被使用的说明。当某个苹果应用需要分享用户个人数据时，新的图像提示会更为显著。

近几年来，欧盟在隐私问题上的态度十分强硬，比如要求谷歌搜索提供清空搜索记录的选择。在本月召开的中国发展高层论坛上，苹果首席执行官蒂姆·库克亦曾呼吁采取严格的隐私保护措施。(小白)