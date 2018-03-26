沃尔玛部分门店禁用支付宝 专家：行为有损公平交易

原标题：沃尔玛部分门店为何禁用支付宝 专家指出 沃尔玛的行为有损公平交易 最终将损害消费者福利

沃尔玛在华西区（包括云南、贵州、四川、重庆）的门店暂时停止接受支付宝支付。对此，有专家指出，从宏观来说，这种行为有损公平交易。假如类似具有垄断地位的企业，都基于自身利益来实施某种交易条件的限制，必然造成市场经济不能真正自由交易，最终损害消费者福利。

日前有顾客发现，沃尔玛部分门店暂停使用支付宝，仅支持微信支付。对此，沃尔玛方面回应称，“这是一种商业决定”。专家表示，这种决定可能损害消费者福利。不过在业内人士看来，沃尔玛“站队”腾讯系，从竞合关系来看非常正常，不只是沃尔玛，单车、打车等线下高频的支付场景，都是阿里系和腾讯系争夺的制高点。

现状

沃尔玛部分门店暂停使用支付宝

一名来自重庆的消费者称，自己在当地沃尔玛超市消费时被告知支付方式有所变化，支付宝被暂停使用，如使用移动支付，仅支持微信支付。

而一张来自成都沃尔玛亚太店的“公示”显示，自2018年3月15日起，本店支付方式为：微信支付、银联卡、信用卡、预付卡、现金（暂停使用支付宝）。同时，为回馈广大消费者，将于2018年3月15日起至4月1日止，展开微信支付满减活动，届时具体活动详情请见店内公告。

此后，多地消费者反映称，自己所在城市的沃尔玛相继宣称暂停使用支付宝，有的以“系统升级”为由，有的以“合作暂停”为由，并表示恢复时间未知。

用户纷纷表示，不能使用支付宝付款在一定程度上对自己造成了不便。有用户表示，自己平时习惯用支付宝，微信钱包中没有钱，在超市购物后被告知无法使用支付宝，“我只好在现场支付宝提现，再转到微信钱包中”。还有的表示：“现在出门都是拿个手机，不能选择的感觉不太好。”

回应

沃尔玛方面称为商业决定

对此，沃尔玛方面对北京青年报记者表示，2018年3月15日起，沃尔玛在华西区（包括云南、贵州、四川、重庆）的门店暂时停止接受支付宝支付，这是一个商业决定，沃尔玛不定期对业务进行回顾。

据沃尔玛官方介绍，华西区属于沃尔玛五大运营区域之一，目前沃尔玛在华西区共有超过90家门店。沃尔玛中国在一份公告中表示，从2018年3月15日起，沃尔玛华西区和微信达成深度合作关系，将推出独家优惠，并进行更多基于大数据分析的精准营销合作。

微信方面则表示，我们尊重沃尔玛的商业选择。腾讯在智慧零售领域坚持连接助力的角色，为商家提供一系列数字化工具的同时，不获取商户数据，尊重商业隐私，获得了合作伙伴的信任和认可。

追访

北京沃尔玛可以照常使用支付宝

在北京地区，目前沃尔玛可以正常使用支付宝付款。北青报记者昨天在沃尔玛北京建国路店看到，收银处几乎每个收银通道上方都悬挂着“支付宝扫码领红包”的宣传海报，海报上方是支付宝二维码，下方是沃尔玛的标志性蓝色。同时，在收银台的侧面张贴着“京东到家超市生鲜1小时到”的海报，海报也是沃尔玛与京东到家的合作款。

收银人员告诉北青报记者，“从来没听说过不能用支付宝付款”，消费者可以自由选择支付宝或微信支付方式付款。当问及哪种支付方式使用的人多时，收银人员表示“差不多”。

沃尔玛方面负责人对北青报记者表示，除华西区外其他区域门店与支付宝的合作暂时正常。

发现

湖南步步高超市也停用支付宝

除了沃尔玛之外，有湖南地区的消费者称，当地步步高超市暂停支付宝已经有一段时间了。长沙、岳阳、邵阳、湘潭、株洲、醴陵等地的用户表示，自己所在地的步步高超市不允许用支付宝。不少消费者吐槽称，“步步高居然不能用支付宝，真的惊到我了。辛辛苦苦选了一堆东西结果付不了款。”“株洲东都的步步高不能用支付宝！煎饼果子都可以用支付宝的年代，那么大的超市不可以。”

资料显示，步步高目前的连锁门店主要布局在湖南、江西、四川、重庆、广西等省份，主要在华西、华中地区，与沃尔玛华西区部分重合。

分析

沃尔玛、步步高已站队腾讯系

支付宝和微信支付的竞争一直不断，商户排他式竞争的结果被业内认为是站队阿里系或腾讯系的结果。沃尔玛、步步高此前都和腾讯系达成了战略合作。

2016年6月，沃尔玛和京东宣布达成深度战略合作，沃尔玛获得京东新发行的1.4亿A类股，约为京东发行总股本数的5%。此后，沃尔玛的山姆会员商店、沃尔玛超市均在京东开设官方旗舰店，达达、京东到家支持沃尔玛送货到家服务，京东和沃尔玛在供应链端也展开合作等等。而腾讯是京东的第一大股东，京东和腾讯的合作也非常深入。

今年2月，步步高与腾讯、京东达成了战略合作框架协议，三方表示将以共同发展“智慧零售”、“无界零售”为愿景，将在构建新能力、构筑“数字化”运营体系、最终营造新生态等领域开展深入合作，实现零售行业的价值链重塑。不久前，步步高与“京腾系”成员在线上线下融合领域展开实质性合作的第一步，京东到家宣布与步步高达成深度合作。步步高在长沙、南宁、成都、重庆等城市的200多家门店将入驻京东到家，双方将在商品、库存、促销活动等维度进行深度系统对接，并打通会员系统，同时在门店设置大型前置仓。

观点

沃尔玛的行为将损害消费者福利

知名自媒体、雄心财经创始人王冠雄对北青报记者表示，部分沃尔玛暂停使用支付宝，仅支持微信支付，这说明几点：首先，沃尔玛是京东的小股东，腾讯也投资了京东，而京东正是阿里的最大对手，从竞合角度来说非常正常。其次，进入所谓新零售时代以来，双马垄断中国互联网的势头有增无减，无论线上还是线下现在中国很多企业都离不开阿里或腾讯。那么在利益出现时，出现站队也是难免的。第三，早在2016年微信线下支付就已经超越了支付宝，微信是中国互联网的唯一一个超级“入口级产品”，有入口，一切皆有可能。微信对支付宝的战略威胁正在越来越大。第四，其实不只是沃尔玛，单车、打车这些线下高频的支付场景，正是双雄抢夺的制高点。对用户来说，这是好事，因为不但方便，而且都在补贴。

中国不良资产行业联盟首席经济学家盘和林对北青报记者表示，从微观来说，沃尔玛的行为必然损害消费者自主选择支付方式的合法权益，反其道而行，影响了移动支付的便捷性。从宏观来说，这种行为有损公平交易，假如类似具有垄断地位的企业，都基于自身利益来实施某种交易条件的限制，必然造成市场经济不能真正自由交易，最终损害消费者福利。

盘和林表示，从法律的角度来说，专门针对支付宝支付的行为，可能违反两个方面的法律：一是涉嫌违反《反垄断法》及构成不正当竞争。沃尔玛利用其在零售渠道的相当市场垄断地位，进行限制支付宝支付，既没有正当理由（自身商业利益不是正当理由）限定交易相对人只能选择一种方式与其交易，也是在交易时附加了其他不合理交易条件，或在交易条件上实行差别待遇，这违反了《反垄断法》第十七条规定，禁止具有市场支配地位的经营者从事下列滥用市场支配地位的行为： （四）没有正当理由，限定交易相对人只能与其进行交易或者只能与其指定的经营者进行交易； （五）没有正当理由搭售商品，或者在交易时附加其他不合理的交易条件； （六）没有正当理由，对条件相同的交易相对人在交易价格等交易条件上实行差别待遇。因此，其行为涉嫌滥用市场支配地位。

二是违反《消费者权益保护法》。沃尔玛限制消费者选择支付宝支付，可能涉嫌侵犯消费者两项法定权利：一是自主选择权，消费者享有自主选择支付服务的权利；二是公平交易权，商家不应该对条件相同的消费者实施支付方式的差别化待遇。（记者 温婧）