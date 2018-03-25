乐视欠款重创 电视代工厂毅昌股份净利现大额亏损

乐视欠款重创 毅昌股份净利现大额亏损

许永红、童海华 卢志坤

随着互联网电视大洗牌，扮演着代工厂角色的广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“毅昌股份”，002420.SZ）的业绩也遭受冲击。

业绩快报显示，毅昌股份2017年的营收净利双双下跌，净利润亏损金额高达4.75亿元，同比下降2575.46%。个中原因，除市场销售不达预期、毛利下降外，还有对乐视、环球智达计提应收账款坏账准备及对存货计提跌价准备，这使得净利润减少约2.6亿元。

毅昌股份的业绩困境或将持续发酵。当下，乐视、环球智达的经营情况较为糟糕，受访人士也分析，目前大多数互联网电视品牌都持续不景气，在2018年，发展限制条件仍然存在。

此外，毅昌股份家电业务毛利率近年持续下滑。旗下十余家子公司中，多家子公司也处于持续亏损状态。而且，上市募投项目不仅未能实现承诺效益，实施项目的多家子公司更是连年亏损。

针对上述问题，《中国经营报》记者近日致函采访毅昌股份方面，截至发稿未获相关回复。

业绩受累乐视坏账准备

毅昌股份近期发布的业绩快报显示，公司2017年营业收入为56.74亿元，同比下降1.39%，而归属于上市公司股东的净利润则亏损4.75亿元，同比下降2575.46%。

毅昌股份解释称，经营业绩大幅亏损的主要原因是市场销售不达预期、毛利下降，以及对乐视、环球智达计提应收账款坏账准备及对存货计提跌价准备。

在2017年，互联网电视企业乐视、环球智达（旗下拥有互联网电视品牌“看尚”）的发展相继陷入泥沼，资金链紧张，从而给合作伙伴毅昌股份的业绩一记重击。

在随后公布的《关于计提资产减值准备的议案》中，毅昌股份披露，截至2017年12月31日，公司对新乐视智家的应收账款为4.21亿元，拟对新乐视智家的应收款项整体计提60%（其中正常回款的模具业务应收账款26.6万元按账龄法计提，计提比例为1%），计提总金额为2.52亿元，本次进一步计提坏账准备金额为2.07亿元。

受累乐视之外，毅昌股份的另一主要客户环球智达也存在较大的回款超期问题。毅昌股份指出，截至2017年12月31日，公司对环球智达的应收账款为1.18亿元，已经逾期半年，大部分已逾期1年。公司拟对环球智达的应收款项整体计提100 %，计提总金额为1.18亿元，本次进一步计提坏账准备金额为9454.94万元。

记者了解到，毅昌股份早前主要从事家电、汽车结构件的研发、生产和销售，在2013年业务开始转向电视机一体机。2017年上半年，电视机一体机的收入在总营收中占比已达64%。与新乐视智家、环球智达的合作均起于2016年，毅昌股份向前者销售的主要产品为电视机整机，少部分为电视机模具，而后者则是公司的整机客户。

另外，因电视面板价格下滑，以及积压的液晶电视机面板及整机账面价值低于可变现净值，毅昌股份拟对存货计提跌价准备4296.5万元，本次进一步计提存货跌价准备金额为767.2万元元。

至于计提资产减值准备给公司带来的影响，毅昌股份称，本次计提资产减值准备共计3.46亿元，准备计入公司2017年度损益，共计减少公司2017年度归属于上市公司股东的净利润约2.6亿元。

记者注意到，目前乐视与环球智达的经营情况并不乐观，毅昌股份当下面临的业绩困境或难以一时得到解决。

乐视网近期发布业绩快报称，预计2017年度亏损116亿元，其中对公司关联方应收款项计提坏账准备约为44亿元。另外，环球智达在2017年亏损2.28亿元，截至2017年12月底的净资产为-2.28亿元，已处于严重资不抵债的状态。

“由于资本和成本环境发生变化，互联网电视品牌在2017年的市场份额大幅下降。”奥维云网（AVC）副总裁董敏对记者表示，这意味着互联网电视品牌此前靠低价运营的模式将很难继续，低价亏本销售可以短期实现用户获取，但不利于品牌形象的建立和长期运营，需要在合适的节点转变增长方式。

同时，董敏指出，目前大多数互联网电视品牌都持续不景气，在原有运营模式被推翻、新模式尚未建立、资本持续谨慎的状态下，如何尽快找到盈利突破点是未来竞争的核心，“2018年互联网电视品牌的发展限制条件仍然存在，做出好产品是最重要的突围机会点。”

转型多年未见起色

需要注意的是，自2013年投向电视机一体机以来，毅昌股份的发展不甚理想。在2017年，除去计提资产减值准备导致的2.6亿元的净利润亏损，还有近2.15亿元的亏损来自其他经营方面。

近年来，毅昌股份家电业务的毛利率不断下滑。其中，占总营收85%的家电业务的毛利率，已由2014年的12.23%降至2016年的7.51%。主打产品电视机一体机的毛利率也从2015年的10.98%下跌至2016年的7.16%，在2017年上半年，上述毛利率下跌态势仍在持续。

此外，记者还了解到，毅昌股份旗下多家子公司存在持续亏损的情况。2016年，毅昌股份披露的13家子公司中，仅有5家子公司实现了盈利。2017年上半年，实现盈利的子公司也仅有6家。其中，安徽毅昌、芜湖毅昌连续出现亏损，2016年的亏损金额分别为3634万元、439万元，2017年上半年亏损金额分别为991万元、771万元。

在所有子公司中，安徽毅昌亏损幅度最大，芜湖毅昌则有持续扩大亏损的迹象，而两者均是毅昌股份上市募集资金所投项目的对应子公司。

2010年，毅昌股份在深交所成功上市，正式进入资本市场，共募集资金8.7亿元，远超4.5亿元的拟募集金额。按照计划，其中1.4亿元用于开发合肥海毅（后改为安徽毅昌）年产200万套高端电视机结构件二期建设项目，以及在江苏毅昌年产300万套高端电视结构件建设项目、高速精密模具厂建设项目中分别投入1.7亿元、1.4亿元。在2011年2月底，毅昌股份又把部分超募资金1.3亿元投入到芜湖毅昌建设汽车内外饰件、家电结构件项目。

招股说明书显示，安徽毅昌项目预计建设期为1年，达产后将新增销售收入3.06亿元，利润总额4245万元，净利润3183万元；江苏毅昌项目建设期为2年，新增销售收入为4.32亿元，利润总额5120万元，净利润4352万元；高速精密模具厂建设项目不直接产生效益。至于芜湖毅昌项目，在设定的经营期内年平均营业收入为2.07亿元，年平均净利润3389.62万元。

尽管毅昌股份上市之初“雄心勃勃”，但承诺的效益并没有实现，且投资项目还屡次出现了亏损的情况。

记者梳理毅昌股份2011年至2014年上半年的募集资金实际存放与使用情况的专项报告发现，安徽毅昌、江苏毅昌、芜湖毅昌均没有实现预计效益，而且安徽毅昌、芜湖毅昌多次出现亏损。此外，安徽毅昌的投资进度停留在2012年的75.62%，彼时毅昌股份称，公司根据家电市场情况对该项目放缓了投资进度，预计不再进行投入。

随着募集资金的完全投入，2014年上半年之后，毅昌股份不再单独说明项目经营情况，在年报中也未提及相关信息。不过，从项目相应子公司的近年业绩情况来看，与起初承诺的效益仍相差甚远。