“腮红金”iPhone X量产中？女生们喜欢么

作为苹果的又一款爆品，iPhone X一经推出就收获了质疑销量双丰收的情况。对于消费者来说，久违了的设计改变，是他们换机的根本动力。和以往的“更多选择、更多欢笑”不同，此次苹果比较保守的仅推出了黑白两色可选，回归了以往的简洁大气风格。

“腮红金”iPhone X

近日有爆料称，此前曝光的“腮红金”iPhone X已经量产中，并且即将面世。爆料人BenjaminGeskin最近在Twitter分享了一张疑似一张金色iPhone机背谍照，并称，在谍照显示的iPhone具备垂直双镜头，很容易令人联想到金色iPhoneX的出现。

除了金色iPhoneX谍照之外，Geskin还曝光了iPhone X发布前流出的金色SIM卡槽谍照。不过他表示：“腮红金 iPhone X 的代号为 D21A，目前设备已经开始生产。当然，这款设备有可能晚些时候发布，也有可能取消。”看来苹果是又要进行“科技以换壳为本”的老套路了。新配色能否让iPhone X再次狠狠卖一波呢？让我们拭目以待吧！