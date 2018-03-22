警方首次公布Uber无人车事故视频：车内安全员不专心

新浪科技讯 北京时间3月22日早间消息，3天前，Uber无人驾驶汽车在亚利桑那州坦佩发生事故导致行人身亡。周三，当地警方发布视频，显示在事故发生时汽车摄像头看到了什么，以及当时车内是什么情况。

周日晚，Uber这辆无人驾驶汽车在自动驾驶模式中撞到了49岁的伊莱恩·赫茨伯格（Elaine Herzberg），致其身亡。这是首起无人驾驶汽车导致行人死亡的事故。

这段视频并没有明确表明，事故责任究竟在谁。坦佩警方最初报告称，赫茨伯格突然出现在汽车前。然而视频似乎显示，在事故发生的前几秒，她就已经出现在视野中。此外，在汽车自动驾驶的过程中，车内安全员不时地低下头看别处。

坦佩警方周二表示，尚未就事故责任做出认定。此前，当地警长希尔威亚·莫伊尔（Sylvia Moir）表示，初步看来，Uber汽车“并不是过错方”。这在很大程度上是由于，赫茨伯格没有从人行横道线过马路。

莫伊尔认为，由于赫茨伯格从暗处走到道路上，因此当时不管是有人驾驶还是无人驾驶，都很难避免碰撞。

根据调查结果，Uber可能会面临刑事指控。坦佩警方将向马里科帕县检察官办公室提交调查结果，以决定是否有必要提出刑事指控。(李丽)