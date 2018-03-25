若有小行星撞地球该如何阻止？专家：喷漆就行了

参考消息网3月25日报道 美国小发明网站3月21日刊登《我们可以简单地向飞往地球的小行星喷漆而无需用核武器摧毁》一文，作者为瑞安·F·曼德尔鲍姆，文章摘编如下：

文章称，最近许多报纸头条都在讨论用核武器攻击小行星。正如之前报道过的，NASA的确在草拟如何用核武器摧毁飞来的某颗小行星的计划。这项理论计划名为HAMMER，即超高速小行星应急响应减灾任务。但科学家很可能无需使用这样的响应措施应对“大小如帝国大厦”的小行星贝努，这颗编号101955的小行星预定在2135年接近地球，转移这类威胁可能简单得多。

NASA的源光谱释义资源安全风化层辨认探测器（OSIRIS-REx）飞行动力学系统经理迈克尔·莫罗说：“只要把小行星的一半涂上不同的颜色就会改变热力性质，从而改变其轨道。”确切地说，这将涉及发射一枚航天器，以某种方式改变这颗小行星一部分的颜色。

资料图：2013年，一颗直径大约为45米的小行星，成为当时天文学家所预测过的类似尺寸天体中以最近距离飞过地球的天体。图为NASA发布的小行星掠过地球的效果图。

文章称，我们对小行星还了解不多，这就是为什么NASA向贝努发射OSIRIS-REx探测器，这项任务的目的是在2023年取回这颗小行星的样本。

文章援引美国《华盛顿邮报》的报道称，贝努存在极小的几率与地球相撞，大约为1/2700。这颗小行星不大，不足以让人类灭亡，但会造成某种严重损害。OSIRIS-REx探测器将加强对这颗小行星的研究，NASA也将继续收集数据，要么排除要么提高撞击的可能性。

文章称，不过别担心贝努，如果它与地球相撞的可能性变得太高，物理定律将支持一个比核武器攻击简单得多的解决办法，我们只要对其喷漆就可以了。

太阳系中的所有物体都受到来自太阳的大量微小粒子的攻击，这会带来一点儿压力。这些粒子对我们地球的轨道无足轻重，因为地球质量极大，贝努的质量只有吉萨大金字塔的13倍左右。相对来说，这是非常轻的。考虑到贝努还需120年才能飞近地球和它所要飞越的距离，如果科学家能够让它的一部分更容易受到太阳辐射的影响，那这将足以稍微改变它的路径而避开我们。这样做需要改变这颗小行星的一部分表面，让它吸收更多辐射——比如，用油漆覆盖一面，科学家首先要更好地研究它围绕太阳运转的轨道来确定最佳行动步骤。

资料图：NASA发布拍摄于2013年2月15日，阿根廷境内的小行星掠过地球的图像。

文章称，像往常一样，我们要说的是地球不会被这颗巨大小行星撞上。

文章称，我们当然要担心某些小行星，因为正如之前所说，我们没有跟踪它们。美国政府只要求NASA跟踪大概一个球场大小的小行星，小于这个尺寸的小行星有可能躲过雷达，造成重大局部损害，而不像贝努那样给我们120年预警期。

文章称，用核武器摧毁小行星的想法可以编成很棒的科幻小说。但我们应当花更多时间担心我们不知道受到哪些更小小行星的威胁，而不是担心科学家正在跟踪的可以比较容易引开的那些小行星。（编译/王海昉）