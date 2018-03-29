史无前例的接近太阳 NASA将向太阳发射探测器

当地时间2018年3月28日，美国马里兰州Greenbelt举行帕克太阳探测器的媒体预展，探测器在被运往NASA肯尼迪航天中心之前进行最后的测试。这颗新型太阳探测器计划将于7月31日发射，这将是一个历史性的任务，是人类探测器有史以来首次进入太阳的大气层（或日冕），比以往任何一个航天器都更接近太阳。

该太阳探测器命名帕克太阳探测器，是为了纪念著名的太阳天体物理学家帕克，这也是NASA首次以在世科学家的名字命名一个飞行器。它将飞到足够接近太阳的位置，位于距离太阳表面590万公里的轨道上，88天绕太阳一圈，飞行速度达到200公里/秒，成为世界上最快速度的人造物体。

在距离太阳表面590万公里的地方观测，帕克太阳探测器将可以更加清晰的看见太阳风速度从原来的亚音速达到超音速的过程；同时飞过高能太阳粒子的发源地。当太阳探测器靠近太阳时，需要抵御超高温度。探测器的隔热板不仅要暴露于太阳光的直射之下，还要能够经受1427摄氏度的高温炙烤，同时还要确保探测器未被阳光直射一侧的设备能够稳定在大约室温的温度范围。图为研究人员展示新型探测器的隔热装置。

尤金·帕克在1958年意识到，日冕放射出来的带电粒子太阳风的传播速度比声音的速度还要快。他认为太阳正不断发出高速粒子流以及连续的磁场，这些效应会对整个太阳系内的行星体和行星际空间造成深远影响。NASA为了纪念帕克，将新型探测器冠以了他的名字。“帕克号”太阳探测器将调查两个神秘现象：为什么太阳大气层比太阳表面还要热？高能粒子是通过何种方式加速离开日冕进入太空的？