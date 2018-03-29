特朗普欲对亚马逊“动手”电商巨头蒸发500亿美元

美国总统特朗普向来对亚马逊很不待见，这与他和贝索斯间的恩怨有一点关系。据外媒援引消息人士的话称，特朗普对亚马逊没有缴纳互联网税依然耿耿于怀，并计划改变亚马逊的税收待遇。

“他就是对亚马逊念念不忘，完全沉迷于其中。”知情人士称，“特朗普已经讨论改变亚马逊的纳税待遇，因为他的朋友告诉他，电商巨头正在伤害他们的生意、扼杀传统的大型购物商场和实体零售店，总统也持类似的观点。”

报道一出现，亚马逊周三盘前下跌超3%，开盘后便快速走低，一度下跌超7.3%，总市值蒸发近530亿美元。

事实上特朗普与贝索斯的“矛盾”由来已久，早在前年竞选时，特朗普就指出贝索斯正利用媒体的力量去影响华盛顿特区的政治家，从而给亚马逊带来税务方面的利益，存在“严重的反垄断问题”。特朗普还曾在竞选活动中表示，如果自己当选总统，亚马逊会有大麻烦。当时贝索斯也向特朗普发起攻击，声称特朗普在破坏美国的民主，并建议特朗普离得远远的，扬言要用火箭把特朗普送上太空。《华盛顿邮报》在大选期间也刊登了大量破坏特朗普形象的报道。

去年6月，对当时医改表决推进迟缓心存不满的特朗普被《华盛顿邮报》一篇揭露特朗普高尔夫俱乐部内悬挂的印有本人头像的《时代》杂志封面是虚假的报道怒不可遏，发推指责亚马逊未缴纳互联网税，又讽刺《华盛顿邮报》是一家“假新闻（FAKE NEWS）”媒体。

去年8月，特朗普再次发推称：“亚马逊对纳税的零售商造成巨大伤害。整个美国的乡镇、城市和各州都在受到伤害，许多就业机会正在流失。”

至于互联网税的问题，这确实是横亘在电商及各州政府间的争议性话题，亚马逊也在加速税收政策改革。去年4月1日起，亚马逊对45个州征收销售税。此后亚马逊不征收销售税的地区仅包括阿拉斯加、特拉华、俄勒冈、蒙大拿和新罕布什尔。全美州议会联合会（National Conference of State Legislatures）报告称，由于无法向网购消费者收取销售税，2012年美国损失了233亿美元的税收收入。

今年2月，美国财长姆努钦在众议院筹款委员会的听证会上称，政府“强烈感觉”应当对互联网电商征收销售税。

美国白宫方面的最新回应是，当前还没有针对亚马逊调整政策，但一直都在关注诸多不同的选项。