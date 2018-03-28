新浪与京东达成战略合作 “京X计划”再下一城

北京时间3月27日，新浪与京东公司举办了“京浪计划”战略合作签约仪式，双方一致同意在数据，入口，产品，内容，商务等领域建立全面、深入、战略合作伙伴关系，并在合同期间建立战略合作小组，意味着京东从2015年开始布局的“京X计划”，又增添一名强有力的合作伙伴。

双方签约代表：新浪网副总裁邓庆旭、京东集团CMO徐雷、新浪网销售总经理王学猛、京东集团副总裁门继鹏。

数据打通，全方位触及用户对内容与广告的需求

新浪与京东各自拥有的庞大用户数据基础，能够给彼此带来更多维度、更具细颗粒多的交叉分享，从而满足具体用户更细微的需求。据2017年发布的新浪网用户和内容价值研究报告显示，新浪网在“人工智能”时代的推动之下，不断优化算法，达到了精准契合用户阅读内容推荐的作用，实现了真正的智能推荐效果。对于京东这样的电商平台来说，流量入口不仅仅是用户基数的代名词，而应该是存在着活力、粘性又具备系统可利用性的用户数据。通过新浪网对于用户感兴趣内容中体现的消费习惯、消费理念的信息，可以面向用户个人投放广告，从而获得有的放矢的营销效果。而对于新浪而言，与京东打通数据壁垒也能帮助其更好地平衡广告的传播与用户的阅读体验，最大程度保证用户感兴趣内容的纯度，有效避免伤害用户粘性的现象发生。

新浪和京东双方领导出席3月27日“京浪计划”签约仪式

赋能品牌，开辟内容营销新价值

作为内容平台和电商平台的两个巨头，新浪和京东的战略合作在品牌的相互赋能之上有着重要意义。新浪旗下拥有财经资讯、科技资讯、时尚女性等多样的内容板块，各板块PC端以及移动端的共同发展给予了产品营销更全面的传播。如新浪财经的门户在国内已经覆盖了以股民为主超过一亿的投资者，而移动端相应推出的新浪财经App在财经资讯应用类APP中排名第一，在新浪财经不同平台的使用过程中投资者能够感受到来自多端、立体的营销效果。

作为国内领先的电商平台，京东认为“无界零售”是整个零售格局的未来发展趋势，包括场景、货物、人企的无边界，在这个理论体系上，以数据为基础、围绕用户中心开展的营销方向显得尤为关键。新浪公司作为国内领先的服务于中国以及全球华人社群的在线媒体公司，其2017年用户月均覆盖人数达3.31亿，其保有的海量级用户数据与京东有着战略性的合作基因。新浪与京东的合作有望打破零售商、互联网平台以及广告主之间的壁垒，达到精准反映用户需求、全面提供用户偏好内容的优化效果。因此，京东、新浪双方达成了在数据，入口，产品，内容，商务等领域建立全面、深入、战略合作伙伴关系，并在此期间建立战略合作小组。京东新浪双方希望通过这次合作，能够充分发挥各自业务特点，实现资源共享、优势互补，共同促进双方产品与服务的延伸和发展。