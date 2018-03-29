Uber自动驾驶撞死行人本可避免？被曝减少了激光雷达

Uber自动驾驶撞死行人事故本可避免？被曝减少了激光雷达

澎湃新闻记者 包雨朦

专家表示，减少激光雷达使盲点增多，无法完全检测到行人。

越来越多的信号似乎都在指向一个怀疑——已经引发全球轰动的Uber自动驾驶撞死行人一案，可能是一场本可以避免的事故。

据路透社3月28日报道，美国共享出行公司Lyft的联合创始人约翰·奇默（John Zimmer）在采访中指出，从披露的视频来看，Uber的事故看起来是可以避免的，“我不知道所有的细节，我看过视频，看起来确实像是技术和司机可以阻止的情况。”Lyft是美国目前市场份额仅次于Uber的共享出行公司，该公司也在研究自己的自动驾驶汽车。

当天路透社的另一篇报道还透露，在2016年左右Uber决定将自动驾驶车队的车型从福特Fusion更换为沃尔沃的SUV车型的同时，做出了一项值得注意的技术更改——缩减了用于检测道路物体的安全传感器。

路透社通过对五位Uber前雇员和四位专家的采访指出，这一技术改变将导致Uber的自动驾驶汽车比前一代的路测车以及竞争对手的车辆盲点更多，无法完全检测到行人。这或许就是此次Uber事故产生的原因。持这一观点的专家包括卡内基梅隆大学交通运输中心的Raj Rajkumar，他研究自动驾驶技术已经有十年多的时间。

当地时间3月18日晚，美国亚利桑那州坦佩市一辆Uber自动驾驶车辆与一名推着自行车的行人相撞，导致行人死亡，成为全球首例自动驾驶车辆撞死行人事故。据当地警方称，事故车辆为沃尔沃XC90，事发时正处于自动驾驶状态，时速约65km，且驾驶席上有安全驾驶员。

事发后，坦佩警方接受采访时曾指出，事故的责任或不在Uber，因为被撞的行人当时从道路的阴影中走出，“这种情况无论在哪一种模式下都很难避免”。

两天以后，随着事故发生前的视频流出，舆论又发生了变化。从视频内容中可以隐约看到，当行人的白色球鞋出现在视频画面中时，车辆距离该行人还有足够的制动距离。并且事故发生前车上的安全员正在开小差，直到车辆快撞上行人时才大惊失色。从视频上来看，她似乎也没有采取任何制动措施。

根据Uber提供的资料显示，目前它的自动驾驶车辆配备了1个车顶激光雷达，10个雷达和7个摄像头。而上一代的旧款福特Fusion车型则安装有7个激光雷达装置。相比之下，谷歌母公司旗下的Waymo的自动驾驶汽车配备有6个激光雷达传感器，通用汽车的车辆则配有5个。

Velodyne公司是世界上顶级的激光雷达系统的供应商之一，Uber目前使用的就是它们的产品。一位Uber的前员工指出，Velodyne的激光雷达可以360度环视汽车周围的环境，但在垂直范围上视野却很窄，无法探测到接近地面的障碍物。

“至少从这段视频内容来看，Uber 自动驾驶车的激光雷达应该早就（可以）看到行人了。”硅谷自动驾驶初创公司Drive.ai的联合创始人王弢在接受澎湃新闻（www.thepaper.cn）的采访时表示，“激光雷达不分昼夜都应该能运作，只要它还在工作，不管行人是不是从阴影里走出来，无论光线如何都应该能探索到物体。但在夜晚的话光靠摄像头，也就是计算机视觉的话可能会有一些挑战。”

王弢还指出，根据当时的情形，该行人推着一辆自行车，或许会对识别探测造成一定的影响。另外，车辆对行人行为的完全预测目前还是一个难题。“我认为有可能有一种解决方案是，当你探测到有行人在距离车的行进轨迹比较近的时候，作为车辆的自我保护措施，可以降低速度，或者稍稍偏离预计的轨迹，离行人稍微远一点。但想要100%预测到行人下一秒做什么是很难的。”

据路透社报道，目前Uber拒绝对公司减少激光雷达涉及数量的决定作出回复。在当地时间3月27日晚的一份声明中，一位Uber的女发言人表示，“我们相信技术有能力使运输变得比以前更安全，并且公司认识到有责任为安全做出贡献。在我们开发自动驾驶技术的工程中，安全是每一个阶段的主要关注点。

王弢向澎湃新闻记者指出，自动驾驶车辆的传感系统在设计时应该尽量做到功能冗余，“暂时不确定Uber是如何做传感器的融合，一般来说应该是多套系统同时发挥作用，当一套系统发生问题的时候，车辆要能够及时报错，不应该再继续开了。如果一套系统出问题，理论上是可以继续开的，比如摄像头出了问题，激光雷达还是可以开一段，但这种情况我们认为不应该再开，这是属于系统出错的状况，有一定的冗余度就是保证在出错的状况下，不至于立刻发生事故造成问题。”

“激光雷达对此类场景可以很容易辨识，除非事后检测激光雷达出现过故障。不过，目前传感器融合技术还不是特别成熟，对于多种传感器的输入如何做综合决策，也是有待提高的。” 兴民智通首席运营官兼智能汽车事业群总经理张人杰告诉澎湃新闻记者。

目前该起交通事故还在接受坦佩市警方和美国联邦安全官员的调查，事故确切原因尚不清楚，关于当晚车辆的激光雷达如否存在盲点、如何运作，有待更多的信息披露。

Uber于2015年开启了自动驾驶的研发计划，因为它基于赶上2009年就开始研究自动驾驶的Waymo。一位前Uber员工透露，为了积累更多的自动驾驶车辆的测试里程，即便有一些汽车工程师对行动方案表达了谨慎态度，大但Uber管理层还是能够快速地作出决策和采取行动。

目前美国亚利桑那州已经叫停了自动驾驶汽车的路测。业界认为，Uber的致死事故将给在过去一年内突飞猛进的自动驾驶测试减速。

“现在自动驾驶略微有些大跃进了，不过也不能因噎废食，先把系统安全做好再谈算法。”张人杰表示，“但是最大问题是没几家在关注安全，更多还是聚焦在算法本身。还好自动驾驶汽车离量产还远，不然就是灾难。”

奇默向路透社指出，重要的是在准备好之前不要采取捷径并推出新的技术，“我们需要确保所有参与者的行为都是负责任的，因为我们的目标是为人们提供更安全的出行机会。”