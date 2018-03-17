爱奇艺更新招股书 最高募资27亿美元

今天（北京时间3月17日，美国时间周五）爱奇艺更新了招股书——向美国证券交易委员会（SEC）提交了招股说明书1号修正文件（F-1/A，以下简称“1号修正文件”）。招股书显示，总股本49.46亿，估值在120~134亿美元。

新的招股书更新了哪些内容？

1。 爱奇艺IPO融资逾20亿美元，比原计划高逾40%

爱奇艺申请IPO发行1.25亿股美国存托凭证，每份ADS代表7股A类普通股，发行价格区间为17~19美元/ADS，总计8.75亿股A类股份。加上承销商执行的1875万股超额配售，爱奇艺通过首次公开招股最大募资额将达到27.3125亿美元。

然而此前在2月28日，爱奇艺向SEC递交的IPO申请文件称，计划募集资金15亿美元。最新公布的融资规模比这一计划高出42%~58%。

2。 10亿美元用于拓展和强化内容产品，2亿美元用于强化公司技术

爱奇艺称，大约10.88亿美元、或50%的IPO募资净额拓展和强化内容产品，有大约2.18亿美元的IPO募资净额强化公司技术。

3。 爱奇艺付费会员规模突破6000万

截止2018年2月底，爱奇艺付费会员规模达6010万，较2017年的5080万增长930万，已超过Netflix在美国本土市场的用户规模，奈飞在美国本土的规模是5475万。根据其首次公开递交的招股书数据显示，截至2017年12月底，其付费会员规模为5080万。

通过两个月时间，爱奇艺新增会员规模达930万。

4。 爱奇艺将采用双股权架构

爱奇艺在1号修正文件中表示，该公司将采用双股权架构。在完成首次公开募股后，该公司流通股将包括A级普通股和B级普通股。

除表决权和转换权之外，爱奇艺A级普通股和B级普通股享有相同的权利。1股A级普通股含有1股表决权；1股B级普通股含有10股表决权，并可转换为A级普通股。在任何情况下，A级普通股都不能转换为B级普通股。

可以顺便回顾下此前招股书的内容重点。

1。 预计此次IPO后，百度仍为爱奇艺控股股东

预计此次IPO后，百度仍为爱奇艺控股股东。第二和第三大股东分别是2011年联合顺为资本入股爱奇艺的小米，以及高瓴资本旗下的HH RSV-V Holdings Limited。此前，虎嗅发表文章表示，爱奇艺会员服务崛起对百度最重要的意义是“换天花板”，前者对于后者来说，“功大于过”。

2。 爱奇艺已经并可能继续出现净亏

2017年，爱奇艺的总营收为173.784亿（26.710亿美元），较2016年的112.374亿增长54.6%。爱奇艺2015年的营收为53.186亿元。从2015到2017年净亏分别为：2015年25.75亿元，2016年30.74亿元，2017年37.369亿元，亏损额度逐渐扩大（预知详情，可戳虎嗅文章）。

日前有消息称，爱奇艺会在2018年3月28日或29日在美国正式IPO。

（本文综合了剁椒娱投、雷帝触网的报道）