你喜欢喝酒吗?研究表明饮酒对身体构成四大危害

在澳大利亚，每年大约有6000人死于酒精中毒，同时，大约每天有400人因酒精饮用过度住院治疗。

新浪科技讯 北京时间3月17日消息，据国外媒体报道，在澳大利亚，每年大约有6000人死于酒精中毒，同时，大约每天有400人因酒精饮用过度住院治疗。虽然过度饮酒人群数量正在逐渐减少，但是由于过度饮酒导致的死亡和疾病率仍然居高不下。其他国家也存在着类似研究报告。

许多人仍未意识到过度饮酒所带来的长期危害，事实上这种危害并不仅仅局限于“重度饮酒者”，酒精是死亡和疾病的最大风险之一。

近年来，出现越来越多与酒精相关的疾病，例如：肠癌、口腔癌、食道癌、乳腺癌、心脏病、呼吸道感染和精神健康问题。一些证据表明，饮用酒精还与其他疾病密切相关，例如：前列腺癌等。

我们还发现胎儿酒精谱系障碍（FASD）的跨代影响，这些都是由于母体子宫接触酒精导致的终身性和严重疾病。以下是饮用酒精存在的四种疾病危害：

1、癌症

总体来讲，癌症是因饮用酒精死亡案例中最大的患病群体，澳大利亚每年大约有三分之一死亡人数是因癌症死亡。乳腺癌是导致女性死亡的主要原因，其次是肝脏疾病；对于男性而言，导致死亡的主要原因是肝脏疾病，其次是肠癌。

30年前，世界卫生组织（WHO）将酒精列为一种致癌物质，与烟草属于同一类型。但是许多健康专家和其他人士仍未将酒精与癌症关联在一起。据估计，饮用酒精是全球范围内导致癌症的主要原因，目前导致77多万例癌症。

癌症风险也存在于低酒量人群，并且随着饮酒较多，癌症患病率就越高。对于肠癌而言，每天饮用两个标准杯酒水将增大患病概率，每天饮用一个标准杯酒水将增大女性乳腺癌12%的概率，每天饮用一个标准杯酒水将增大喉癌患病率，每天饮用10个标准杯酒水将比非饮酒者患喉癌的概率增加4倍。

类似的研究证据也存在于口腔癌、食道癌和肝癌。相关证据表明，我们同时需要认真思考前列腺癌、胰腺癌、胃癌和胆囊癌以及恶性黑色素瘤。

2、心脏病

曾有报道称，少量饮酒对心脏有益处。但是系统评价（多样性研究和分析）表明，适度饮酒对于心脏并没有净益处，或者益处非常有限。即使能够识别出存在对心脏的保护作用，那也是非常少量的饮酒（例如：每隔一天饮用一个标准杯的酒水）。

有证据表明，酒精与高血压、缺血性心脏病和中风密切相关。据统计，澳大利亚由于饮酒引发的心脏病是导致患者住院或者死亡的主要原因。

3、伤害

饮酒将影响人们判断能力、反应时间，甚至出现一些冒险行为，饮酒后人们经常会出现摔跌、溺水、交通事故和暴力侵犯，在澳大利亚和其他国家地区，过度饮酒会带来身体伤害，产生较高的住院医疗费用。

在澳大利亚，摔跌和人身攻击占21%的饮酒住院患者比例，这种伤害在社会中引起了共鸣，其中包括对家庭成员、无辜者的伤害，以及产生治安和卫生系统高昂的费用。

4、神经精神疾病

神经精神疾病状况可能涉及到酒精依赖和滥用，是澳大利亚饮酒导致住院的主要原因（37%）。此外，与饮酒相关的精神健康状况还包括：抑郁、自残和自杀。

研究证据表明，饮酒对于大脑发育产生一定的影响，并且饮酒产生大脑损伤的证据已得到了证实。（叶倾城）