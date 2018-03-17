百度外卖董事长巩振兵离职 创始团队几近走空

巩振兵

来源：北京商报

肖玮 郭诗卉

3月16日晚8时左右，百度外卖董事长（原CEO）巩振兵在微信朋友圈分享了一首歌曲，名叫《启程》，随后他在百度外卖的同事纷纷评论并送上祝福。而北京商报记者独家获悉，巩振兵已经离开了百度外卖，这也是继百度外卖原CTO耿艳坤、原副总裁陈青离职后，又一位创始团队成员离开。而巩振兵的离职也被不少公司内部人员视为百度外卖这一品牌正由强转弱的一大征兆，同时也是其母公司饿了么即将进入阿里的信号。

创始团队接连出

事实上，此次巩振兵的离开，在很多业内人士看来是“早晚的事”，百度外卖自被饿了么收购以来，公司原高层离职的消息便接连不断。巩振兵作为原百度外卖的CEO，虽在收购后不久就被任命为百度外卖董事长，但这一任命在外界看来就是被架空，不再掌握话语权。虽然这一说法饿了么方面表示并不认同，但据百度外卖内部人士透露，在饿了么收购百度外卖后，巩振兵便很少现身，也很少参与百度外卖的相关事务，在被任命为百度外卖董事长之后更是如此。据相关知情人透露，巩振兵已经收到了一些公司的邀约，但他并未明确未来的去向，仅表示希望能够借此机会多陪伴家人。

企业被收购，原高层离职似乎是互联网行业普遍规律。去年8月24日，饿了么正式宣布收购百度外卖后，9月8日，北京商报记者获悉百度外卖原CTO耿艳坤便离职，随后加入此前与百度外卖传出绯闻的顺丰，他的离职也成为百度外卖高层“出走”的开始。去年12月18日，负责百度外卖渠道及商户的百度外卖副总裁陈青离职，有传闻称陈青已加盟去年被百胜中国收购的外卖平台到家美食会。

上述这三位是百度外卖创始团队的核心，除此之外，百度外卖物流、渠道、技术等主要部门的部分管理层也相继离开，而高层震荡也对百度外卖的业务造成的很大的影响。一位百度外卖内部人士告诉北京商报记者，百度外卖已经没有了当初的优势，消费者投诉不断增加，品牌影响力趋弱。

或为进阿里铺路

无独有偶，2月26日，一则阿里即将收购饿了么的传闻成为今年春节后外卖行业的首个重磅消息，虽然阿里及饿了么均未对此传闻做出公开回应，但在次日，饿了么投资方华联控股发布公告证实了阿里正在与饿了么就收购事宜接触的消息，但否认了自己与阿里巴巴就饿了么股权转让事项签署协议的说法。而据北京商报记者了解，上周百度外卖高层也曾与阿里方面有过接触，这也被百度外卖内部人士认为是阿里在收购饿了么之前来了解公司的情况。

事实上，饿了么收购百度外卖是由阿里提供融资支持，由此很多业内人士认为是饿了么即将进入阿里的信号，虽然当时饿了么CEO张旭豪明确否认了这一说法，但从目前情况来看，双方在就收购事宜进行接触已成为不争的事实。

另外，值得注意的是，饿了么在宣布收购百度外卖时，张旭豪就曾明确表示是饿了么与百度外卖将实行双品牌运营，而在收购后的第一份人事任命中，新任百度外卖CEO魏海的主要负责百度外卖业务及双品牌战略落地工作。但在上述收购宣布后不久，双方就开始在部分地区强推融合，对百度外卖的代理商、渠道、商户等资源进行融合和裁撤，并引发了百度外卖代理商的不满。与此同时，百度外卖原有专职配送团队也已经所剩无几，该公司此前优势所在的自营物流也变为主要以众包为主的配送模式，并且这部分运力也已全部被划入饿了么的运力池。在上述百度外卖内部人士看来，这样的强力融合也是造成目前百度外卖配送效率低下，投诉不断增加的主要原因，而这也直接导致了百度外卖市场份额的进一步流失，所谓的双品牌运营也几乎成为泡影。

饿了么在收购百度外卖时所说的双品牌运营，在当时被很多业内人士认为是挽留百度外卖核心团队的做法，但实现的可能性却很小，而随后双方强推融合的做法，也与双品牌运营的思路相悖。有分析人士指出，这样快速融合，很有可能是在为阿里收购饿了么做准备，尽可能减少收购过程中可能出现的阻力。

平台之争远未结束

百度外卖风光不再，但同时在外卖市场的平台之争还远未结束。目前，两大主角美团外卖及饿了么的市场份额也在近半年内有了十分明显的变化。就在饿了么宣布收购百度外卖当天，饿了么及美团外卖就已经开始了数据之争。当时美团外卖提供了一份来自Trustdata的《2017年上半年中国外卖行业发展分析报告》显示，2017年上半年中国外卖市场交易规模为911.9亿元，报告期内中国外卖市场份额（交易额）美团外卖以45.2%领跑，饿了么以36.4%位居第二，百度外卖则仅占有6.3%。而饿了么也旋即提供了一组来自艾媒咨询发布的2017年上半年中国在线餐饮外卖市场研究报告，报告显示目前外卖市场市场份额中，饿了么以41.7%保持领先，美团外卖以41%紧随其后，百度外卖则仍然保有13.2%的份额。

但在近日，国家信息中心发布了一份《中国共享经济发展年度报告（2018）》。报告显示，在生活服务领域共享创新火爆的同时，市场淘汰、企业并购的步伐也在加快。以外卖市场为例，饿了么收购百度外卖后行业格局基本确定，行业市场份额集中度进一步加剧。但更值得注意的是，报告中提到，目前美团外卖用户数超2.5亿，占据62%的中国市场份额，活跃配送骑手超过50万，覆盖城市1300个。从此数据表现来看，饿了么在收购百度外卖后市场份额不增反降，这也从一定程度上反应出外卖“双雄”目前的发展状况，同时也印证着百度外卖正在渐行渐远。

但外卖市场格局还在不断发生变化，除了美团外卖以及饿了么之外，百胜中国以及即将开始运营的滴滴外卖都是外卖市场的新秀，它们也将为这看似已经确定的外卖市场格局增添不小变数。但无论这些平台未来将会选择什么样的打法，都需符合现在的市场趋势，在改变传统餐饮行业的同时服务好平台的用户及商户。