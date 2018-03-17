网贷备案行业众生相：200万成本压垮中小平台

网贷备案之际，行业百态尽显。距离6月底的备案大限所剩不多，各网贷平台正紧张进行百日冲刺。

最近，各地网贷备案工作进度明显加快，发文、检查、开会成为主题。“挺紧张，也挺焦虑，心里没底。”不止一家网贷平台的高管向《华夏时报（公众号：chinatimes）》记者表达过这样的感受。

目前，平台备案已成为各公司生死攸关的大事，网贷备案成功，皆大欢喜；如果备案失败，那可谓是全盘皆输。

在备案成本高企、P2P网贷监管趋严的背景下，一场行业性“变形记”正在悄然上演，有的主动退出，有的选择卖身，还有的私下签对赌协议，各种中介、掮客等活跃其间。

成交创历史新低

网贷行业的成交量是个风向标。

2018年2月，网贷行业成交量为1690.04亿元，环比下降18.83%，创近一年月成交量新低。2月网贷行业的活跃投资人数、活跃借款人数分别为373.06万人、394.24万人，双双跌破400万关卡。

网贷之家的这份数据报告透露了当前网贷行业的宏观形势。

而投资者的感受更加明显，现在不少网贷平台都无标的可投，这种现象俗称“标荒”，一般主要集中在春节，但春节过后标荒现象依然没有得到缓解，甚至有大面积蔓延的趋势，一些大型平台纷纷下调了投资收益率。

广州互金协会会长、广州E贷总裁方颂接受《华夏时报（公众号：chinatimes）》记者采访时表示，春节后的资产荒是比较普遍的现象，过完节后，资金重新回到市场，导致资产端供给不足而资金端供给又十分充裕。“今年的资产荒甚于往年，更重要的是因为整改验收因素，以前有侥幸心理。现在监管给了明确的验收时间，平台要通过整改验收拿到备案，都得痛下决心放弃超额业务和不合规业务了。”

目前，对于平台而言，除了那些曾经涉及的首付贷、校园贷、现金贷等业务，多数平台现在最大的难点在于存量大额标的消化，为了合规，不得不砍掉一些业务。

北京市互联网金融行业协会秘书长郭大刚在近日的一次研讨会上表示，平台能否备案早已明朗，现在主要讨论备案验收后出现的可能性，比如行业的成本增加等。“传统金融机构转型金融科技，央企国企、上市企业等会纷纷布局加入，这比私企的竞争性更大。”

目前，尚没有地方金融办明确证实获得备案的平台，有媒体援引地方金融监管部门人士的话说，“部分平台获得备案文件，只是没有公布。备案不能完全按文件来，出于很多考虑，比如招商引资、财政税收等。”

这轮备案，无论能否通过，但平台大出血是必然的。“春节过后，网贷备案的中介服务费都涨了二三十万了，原来50万起步，现在都七八十万了。”最近，来北京出差的一家广东网贷平台副总裁告诉本报记者，现在有些中介是趁火打劫的，现在工作都要为备案让道。

由于网贷备案的验收工作主要由一些律师事务所、会计师事务所等中介机构负责，虽然金融办不会具体指定律所，但是平台为了备案自然还是要找些大型公信力好的律所。上海有行业人士透露，在开展备案工作时找了6家大型律所开会，这给外界释放的信号就比较明显了。

成本高压垮中小平台

网贷的备案成本有多高？上述上海业内人士估计，备案成本大约在200万左右，这些开支除了律所出具的法律意见书，还有会计师事务所出具审计报告，还有保证书等费用。

据介绍，200万的费用并不包括银行存管、存量业务清退等额外费用，此前，各大平台上线银行存管已经花费百万之多。

正是在此背景下，网贷平台也面临多种选择，有些平台索性卖掉或清盘。数据显示，2月底，P2P网贷行业正常运营平台数量下降至1890家，环比减少16家；累计停业及问题平台达到4164家，P2P网贷行业累计平台数量达到6054家(含停业及问题平台)。

盈灿咨询高级研究员张叶霞接受《华夏时报（公众号：chinatimes）》记者采访时表示，近期全国停业及“问题平台”相对2017年年底有一定增多，主要是因为备案期限将至，平台合规成本上升，竞争力不足平台陆续退出P2P网贷市场。“随着监管的持续加码，以及备案工作的开展，行业正式进入洗牌期。整改到期后，没有获得备案的P2P网贷平台将要面临退出市场的可能，因此未来运营平台数量将会出现明显下降。”

目前，网贷行业也在进行多手准备，除了开展各类备案准备工作、退出或者卖掉，还有的计划转移到其他地区。

最近，有麦子金服离职员工爆料，麦子金服对备案的第二手计划是到深圳，如果在上海备案不成功，将会收购深圳一家平台，而这家公司现在正在深圳尝试备案。

目前，麦子金服并未回应爆料。不过，本报记者了解到，买壳或借壳成为不少平台的选择，这主要与平台自己的违规业务难清理有关。

有平台负责人介绍，由于体量小的平台基本上没有什么业务规模，违规业务较少，清理也比较简单，这样的小平台反而好通过备案。

事实上，从目前的网贷壳资源来看，中小平台更易成为售卖的主体。一业内人士认为，从行业总体来看，中小规模平台更易通过备案，但是考虑到未来竞争等方面的问题，此类平台也更有出售需求。

最近，行业内充斥着收购壳平台的消息，监管政策也鼓励平台并购重组。据悉，目前网贷的壳市场中，有两种类型平台及购买模式，一种是不管平台备案通过不通过，目前价格以待收为准，大约为待收额度的一到三折。比如待收10亿元，则售价为1亿元到3亿元左右。第二种是对赌可以备案的，此类网贷壳资源买卖交易的一个显著特征是设置“底价+备案对赌”的协议，所谓“底价+备案对赌”是指备案之前，预付部分款项，备案成功后再付全款，此类对赌模式更像是买卖双方对于备案和交易价格博弈的一个结果。

值得一提的是，随着备案的推进，一些平台的上市计划也在加速，3月5日，维信金科控股有限公司在港交所发布招股说明书，拟在香港上市。

有投行人士表示，“境内互金平台之所以扎堆赴港上市，一方面是国内监管趋严令赴美上市日益艰难，不少平台只能转道香港寻求上市机会，另一方面香港资本市场对金融科技等新兴产业给予相当高的估值，让不少平台股东看到新的财富效应，积极推动平台赴港上市。”另外，互金平台扎堆赴港上市还有另一个目的，就是给备案登记与整改验收通过“加分”