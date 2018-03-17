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实力科普：家务该谁做？科学家居然说是男性？！

实力科普：家务该谁做？科学家居然说是男性？！
2018年03月17日 08:57 新浪综合
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　　来源：奇点网

　　在我们的印象里，多做家务、保持干净整洁的生活环境是件对身心有益的事情。在中国的大环境下，这项繁杂的工作一般是由女性来承担的。每个勤快的家庭主妇都有自己的一套清扫秘诀——洁厕剂清除瓷砖的污渍、某某先生轻松溶解厨房油垢、擦净地板之后再打上一层地板蜡……看着焕然一新的家里，虽然劳累，但是还蛮有成就感的呢！

　　不过万万没想到啊，这些主妇们的独门利器，居然也是健康的隐形“杀手”，竟然会对呼吸道造成慢性损害！

　　根据挪威卑尔根大学研究者的一项最新研究，定期使用清洁剂会对女性的肺功能造成慢性损伤！这项研究涉及6000余人，随访时间长达20年。研究发现，负担着家里清洁任务的女性、和那些以清洁为职业的女性，比起不怎么做家务的那些女性，肺功能下降快了20%以上！具象化一下，这个损伤程度堪比20年烟龄的损害了！而另一方面，在男性中并没有这种关联（划重点）。这项研究成果发表在《美国呼吸道与重症监护杂志》上。

通讯作者Cecile Svanes通讯作者Cecile Svanes

　　这项研究成果脱胎于一项名为ECRHS的大型队列，研究者在多个中心选取了6235人，在过去的20年间的三个时间点，对他们的肺功能、BMI、吸烟指数（pack-years，每天吸烟量×吸烟年限/20）及社会经济地位进行了记录并分析。研究从1992年开始，持续到2012年，期间参与者的中位年龄也从34岁增长到了54岁。

　　这六千多人中53%为女性，超过八成承担家里的打扫任务，相对来说男性则不到一半，看来在国外也是流行“女主内”呢。这部分人在整体中是比较不爱吸烟的。女性中的8.9%、男性中的1.9%以清洁为职业，这部分人则相对社会经济地位较低。

　　依据各种变量做出调整，研究者分析了这些人的肺功能数据。结果显示，那些不打扫卫生的女性，每年FEV1下降18.5ml，而承担家务的和以清洁为职业的女性，FEV1下降分别为22.1ml和22.4ml；FVC指标差异就更大了，每年的下降依序分别为8.8ml、13.1ml和15.9ml！

　　这里插播两个知识点：FEV1指的是最大深吸气后做最大呼吸，呼气第一秒时呼出的气容积；FVC是最大肺活量，指的是尽力最大吸气后尽力尽快呼气所能呼出的最大气量。临床上常用这两个数据的比值FEV1%（FEV1/FVC）来作为诊断哮喘和慢性阻塞性肺病（COPD）的指标，也可以用于表示哮喘的严重程度。这两项指标在20-25岁之间达到最大值，然后会随年龄增长下降。

肺功能变化数据肺功能变化数据

　　按照最大差值来算，打扫卫生让女性的肺功能FEV1每年多下降了3.9ml，FVC多下降了7.1ml。别以为这个数值不算多，我们来看一看老烟民们的肺。烟瘾最大的一组，相当于每天一包烟抽了20年的，与不抽烟的人相比，每年差值也就在FEV1多下降6.1ml，FVC8.9ml而已，可见做家务清洁剂的危害。

　　这种损伤甚至不需要主妇们多勤快，只要每周至少使用一次清洁剂——喷雾或者各种其他形式的——就会产生显著的影响了

数据可怕啊数据可怕啊

　　而男同胞们，幸或不幸……打扫卫生对你们来说没有什么有害影响呢！（所以还不赶紧干活去）

对这种有趣的性别差异，研究者提出了几个想法。对这种有趣的性别差异，研究者提出了几个想法。

　　首先，男同胞们和女性对清洁剂的选择可能还是有些区别。这不由得让人想起这样的话：刷碗，不是刷个碗就完了，还包括擦菜刀菜板、清洁流理台、擦油烟机等一系列操作……

　　其次，队列中男性的数据也比较少，又分散在多个中心，在数据统计的时候可能会出现比较大的误差。

　　再次，女性天生就比男性容易受伤害啊！在其他的一些研究中，同样受到化学物质、木屑粉尘等的影响，女性比男性更容易生病[2-4]。

　　清洁剂之所以会对身体造成这么大的损伤，主要还是因为清洁剂中含有的一些刺激性物质。

　　比如说，洁厕剂一般都是强酸碱，漂白剂中常见的强氧化剂（次氯酸钠等），一些其他的清洁剂中也含有易挥发的有机物质。这些会对眼睛、呼吸道和肺部造成刺激，导致慢性的呼吸系统疾病和炎症。既往也有很多研究，从事清洁行业的人员患哮喘和其他呼吸道疾病的风险要更高。

　　所以，女性在维持家里干净整洁的同时，也一定要注意保护自己~比如尽量避免使用含有以上刺激物质的清洁剂，或者戴上口罩。

　　当然，最好的是男神们接过打扫家里的重担啦~

　　关爱女性，从做家务开始！

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