1个小格子1天500万！“跳一跳”广告凭啥卖这么贵？

2018年初，当“微信之父”张小龙在微信公开课上表示，微信内部从来没有说过“情怀”，也没有说过要克制欲望时，业内便猜测微信的商业化或将提速。果不其然，2个月后微信便正式推出了跳一跳广告。

互联网行业有这样一句话：当一个线上服务是免费时，你就不再是顾客，而是产品本身。微信这款国民级应用，在经过7年的疯狂增长后，月活跃用户已经突破10亿，正式到了“收割的季节”。而跳一跳这款流行的休闲小游戏正好为微信商业化“探路”。

要知道，微信发布朋友圈广告是在微信上线的四年后，而跳一跳的广告是在跳一跳上线的三个月后，显然微信商业化的脚步正越来越快。可以预见，微信商业化必将为腾讯带来丰厚的回报。不过，对于广告主来说，跳一跳1天500万的天价划算吗？

跳一跳正式启动招商，1天500万

近日有媒体报道称，微信跳一跳广告已对外开放。3月15日，每经小编向微信客服确认，近日跳一跳确实已经正式启动招商，广告投放申请金额为500万元/1天，1000万元/2天，2000万元/5天。

微信方面介绍，品牌投放跳一跳广告后，可支持以下权益：

定制专属品牌盒子——投放跳一跳广告，品牌可获得形态各异的专属品牌盒子，跳上去之后基座皮肤会发生变化，停留还可获得20分加分，同时弹出特效动画。

定制音效——小人跳跃至品牌盒子上，可提示出现品牌音效。

官方IP授权——广告期间，品牌还可以获得来自微信广告官方IP授权，借跳一跳IP进行品牌公关宣传。

微信方面表示，跳一跳是一个天然的流量平台，累计用户量高达3.1亿（数据发布时间2018年1月15日），日活跃用户量超过1亿（数据发布时间2018年1月15日），春节期间同时在线人数高达2800万。依托这一超人气游戏场景，品牌不仅可以迅速触达海量玩家人群，提升品牌记忆，而且可以巧妙传递品牌理念，以游戏互动等方式实现用户沟通。

不过，目前，跳一跳广告存在两个问题：

一是，广告的创意不足，只是简单的品牌露出，甚至没有产品展示，品牌方也不能进行文案宣传，没有发挥出来品牌方最为关注的社交和转化。

二是，对于“用完即走”的小程序来说，用户留存率低一直是一个问题，很多网友表示，已经不玩跳一跳了。跳一跳广告这个生意能持续多久呢？

其实第一个跳一跳广告是在春节期间的麦当劳品牌广告。3月1日到3日，“跳一跳”又上线了耐克鞋盒广告。有传言称，耐克花了天价投放了三天广告，而且这两个广告品牌是张小龙亲自挑选的。

从耐克的曝光量来看，这样的天价广告确实取得了不错的效果。但是能取得这样的效果除了跳一跳本身巨大的流量外，有很大一部分曝光量是由于耐克勇于“尝鲜”引来媒体报道的效果。

对于后来的广告方，一天500万元的天价广告费真的划算吗？

流量变现

小程序为微信商业化开路

当然对于腾讯来说，跳一跳广告只是微信商业化的一个“探路”，真正的大招还在后面，毕竟对于月活跃用户达到10亿的微信来说，可以想象的空间非常巨大。

张小龙曾表示，当初微信只是把跳一跳当成一个Demo来做，目的是为了体现微信小程序平台的威力。如今跳一跳开始商业化，无疑也让小程序开发商们看到了赚钱的机会。张小龙一直希望通过小游戏来带动小程序生态的繁荣，作为小游戏的标杆，微信跳一跳不只是要给大家展示如何玩儿，还要给大家展示它如何变现。

值得一提的是，虽然官方还未正式宣布，但在最新版的《微信广告投放系统介绍》中，已经可以看到“小程序广告位介绍”和“小程序广告投放指引”相关内容。这也意味着，未来小程序可以依靠广告将流量变现了，而广告主则多了一个在微信生态中做品牌曝光和销售转化的路径。

尽管在微信商业化方面，腾讯走得很克制，但目前已经取得了不错的效果。

近日，腾讯董事局主席马化腾表示，游戏在腾讯盈利中所占的比例在下降，目前已经低于50%。在腾讯接连推出英雄联盟、王者荣耀等爆款游戏的同时，游戏业务在腾讯盈利占比却在下降，反映出腾讯其它业务的快速增长，而其中来自微信的广告收入功不可没。

图片来源：视觉中国

根据腾讯2017年三季报，腾讯网络广告业务2017年第三季的收入同比增长48%至人民币110.42亿元，其中社交及其他广告收入同比增长63%至人民币69.20亿元。马化腾也表示，未来，社交、效果广告或称为腾讯比较大的增长点。

每经编辑 何小桃