区块链垂直媒体泡沫狂欢 火星财经上线26天估值1.5亿

■冯樱子

进入3月，区块链垂直媒体融资信息纷至沓来，让人眼花缭乱。IDG资本、明势资本、梅花天使、PreAngel等机构均有投资项目传出。

除了受资本青睐，区块链垂直媒体自身也是话题不断：上线26天估值1.5个亿；点击不到200的软文要价10万元……由自媒体带动的舆论浪潮一波接一波，甚至比区块链应用探索更让外界喜闻乐见。

垂直媒体跑步入场

大年初二，一个“凌晨3点交流群”让各路投资大佬和明星夜不能寐，同时搅动着整个创投圈。于是春节刚过，各种区块链媒体融资信息集中爆发了。

3月9日，陀螺财经宣布获得700万天使轮融资。投资方包括七星数字基金，Wedo基金。其创始团队由游戏行业头部媒体与科技媒体组成。

3月6日，火星财经宣布获得了A轮融资，估值1.5亿人民币。而当时距火星财经上线仅26天。投资方包括IDG资本、泛城资本、数字货币交易所OKEx、明势资本。

此前，3月1日，“深链财经”宣布获得1000万人民币天使轮融资，梅花天使、PreAngel等8家基金联合投资；3月2日，巴比特宣布完成1亿元A轮融资。

有自媒体创始人表示，目前区块链行业的垂直媒体融资还是挺简单的。

中南影业CEO刘春在微博发出感慨，“今年春节最触动我的是，发现我认识的最有钱的人全在关注区块链。”

“现在区块链已经成为一个全民关注的热点，很多企业家和投资人都是焦虑的，想了解区块链是什么，害怕错过。”上述自媒体创始人对华夏财富君说。深链财经联合创始人朱星也表示，区块链目前处于一个增量市场。“这个市场存在泡沫，而且泡沫很大，资本充足，同时资本也需要找到出处。”

“我们去年7、8月份就萌生了做区块链垂直媒体的想法，但后来ICO一刀切，交易所被关闭，我们觉得资本泡沫可能会破裂，行业将进入低谷期，因此想法就暂缓了。”朱星为华夏财富君介绍。此次做深链财经也是基于对区块链行业的看好， “我们融资很顺利也很迅速。”他表示。

区块链媒体受资本青睐是因为其影响较大，区块链被认为是互联网的一次升级，未来的应用领域更广泛，对传统实体经济也会有提升改造，朱星表示，此外，区块链媒体火爆对于普通人而言，也有炒币的因素，被炒币暴富的新闻吸引，进而关注。

当年P2P兴起时，互联网金融垂直媒体、垂直类门户网站也如雨后春笋。有数据统计，2016年初，P2P行业正常运营平台2500余家，而垂直第三方自媒体则超过450家。

历史总是惊人的相似，目前在微信公众号里搜索，名称带有“区块链”字样的公众号近200个，带“币圈”或“链圈”字样合计近300个。

BABI财经前COO、MoveBlock Capital首席市场分析师鱼文辉认为，目前区块链媒体存在很大泡沫，不过泡沫越大，就意味着行业加速洗牌越剧烈，最终肯定能激浊扬清。

资本搅动下的媒体混战

虽然短时间涌现很多垂直媒体、公众号，但稳定输出优质内容的平台可谓凤毛麟角。根据清博大数据统计：除了类似TOP3账号，多数公众号维持每日一篇原创的推文已是极限。

区块链仍属于“新生”行业，相对可输出信息较少，同时区块链还缺乏成熟的应用场景，使新媒体创作者发挥空间受限，导致平台内容陷入同质化。

鱼文辉介绍，目前区块链媒体大致可分为四类：科普类、评测类、资讯类和行业分析类，但资讯类占大多数。广告接的最多的也是资讯类平台。

3月3日，“铅笔道”发布文章提道：业内有多家区块链媒体打着“内容”旗号挂羊头卖狗肉，以新闻报道之名行内容交易之实，甚至报出10万元/篇的软文天价（点击不到200），从事有偿新闻业务。消息一出，媒体圈一片哗然如此“漫天要价”的买卖实属罕见。

华夏财富君联系了几家区块链自媒体工作人员，均表示自家平台没有这种情况。朱星说：“我们对接广告是有要求的，内部有评测团队，会对广告进行把关，不靠谱的项目我们连广告都拒绝接。”还有创业者抱怨，其实日子过得很“寒酸”。

3月7日，多家区块链行业媒体共同发布《区块链行业媒体自律声明及公约发起函》。目前联署媒体有：链得得、核财经、深链财经、鸵鸟区块链、链友财经、叨逼叨区块链、人话区块链、三言财经、三点钟财经。

声明包括：禁止以负面报道为由要挟收取任何一方费用；付费信息均应严格标注“广告”、“推广”等清晰用户告知等。意在形成区块链媒体行业自律规范。

目前就微信公众号而言，头部账号格局初显，例如，“数字货币趋势狂人”2月发文30篇，总阅读量超108万。

早期进入行业的媒体已经有了一定的话语权，有些媒体风格也日渐明显。例如，“数字货币趋势狂人”文章以行情分析为主，数据列举为多，文字中也加些小调侃。

而对于新进场的媒体，大多还在探索。一些媒体会选择起步时，先在微信群中办免费讲座来吸引粉丝关注。如果粉丝想听免费讲座，就要进入特定微信群，然后将讲座信息发至朋友圈，并截屏发到群里由工作人员审核。

目前区块链媒体讲座信息真真假假。火币CEO朱嘉伟和BCA俱乐部创始人老猫就曾辟谣，自己未曾收到某讲座邀请，让大家不要上当。

而利用“拟邀嘉宾”来吸粉的平台不在少数，有粉丝反映，他加入的社群讲座中“拟邀大咖”一个也没来。

币世界合伙人及内容主编冯军在区块链讨论群中提出，每家媒体都要找到自己的定位，有一定的群众基础和用户基数，才能在竞争激烈的环境下生存下来。他预计，未来留下来的相关媒体可能就十家左右。

“刚开始，我们也在摸索。”一位区块链自媒体创始人对华夏财富君说。