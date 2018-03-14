媒体：今年315，苹果海底捞拼多多等公司最危险……

图片来源：视觉中国

马越

一年一度的3·15大考即将来临。每年中央电视台的3·15晚会无疑是消费者和商家关注的焦点。它就像一场企业的年度“黑榜”，把各种涉及侵害消费者权益的大小事件曝光。如果你对过去3·15曝光企业做个梳理，会发现每年基本上都会有食品、信息安全、电商、金融安全、服装、电器、儿童几个行业被涉及。

在上述行业中，有不少企业在过去一年中已经明确被曝光有质量问题、监测不达标，或是被消费者投诉的纠纷出现。让我们用“实锤”说话，预测一下哪些产品品类和企业在3·15晚会可能最有风险？

食品

海底捞

2017年8月，一只老鼠“打翻”了海底捞的火锅。

这让以服务著称的海底捞陷入了史上最大的品牌危机。法制晚报·看法新闻的记者曝光了海底捞北京劲松店和太阳宫店后厨老鼠乱爬、扫帚簸箕抹布与餐具一同清洗、洗碗机内部一层油污、火锅漏勺用作掏下水道垃圾的工具等现象，也再次让餐饮行业的卫生问题成为舆论的焦点。

起初海底捞及时的公关声明引发了一波好感，但随后也引发了更大的行业反思：无论是海底捞这样的连锁企业，还是以营销见长的网红餐饮，在中国餐饮行业的爆发式增长之下，精细化管理、人才短缺与规模化运作的缺陷都在凸显，解决食品安全问题仍然存在诸多挑战。

海底捞 图片来源：视觉中国

85度C

今年3·15前夕，这个知名面包糕点品牌成为了虚假宣传的典型。2018年3月12日，上海市工商局公布了2017年度侵害消费者合法权益的典型案例，其中85度C使用价格更低的肉粉松为原料制作面包，却以“肉松面包”的名义对外宣传和销售，侵犯了消费者的知情权。相关部门依法责令该企业停止违法行为，消除影响并罚款15万元。

电器

天能电池

微博大V家里的一场大火，给电池企业、香港上市公司天能烧出一场舆论危机。

2018年2月10号，新浪微博用户@王左中右发布微博称，3月6日凌晨4时，其于今年1月在某品牌专卖店购买的浙江天能能源科技股份有限公司（下称天能集团）的电瓶车锂离子蓄电池，在正常充电过程中突然爆炸起火，并将其家烧毁。同时还描述了在和天能电池上海负责人沟通过程中，对方拒绝承担责任的情况。

天能电池 图片来源：视觉中国

在社交媒体引发巨大关注之后，@天能电池和@王左中右先后发布消息称，双方进行了友好协商并达成了解决问题的框架性方案。

事实上电动车电池引发的安全事故屡见不鲜。据公安及消防部门统计，近年来中国电动车火灾事故频发，并呈逐年增长趋势，起火原因主要为电气故障。过充、短路、碰撞都有可能造成电池起火，除了电池及充电器自身的质量问题，使用者操作不当也可能造成电池故障，甚至起火爆炸。

空气净化器

空气净化器市场正迎来爆发性增长。但随之而来的，还有激增的产品不合格率。

2018年2月，央视《每周质量报告》报道称，在各大电商平台热销、以“工业级”作卖点的FFU空气净化器（全称为Fan Filter Unit，中文全称是风机过滤单元，被广泛用于洁净生产线等工业领域）“名不副实”。上海市质监局委托上海市环境保护工业行业协会，共抽取了13个批次的产品进行检测，其中11款产品实际PM2.5净化能力不足标称值的60%，所有产品几乎没有甲醛净化能力，而且在“机械危险”“对触及带电部件的防护”“稳定性”三个安全指标中全部不合格。

北京市质监局在2018年2月对北京生产的家用电器进行了质量抽查，其中空气净化器4个不合格批次分别为北京格润爱科技有限公司、北京净美仕环境科技有限公司、北京赛多科贸有限公司、北京卫家环境技术有限公司生产。

2017年9月，中国消费者协会副会长副秘书长刘清向外界透露，“我国空气净化器市场每年有500万台的销售量，这其中有30%的产品不合格。”70%的抽查合格率在中国家电研究院清洁技术研究所所长鲁建国看来，“在家电领域是比较低的水平。”

电子商务

拼多多

号称有3亿用户的移动社交电商平台拼多多最近陷入了用户投诉泥潭。

中新经纬客户端报道称，在知乎、微博甚至和拼多多相关的新闻报道评论区，用户投诉拼多多商品质量差、虚假宣传、假货、客服态度差的声音不绝于耳。

报道中的用户投诉称，拼多多在广告上涉嫌虚假宣传。比如收到系统短信显示“被抽中iPhone X手机0元幸运得”，实际上是拼多多的APP下载链接；0元网购榨汁机却先收到一条数据线，后来收到的榨汁机和购买页面上的图片不符；部分入驻商家存在刷单刷好评的行为。

拼多多 图片来源：视觉中国

飞猪、携程、去哪儿、美团旅行

越来越多的国人把钱花在了旅游上，对旅游平台的投诉也在爆发。

根据21CN聚投诉的统计，在2017年三季度在线旅游行业投诉排行榜中，有效投诉量最多的前四位分别是飞猪、携程、去哪儿、美团旅行。中国电子商务研究中心发布的双十一曝光信息中包括：在旅游平台上预订了酒店，在酒店同意退款的情况下，供应商拒绝取消订单退款；在预订错误酒店入住日期后，被拒绝做更改；或是预订支付后，发现酒店实际位置与软件按距离排序时呈现的信息不符。

房屋

自如

大型租房平台自如陷入“甲醛超标”风波。

《经济参考报》在2017年12月报道称，自如租房平台不少出租房存在疑似甲醛等挥发性有机化合物浓度超标，部分房屋装修完成后短时间内就挂牌出租等现象。不少租客反映入住后出现咳嗽、发热等症状，还有少数租户被医院诊断为“疑似甲醛中毒”。记者实地走访了北京西城区、朝阳区多套出租房屋，发现挂牌待租的房屋不同程度都存在刺鼻气味、令人头晕的情况。

而《北京市房屋租赁管理若干规定》虽然规定了出租房屋的建筑结构和设备设施，应当符合建筑、消防、治安、卫生等方面的安全条件，不得危及人身安全，但对于目前一些中介公司的装修房空气净化处理和健康保障等方面，仍处于空白。

药品

莎普爱思

用洗脑广告让中国老年人奉为白内障“神药”的莎普爱思，终于跌下了神坛。

2017年12月，以自媒体丁香医生的一篇科普文章开始，媒体纷纷引用多位眼科医生说法和权威文献资料，质疑莎普爱思对于治疗白内障缺少足够的临床有效性试验，还有夸大药品疗效宣传的虚假广告问题。根据澎湃新闻的报道，这家公司曾经在2004年至2008年及2015年，多次向浙江平湖科技局官员行贿，多名官员已经被判刑。2011年，广东食药品监局公布的该省当年第4期违法药品广告中，莎普爱思滴眼液被曝光350次。

更多的非处方药（OTC）虚假广告问题也引发了关注。根据《法治周末》的统计，在国家食药监总局披露的近年来违法广告企业名单中，上榜的企业共计有82家，其中涉及药品虚假宣传的企业为44家，因违规宣传非处方药而上榜的企业达33家，占总名单的44.24%。

鸿茅药酒

“每天两口，把病喝走。”频频在各大电视台做广告、获得“中华老字号”称号、甚至和央视进行“国家品牌计划”营销合作的鸿茅药酒，实际上饱受质疑。

无论是产品还是包装，鸿茅药酒似乎都在有意无意地向保健品靠拢，但实际上它是一款批准文号为国药准字Z15020795的非处方类药品。《健康时报》研究了近10年的公告文件，不完全统计结果显示，鸿茅药酒广告曾经被江苏、辽宁、山西、湖北等25个省市级食药监部门通报违法，违法次数达2630次，被暂停销售数十次。

违法情况大多涉及“以专家和患者名义为产品做功效宣传”“含有不科学的表示功效的断言”“发布未经批准内容、扩大药品适应症范围、夸大疗效、严重欺骗和误导用药者”等等。

鸿茅药酒 图片来源：视觉中国

匹多莫德

儿科“神药”匹多莫德也开始遭受广泛质疑。

匹多莫德是一种免疫调节剂。北京和睦家医院药师门诊主任、中国协和医科大学药学硕士冀连梅在一篇名为《一年狂卖40亿的匹多莫德，请放过中国儿童》的文章中，质疑匹多莫德的有效性和安全性，指出该药在儿科门诊存在滥用现象，销售额预计高达40亿元。

国家食药监总局在2018年3月9日发布消息称，决定对匹多莫德制剂（包括匹多莫德片、匹多莫德散、匹多莫德分散片、匹多莫德口服溶液、匹多莫德口服液、匹多莫德胶囊、匹多莫德颗粒）说明书进行修订，增加使用不超过60天、3岁以下儿童禁用等内容，适应症明确为“用于慢性或反复发作的呼吸道感染和尿路感染的辅助治疗”。

海淘以及进口产品

松下、虎牌、酷晨、东芝等日韩品牌电饭煲

价格高昂的进口电饭煲质量也不灵了。

国家质检总局官方近期显示，在2017年4月至10月期间，国家质检总局组织全国出入境检验检疫机构对法定检验商品目录以外的进口商品实施了监督抽查。其中抽查了进口电饭煲126批，检出17批次不合格产品，不合格检出率为13.5%。

其中松下7批次、虎牌3批次、酷晨3批次、福库2批次、日立1批次、东芝1批次的电饭煲被检出不合格，日本品牌占70.59%，韩国品牌占29.41%。

不合格原因中，主要涉及触电隐患。这主要是因为日韩国家和中国的电压不同，因此在电路设计上有限制，在某些方面不符合国内市场标准。

狮王等日本品牌牙刷

2017年11月，国家质检总局消息称，狮王日用化工（青岛）有限公司召回部分进口LION（狮王）品牌牙刷，原产国为日本，共计23万6415支。主要涉及的问题是牙刷刷毛磨毛不合格、在使用中可能对牙龈表面及口腔软组织造成损伤、存在安全隐患。2018年1月，国家质检总局公告称，原产国为日本的“蒲公英的种子”品牌儿童牙刷和EBiSU惠百施HELLO KITTY纪念版软毛牙刷，因为刷毛磨毛不合格被召回。

爱他美、牛栏、美赞臣、雅培、明治、固力果等海淘奶粉

事实上，看似安全海淘奶粉不合格率高达60%。

2017年9月7日，央视新闻报道称，对德国爱他美、荷兰牛栏、美国的美赞臣和雅培、日本的明治和固力果等6款在海淘大军中颇受欢迎的奶粉进行了检测，其中美国的美赞臣和雅培、日本的明治和固力果4款奶粉分别有指标不符合国内标准。

“不合格”的说法也引来了不少争议。美赞臣和雅培回应称在中国市场生产和销售的产品完全符合国家食品安全标准。被检测出有问题的，是通过海外网站直接购买、淘宝代购、跨境电商购买的“海淘”产品，而海淘奶粉除了有贴牌和假冒伪劣风险之外，不同国家有不同奶粉标准也是一个原因。

服装

李宁、特步、阿迪达斯等功能性服装

号称“专业”的功能性服装，居然在防水、防紫外线、速干等功能上不合格。

2018年2月5号，上海市工商局官网发布功能性服装质量抽检情况，在对上海19家商场销售的耐克、阿迪达斯、DUNLOP、TOMMY HILFIGER、LI-NING、宜而爽等48个品牌125个批次服装的抽查结果中，不合格检出率为25.6%，其中不乏李宁、特步、阿迪达斯这样的大品牌。

产品涉及的主要质量问题有：PH值超标、色牢度不合格、纤维含量不合格、透汽/透湿不合格、吸湿性不合格、防（渗）水性不合格、防紫外线不合格、防（沾）水性不合格等等。

信息安全

苹果iCloud

微博用户指责iCloud账户被苹果官方技术顾问窃取的事件，迅速引发了轰动。

2018年3月5日晚，微博用户@美国往事1999发文称，其iCloud 帐户被苹果官方技术顾问窃取，邮箱密码或被篡改并遭到威胁。

随后苹果官方回应称“任何一个AppleCare技术顾问均无法访问顾客的密码、电子邮件内容和照片等”“将与顾客一起对该事件进行调查”“确保Apple员工和承包商团队遵守我们在顾客联络方面设定的严格标准”。

iCloud

但苹果的回应并没有令用户满意。@美国往事1999对《一线》表示，苹果的回复内容“都是套话”，他对于iCloud可能出现的隐私泄露风险表示焦虑，“苹果对客服的流程还有iCloud的安全应该有个详尽的调查，到底是哪里出了问题，给我也好，给广大的苹果用户也好，得有个交代。”