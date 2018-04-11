时尚轻便还可拍摄4K视频 佳能EOS M50微单相机评测

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近期佳能新品不断，其中最新发布的EOS M50颇受大家关注，一方面这又是一款适合大众的轻便时尚微单相机，另一方面，无论是静态拍摄还是动态视频这款相机都有着诸多的优越性。首先EOS M50加入了4K视频功能，成为了佳能首款支持4K视频的微单产品。再有，佳能M50进一步增强了全像素双核对焦技术，相机的对焦覆盖面积增加到88%，因而有着更为出众的AF自动对焦性能。下面，一起来更好的了解一下这款佳能EOS M50微单相机吧。

当然，除了对焦和视频拍摄上的升级，这次佳能EOS M50的参数配置也十分有看点，采用了约2410万有效像素APS-C画幅CMOS图像感应器，并且搭载了佳能最新的DIGIC 8影像处理器，是佳能EOS系列单反/微单中第一款使用DIGIC 8影像处理器的产品。和之前大多数机型一样，EOS M50同样支持佳能全像素双核CMOS AF对焦技术，同时有了新处理器的加持让追踪对焦能力也得到提升，特别是在追踪相似被摄体以及追踪与背景颜色相近的被摄体时表现更加出色。

小巧轻便 搭载EVF电子取景器

相机的整体尺寸上，佳能EOS M50仅为约约116.3×88.1×58.7，含电池在内的重量也只有约390g，这在可换镜头相机中算得上十分小巧轻便了。而熟悉佳能微单相机的朋友可能都知道在EOS M50之上其实还有EOS M5和EOS M6这两款高端机型，所以，虽然EOS M50与EOS M5外形上有几分相似（同样采用了凸起式军舰部EVF电子取景器的类单反设计），不过操控方面，这款EOS M50就有一些取舍，定位也更偏入门。最明显的要属机身转盘比EOS M5更少，包括机顶的拍摄模式在内，EOS M50机身只有2个转盘。

佳能EOS M50微单相机

相比于EOS M5的双转盘设计，EOS M50机顶只有一个拍摄模式转盘

搭载约2410万有效像素APS-C画幅CMOS感光元件

机背按键布局

不过我个人认为值得一提的是这次佳能EOS M50机背翻转屏变成了侧翻式，与单反系列一样，这得给个好评。至少在180 度翻转自拍时，相机的屏幕不用如EOS M5那样从机身向下翻转，使用脚架以及将机身放于平面自拍时更加方便顺手。

佳能EOS M50屏幕为侧翻式设计

翻转屏背面设计有整块蒙皮，看上去更加美观且显档次

另外，EOS M50内置的电子取景器像素高达236万，而且显示屏的材质是OLED屏，显示效果非常出色。这也是佳能继EOS M5之后，第二款内置EVF电子取景器的微单相机。

虽然定位偏入门，但机顶依旧具备可控扩展的专业热靴接口

内置闪光灯设计

相机为EF-M卡口，标配套机搭配的是EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM镜头。不过对于具有强大镜头群支持的佳能EOS系列来说，EOS M50也可以使用转接环搭配EF卡口的镜头。

数据接口

麦克风接口

在机身右侧配备USB和HDMI接口，但遗憾的是EOS M50仍旧不支持USB充电。相机右侧还有一个Wi-Fi按键，可以通过佳能新版Camera Connect 软件，用智能手机浏览、传输相机的照片，或进行遥控拍摄等功能，除此之外，佳能EOS M50新增可自动将照片即刻传输到智能手机、平板电脑等设备上的功能，边拍摄边传照片，无需拍摄后手动选择，使照片的查看或分享更加方便。相机左侧设计了一个3.5mm麦克风输入插口，可以外接麦克风或者小蜜蜂等录音设备，但是没有耳机监听的插口，机身底部为电池和内存卡仓。

对焦面积大扩展 边缘位置也能快速对焦

全像素双核CMOS AF已然是佳能相机的一大优势，这次EOS M50在继承这个强大功能的同事，还实现了更高速、高精度的自动对焦，并且自动对焦点也得到增加，同时自动对焦区域最大可利用CMOS约88%横向×约100%纵向区域进行高精度自动对焦，即使焦点位于画面边缘区域，也能方便对焦，为拍摄带来更大便利。

对焦点更多，覆盖面积更广

视频截图，即便是边缘位置对焦框也能牢牢锁定住被摄对象

拍摄模式

由于是偏入门定位的原因，佳能EOS M50的默认菜单使用了图形化用户界面，各种拍摄模式所能拍摄的效果一目了然。这样的界面从背景色到布局，都更加易于初级用户熟悉和上手，特别是通过示意图片和图形的展示，使用户可以直观理解拍摄模式所产生的实际效果。比如，在Av光圈优先模式下，显示界面会突出大光圈能拍摄出背景虚化效果，小光圈则能拍出前后景都清晰的照片；在Tv快门优先模式下，更慢的快门适合拍摄丝滑般的流水，而更快的快门则可拍出精彩的一瞬间。

可直接选择不同的照片风格

EOS M50改进了创意辅助功能，使场景智能自动模式下的拍摄更加方面和有趣。在场景智能自动模式下，在拍摄时只需通过液晶监视器右下角的图标，即可快速启动创意辅助功能，并对画面亮度、对比度、色调等参数进行快速调整，在调整同时，可实时看到调整后的画面效果。此外也可从菜单中选择多种预设的滤镜效果，总的来说，这些功能的改进最主要的目的还是让大家在拍摄时用最简单的方式拍出满意、好看的照片。

10张/秒高速连拍，画面非常流畅

全新C-RAW格式文件

随着处理器的设计，佳能EOS M50在连拍上也非常有优势，全像素拍摄时相机单次自动对焦最高连拍速度可达到约10张/秒，AF-C伺服自动对焦下最快支持7.4张/秒的高速连拍。另外，值得一提的是，EOS M50还采用了全新格式的C-RAW文件，文件的新后缀名是CR3，之前产品的RAW格式文件后缀名均为CR2。全新的RAW格式包括一个画质优先的全尺寸RAW格式和一个体积优先的C-RAW格式。C-RAW格式拥有更小的体积，在轻微降低画质的情况下，能节省接近50%的空间。这样在10fps这样的高速连拍下，对缓存和存储卡的压力会小很多，存储速度更快。

首款支持4K拍摄的佳能EOS M微单相机

这次佳能EOS M50最大的亮点之一就是加入了4K视频拍摄，使其成为了佳能首款支持4K的EOS M系列微单相机。目前的市面上，我们可以看到4K已经被广泛的应用在微单产品线上，这次佳能EOS M50加入4K视频也算是一大进步，毕竟这是不少用户都期待已久的功能，同时也能让佳能微单在一众同类型产品中提高自己的竞争力。

在Av/Tv/M 以及自动模式下EOS M50只能设置为1080 60p全高清拍摄

想录制4K短片则必须将模式转盘转动至视频拍摄模式下才行

4K视频原片截图

佳能EOS M50可提供高品质的4K（3840×2160像素）短片，支持以24p/25p，实际拍摄的效果来看，清晰度和流畅度都很不错，不过在4K模式下相机只会采用反差的方式进行对焦，全像素双核CMOS AF不可用。 另外，EOS M50还具有4K截帧功能，用户可直接通过相机进行操作，轻松从4K短片中截取静态照片，同时EOS M50机身具备短片5轴防抖的数码IS功能，效果可以从关闭、启用和增强共3种中选择，在安装支持动态IS和组合IS的镜头时，可以与镜头的光学手抖动补偿机构联动，更有效地进行防抖。

同焦段（15mm），静态照片拍摄视角

同焦段（15mm），4K视频拍摄视角

不过需要注意的是佳能EOS M50在拍摄时有1.6X的裁切，上面这组图，同样都使用的EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM镜头15mm段拍摄，明显能感觉到在4K拍摄时视角和实际的焦段有变化，所以比较难获得一些超广角的画面，但是日常的视频拍摄也还是完全够用了。

高感下画质出色 ISO 6400内可用

这次佳能EOS M50配备了一块约2410万像素APS-C画幅CMOS传感器，并且搭配了最新的DIGIC 8处理器，标准的常用感光度高达ISO 25600，最高还可扩展至ISO 51200。那么这台相机的高感画质到底如何，我们通过实拍的测试来看一下吧。

从上面不同的ISO下的画质对比可以看出，佳能EOS M50在ISO 100到ISO 800的时候，画质表现相当纯净的，往上提升到ISO 1600的时候，细节开始下降，但画面的纯净度依然很不错。当感光度继续提升到ISO 3200时，涂抹感加重，细节上也出现明显损失，不过让人意外的是，即便在ISO 6400这样的高感下，EOS M50的也并没有太多噪点或者杂色出现，看来使用了DIGIC 8处理器对于图片优化，尤其是噪点控制上明显要比之前的机型有进步。综合来看，虽然EOS M50高感控噪能力突出，但考虑到画面细节的表现力，拍摄时建议控制在ISO 6400以内。

ISO 6400实拍样片

100%放大后画质还是很不错的，并没有明显的噪点或者杂色

更是佳能EOS M50微单相机实拍样片：

评测总结：

首先，佳能EOS M50整体体积很小巧，是一款很适合轻松带出去拍照工具，同时时尚的外观符合大多数尤其是家庭用户的需求，在平时出门携带的时候，也十分方便，放在兜里或者放在包里都不占空间，长时间携带不会造成负担。其次，佳能EOS M50在画质和性能上可圈可点，搭载2410万像素的APS-C画幅传感器，并且内置高规格的EVF电子取景器，凭借全新的DIGIC 8影像处理器在对焦和连拍上都有着非常大的提升，并且还支持4K视频拍摄，是目前为数不多的支持4K拍摄的APS-C画幅机型。

虽然在定位上，这款佳能EOS M50更偏向入门和进阶的群体，但实际上其性能参数我认为堪比一些中端机型，并且目前机身不足4000元的售价，性价比可谓非常之高。