SpaceX未来火箭什么样？马斯克发布新火箭模具照片

马斯克发布的照片

新浪科技讯 北京时间4月10日早间消息，SpaceX的“猎鹰重型”火箭已经是足够庞大、动力十足的火箭系统了，但是所有这些猎鹰系列火箭在公司未来的大型火箭BFR面前，就好比小轿车在悍马面前一样渺小。

SpaceX CEO埃隆·马斯克上周日在Instagram上发布了一张照片。在照片里我们看到BFR星际部分的“主体工具”，边上还停了一辆特斯拉Model 3做参照。根据马斯克发布的照片，我们可以想象一下BFR到底是怎么一个庞然大物。

BFR项目由两部分构成——一个推进器和一艘飞船，运载目标是火星。BFR的终极目标是取代“猎鹰9号”、“猎鹰重型”和“龙”飞船。BFR的总长度约350英尺（106米），比自由女神像还要高。

照片中透露的工具，在不知情的人看来，可能还以为是实际火箭，但其实这个工具只是一个模具，用来制造部分的BFR飞船圆柱形主体。

BFR飞船将运载货物和人员至地球轨道、月球和火星。SpaceX希望在2022年能够向火星运送第一批物资，2024年完成火星载人任务，这个计划可谓野心勃勃。马斯克表示，他希望能够最快在2019年开始测试新的火箭。但首先，需要把火箭造出来。(木尔)