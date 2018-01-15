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小米前高管雨果-巴拉谈Oculus：VR一体机才是未来

小米前高管雨果-巴拉谈Oculus：VR一体机才是未来
2018年01月15日 10:23 新浪科技
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雨果·巴拉雨果·巴拉

　　新浪科技讯 北京时间1月15日上午消息，还记得雨果·巴拉（Hugo Barra）吗？他曾是谷歌与小米的高管，去年年初时成为Facebook VR业务副总裁。现在，他事实上已经成为Oculus的CEO。

　　在今年的CES展会上，巴拉登台发布一款新品，这是一款一体式VR头盔，专门瞄准中国市场。围绕新产品，Facebook还与小米在技术与分销方面携手合作。

　　扎克伯格的目标是想让10亿人使用VR，巴拉认为，一体机（standalone VR）很重要，可以帮助Facebook达成目标。在巴拉看来，一体机是VR走向主流的关键。

　　上周，Recode记者在拉斯维加斯采访了巴拉，下面是采访实录：

　　记者：一直以来Facebook都想进入中国市场。Oculus是不是一道桥梁，帮助Facebook深入中国市场？或者说新头盔与Facebook的其它项目并无关系？

　　巴拉：后一种说法更准确些。小米与Oculus已经合作一段时间了。我们想找一个合作伙伴，它身处消费电子产业，知道如何打造高质量产品，知道如何以合适的价格将产品交给消费者。我们希望合作伙伴在VR方面有一定的经验，希望合作伙伴熟悉中国市场，理解中国市场，在中国市场有一定的领导力。很明显，达到要求的企业很少。

　　记者：为什么你会接下这个职位，帮Facebook运营VR业务？你热爱VR这门技术吗？

　　巴拉：回看我的职业生涯，第一份工作是在迪士尼幻想工程（Walt Disney Imagineering）担任实习生，开发DisneyQuest Project，这个项目现在已经终结，相当于VR主题公园体验，迪斯尼20年前就在开发，最终，之前的工作为今天迪斯尼的VR业务奠定了基础。作为爱好者、消费者和工程师，一段时间以来我一直都在关注VR。在职业生涯中，我曾为多个平台工作。Android发展早期，我有幸为它工作。开发一样东西，最终让它变成行业最重要的平台，让全世界的消费者使用，这种机会真的很难得。我认为Oculus有望成为这样的平台。

　　记者：自从你加入之后，Oculus有了怎样的变化？

　　巴拉：在我的帮助下，Oculus真正理解到“Accessibility”的重要性，也就是说公司要专心开发用户可以轻松上手、价格可承受的产品。为了将Oculus Go推向市场，我们做了许多工作，当中的许多工作是我本人非常感兴趣的。如果我没有加入Oculus，这样的事情会发生吗？我不知道。可能会吧，不确定。总之，这是一件让我倾注无数心血的产品。

　　记者：将产品的价格定在可以承受的范围，这种念头是不是源自你在小米工作时的经历？

　　巴拉：事实上，在小米工作时，为Android工作时，甚至在我们为早期手机开发App之前——当时也是在谷歌工作——就有了这样的想法。一直以来，我都是“平台开发”理念的信徒，当中包括设备，要让设备支撑平台发展，尽可能将更多的人拉入游戏。

　　记者：关于VR大家许多误解，你认为当中最大的误解是什么？

　　巴拉：有些人认为VR是孤立体验，你进入VR世界，就会与世界及其它人切断联系，我认为这是最大的误解。我们的看法完全相反。事实上，VR是一种全新的技术，有些人你无法联系，有了VR也许就可以轻松联系了。有些人忽视了这点，可能是因为他们没有尝试过，或者是因为他们尝试的VR体验种类还不够多。关于VR，大家有许多误解，认为VR切断用户与世界其它部分的联系，在我看来，这是最大的误解之一。

　　记者：除了价格，头盔如果想让更多人接受还有什么障碍要跨越？

　　巴拉：除了开发良好的体验，还要与内容生态系统合作，给人们带去多样化的内容。我有一台VR头盔，你有一台VR头盔，我们能一起做些什么事呢？我们可以一起看电影，可以一起雕刻或者绘画，可以一起玩游戏，一起打牌。我们还可以上网。所以说，要创造多种多样的体验，让用户可以在VR世界做各种各样的事。很明显，一切才刚刚开始。

　　记者：你是Android早期发展的见证者，与手机的早期发展趋势相比，早期的VR表现如何？

　　巴拉：看到VR的早期发展轨迹，我总是会想到手机。我还记得，当时移动开发从HTML5、web视图向原生开发（native development），原生开发从静态UI向动态UI转移，包含了动画、转场效果（Transitions）。每一次设计出现变化，或者开发App的方式变了，开发者就要学习，然后这些东西就成了标准，如此循环下去。现在VR正在经历同样的过程。

　　记者：你们有没有兴趣开设Oculus零售店？

　　巴拉：目前还没有投资建设自有零售店的计划，没有必要，就目前来说没有必要，因为合作伙伴愿意与我们合作，将Oculus放进它们自己的零售渠道。

　　记者：如果今年你只能做成一件事情，你希望是什么事？

　　巴拉：在新产品类中确立领导地位，所谓新产品类就是指VR一体机。首先从Oculus Go开始，很明显，我们会继续向Santa Cruz投资。对于我们而言，开发真正出色的一体VR产品是2018年一件极为重要的事。（中天）

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