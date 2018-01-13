记者体验“抢票软件” 两小时800多次抢票都失败了

来源：扬子晚报

今天开始，网络和电话售票可以买到2月11日(腊月廿六)的春运火车票了，基本上春运“抢票战”已经进入了白热化阶段。面对难买的火车票，你是老老实实在12306官网或APP上抢票，还是借助第三方软件、或者“花钱买速度”去抢火车票呢？

为了验证12306网站、抢票网站和加价抢票网站到底哪个更快，扬子晚报记者昨天上午分别使用12306、360浏览器、携程APP“50元套餐”、高铁管家“30元光速套餐”、智行火车票“30元加速包”，以及淘宝售卖的网友自行开发的抢票软件，在车票开售的第一时间进行体验。

记者体验

两小时800多次抢票都失败了

普通模式抢票均未成功

7：55，记者登录网页版12306，并将信息全部填写完毕。8点一到，记者便点击D2255次，但几秒后，该趟列车车票显示“无票”了。

不过记者在购票试验中发现，12306系统如果余票只有1张或2张的时候，确认订单后就会显示订单排队，出票慢，最后显示出票失败。刷新页面后还是显示余票1张或2张。如果余票数很多，整个出票过程就很快。此外，12306偶尔会出现“查询超时”。不过，记者也了解到，12306近年来做出不少努力，比如将服务托管在阿里云，对验证码技术的不断升级，12306APP开放端口给滴滴打车和首汽约车，都能看得出，12306也在不断地改善自己的体验。

在抢票网站方面，由于不少抢票网站都选择和不断优化的12306“讲和”，记者便选择360网站进行体验。不过记者用360网站循环抢了两个多小时800多次，依旧抢票失败。

加钱后，抢票功能有所增加

目前“抢票软件”主要分两类，一类是增加了抢票功能的浏览器，另一类是OTA(在线旅行服务商)的官网或APP。有的是全免费的，有的则有一些收费项目。很多时候，旅客要多付几十元钱，才能利用这些软件抢票。

记者观察了解到，收费项目也分两类，一类是10-50元不等的加速套餐；一类是充值会员。在记者体验的六款抢票方式中，多款都是有付费功能的。记者也在开售第一时间进行体验。记者在高铁管家APP中，选择了30元的光速套餐，这样记者需要提前预付540元。不过不知为何，系统通知记者要等候5分钟才能进入购票系统。进入后当然车票已经售空。不过系统通知记者，1月20日左右会有一批票放出，建议记者届时提前来刷票。而在携程APP上50元的套餐服务中，记者看到该服务提示抢票成功率为95.3%。2小时后，软件循环抢票100多次，但没有抢到票。系统显示买到这张车票预计还需要2天。而在智行火车票APP中，记者一开始看到自己的抢票速度在加速条中处于“低速”状态，记者邀请好友加速，但速度仍不高，于是记者购买了30个1元/个的加速包，看到进度条移到了“高速”处。不过两个小时后，记者还是没有能够抢到票。记者又在淘宝上购买了一款据称是“黄牛神器”的抢票软件，速度非常快，但依旧没有买到票。

另外，记者调查发现，要想成为抢票软件的会员，用户必须先上交会员费，而像智行火车票在会员权益说明中就会明确表示，用户已经支付的会员服务费不会退还。其他软件只要成功抢到票，费用也不退还。

买票者说

买不买加速包，差别并不大

市民李先生自己就是个软件工程师，他换过不少抢票软件购票。在他看来，购不购买服务，其实差别并不大。“我去合肥，如果没票了，我就挂两天，机器自动替我抢，一般两天就能抢到。”而用了加速服务后，抢到票的时间也并没有提前多少。李先生认为，抢票软件用的是企业级带宽，并用技术手段代替人工手段(比如自动识别图形验证码、自动提交订单)，效率自然比人要高，但现阶段12306也并不弱，相比较之下，李先生还更愿意在官方购票，“12306有时改点代码，这些抢票软件就要歇火一会，相比之下官网抢票更稳定”。

不过，在采访中，不少使用者都认为，付费的抢票软件“很方便”。不少软件会提醒用户抢票的天数和放票的日期，包括接续中转的方案推荐和其他出行方式提醒、别人抢这趟车都用了多少天的大数据等等。业内人士表示，不同软件的加速方式是不一样的，有一些使用加速包或购买VIP会员是给用户增加更多的节点，但用户在第三方软件上购买了加速服务时，其实很难判断该软件是否真的为你增加了更多的节点，提供了更快的网速。

四个问题

1 付费抢票软件侵害了谁的利益？

在调查中，记者发现，在这些软件中，的确有目前代购黄牛们使用的软件。现在的“黄牛”们，靠着机器捡漏，一张收取几十上百的手续费，在网络那头就实现了盈利。“但就像打车软件一样，上班族可能是不在乎这些钱的，但对于民工、老年人及一些对这种软件并不熟悉的人、老老实实从官网购票的人来说，他们的利益就被侵害了。”北京中银南京律师事务分所的周健律师认为，从本质上看，这些网站的做法和“黄牛”没什么区别，都破坏了正常的购票秩序。

2 不少网站都存在“被消费”，如何维权？

记者看到，铁友火车票、智行火车票、订票助手、高铁票务等软件，虽可选“余票监控，抢到再付款”，付款时都自动勾选“加速包”。

在铁友和智行软件上，记者将加速包金额减到0，但再进行下一步，加速包又自动跳转为5元。在某APP上，记者在付款时差一点就又被购买了意外险。真是一不留神，没有勾掉选项，你就被消费了。而如果遇到这种情况，消费者可向相关部门投诉，寻求帮助。

3 网站加价是“代售”还是“代购”？

扬子晚报记者昨天采访了中国互联网协会信用评价中心法律顾问赵占领，他认为，判断抢票软件提供有偿抢票服务是否合法合规，关键在于它是“代购”，还是“代售”？“如果是代售，比如火车票代售点，他们是不能够收取5元之外的费用的。但是现在的抢票软件，其性质并不是代售，那么它和普通用户之间的关系应该是一种委托代购的关系”。赵占领认为，目前的法律对此并没有直接的禁止性规定，还很难界定为违法违规，是在打“擦边球”。

周健认为，如果网站采用的是纯人工帮助旅客购得车票，这本身是合法的，加价多少也属于意思自治。但付费软件性质不同。

4 抢票软件肆意加价 有法律约束吗？

北京中银南京律师事务分所的周健律师认为，无论是最初以选座加价形式出现的各主流门户网站还是各类抢票软件，其实质上都是一种涉嫌倒卖车船票的非法经营行为。“付费抢票软件是采用不公平交易的方式，侵犯到其他正常登录12306网站购票的旅客的购票机会，这理应被认定为宽泛意义上的非法经营。只是这两者的区别，一直以来没有被点破。”但“法无明文禁止即可为”的原则以及“罪刑法定”的原则，都要求必须对这种新型黄牛的非法经营行为以司法解释的方式进行补充，才有执法依据，不能仅凭法律的原则定罪量刑，这还需要全社会尤其是人大、政协和办案机关形成合力。我国《刑法》第227条对伪造或者倒卖伪造的车票、船票、邮票或者其他有价票证的情况，有详细的法律解释。《铁路法》中刑事罚则若干问题的解释中，对倒卖旅客车票，包括高价、变相加价倒卖车票以及倒卖座席、卧铺签字号及订购票凭证等，也有处罚依据。但付费抢票软件具体如何界定，并没有明确的条款可依照执行。