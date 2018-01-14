马化腾：国内犯罪团伙全球领先 借AI窃取用户数据

腾讯 董事会主席兼首席执行官马化腾 董事会主席兼首席执行官马化腾

新浪科技讯 1月14日午间消息，腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾在“2018守护者计划大会”上表示，国内的犯罪团伙已处于全球领先水平，AI技术正加快他们从企业数据库中窃取用户数据的速度。而新型网络犯罪正在升级迭代，日益呈现出产业化、智能化、国际化等新特点。

马化腾表示，去年腾讯协助警方，打掉了国内AI技术破解验证码的最大平台，并由此挖掘出从撞库盗号、破解验证码，到贩卖公民信息、实施网络诈骗的全链条黑产。但是，不发分子正在日益呈现出产业化、智能化、国际化等新特点，所以需要从三个层面应对：采取新科技来对抗新犯罪；扩充新联盟解决新问题；共建新生态来防范新风险。（韩大鹏）

以下为马化腾演讲全文：

尊敬的侍部长、胡专委、陈专委、张总工、李司长，以及各位嘉宾，大家上午好!

刚才听到公、检、法、工信部和央行等部委领导的发言，我们感受到各个主管部门，对于联合守护、共同治理网络安全的决心，几位领导提出了非常好的思路，值得我们身处一线的互联网企业，认真地去实践与探索。

腾讯发起“守护者计划”仅短短两年时间。“守护者计划”已经从腾讯的一个反欺诈公益平台，已经逐步发展成为推动整个产业链开放、共同打击网络犯罪的社会公共平台。它连续两年高票获选“CCTV年度法治人物”，并吸引着越来越多的企业加入。联通、顺丰、银联等重要的平台企业，今天也来到了这里，成为“守护者计划”的一份子。在各大主管部门的支持与呵护下，“守护者计划”不但成为网络综合治理体系的一部分，也正在成为打击网络黑产，构建“网络安全共同体”的重要力量。可以说，今天的“守护者计划”，已不再属于腾讯，而是属于每一位钢铁卫士。

当然，我们也发现新型网络犯罪正在升级迭代，日益呈现出产业化、智能化、国际化等新特点。在新的一年中，“守护者计划”也面临着更新迭代，我想用三个“新”来描述它正在发生的变化：

首先，我们需要采用新科技来对抗新犯罪。在打击治理电信网络诈骗的过程中，我们发现越来越有必要深入治理网络黑产源头，占据网络安全的制高点。去年，腾讯配合公安机关清查黑客攻击、侵犯公民个人信息等违法犯罪行为，进而清理整治下游诈骗、传销、黄赌毒等违法犯罪，全年协助各地公安机关破获网络案件超过160件。当然，网络黑产分子也在通过提升技术能力，不断翻新犯罪手法。例如，利用AI神经网络破解网络登录验证码的技术，国内的犯罪团伙已处于全球领先水平，AI技术加快了他们从企业数据库中窃取用户数据的速度。去年腾讯协助警方，打掉了国内AI技术破解验证码的最大平台，并由此挖掘出从撞库盗号、破解验证码，到贩卖公民信息、实施网络诈骗的全链条黑产。去年，态势感知、灵鲲等新产品的突破性研发，让我们对网络犯罪的防护体系更为完善，从“事后防御”、“事中拦截”，扩展到“事先预警”。目前新产品在公安、工商、食药总局等部门开始发挥作用。未来，腾讯及合作伙伴的新科技能力，在打击黑产、保障安全上将大有可为。

其次，我们需要扩充新联盟解决新问题。新科技的创新应用，有赖于将互联网企业的技术能力，与各个主管部门治理网络违法犯罪的工作经验结合起来。为此，我们与上海和深圳警方成立了联合实验室。同时，为了线上线下全方位打击传销活动，我们与国家工商总局正在共建“网络传销监测治理基地”。我们还与各大银行、各地金融局合作，提供金融安全大数据风控服务，实现“打早打小”，有效遏制金融黑产。另外，新型网络犯罪在司法实践中往往存在难以认定的问题。我们与中国政法大学共建了“网络法学研究院”，促进理论研究与最新实践的结合，让网络空间真正成为“法内之地”。总之，只有政企学研跨界合作，从各自为战到联盟作战，“守护者计划”才能从点到面，实现多维突破，解决新问题。

最后，我们还需要共建新生态防范新风险。在区域治理过程中，要根治顽疾，就需要改变当地的社会环境，这就涉及到生态治理的问题。过去两年，我们把传统的电信诈骗迅速打下来，但不少黑产分子又开始转战其他网络平台，带来新问题。这就告诉我们，未来需要疏堵结合，标本兼治，不断将黑产从业人员引导到正常的就业渠道，压缩黑产的生存空间。这也是我们需要全民参与共治的原因。去年，在国务院联席办的指导下，我们发起了全民反诈骗公益活动，吸引了五千多万人参与反诈骗知识普及，有效降低了年底诈骗电话短信数量和受骗金额。未来，我们期待更多人行动起来，从守护家人、身边人做起，参与到反诈骗行动中来，从改变自己周围的生态环境开始，最终通过全民共治来构建一个新生态。

腾讯创业至今，已经进入第二十个年头。我们对网络黑产一直采取“零容忍”，这是我们的责任所在。今后，我们将不断升级腾讯平台的自净能力，提高打击色情、诈骗、传销等网络黑产的力度。同时，我们也将全面开放自身技术与能力，积极参与到“新科技”、“新联盟”与“新生态”的开放协作中来，让它们成为“守护者计划”的三个同心圆，共同构建“网络安全共同体”。我们还期望，“守护者计划”能够探索完善“共治模式”，未来成为全球网络安全治理的一个“中国方案”。

谢谢大家！