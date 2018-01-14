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冷眼看CES 2018：概念满天飞 大型吹牛皮集会可休矣

冷眼看CES 2018：概念满天飞 大型吹牛皮集会可休矣
2018年01月13日 17:01 青亭网
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　　一年一度的CES（消费者电子展）又结束了，作为科技创业公司，你不在这个时候去一趟拉斯维加斯，你都不好意思跟人家打招呼。

　　于是乎，每年在1月的这么几天，你都会看到各种国内的科技媒体像约好了似的，不一而足的在标题上卯足了劲地用上诸如“黑科技”“全球首个”“最新”“最强”之类的字眼。全然被他们无视的一个事实是，技术是逐步发展的，概念是要落地的，产品是要给人用的。而符合这两点的公司和产品，在CES上往往少之又少。

　　大部分公司展出的，都不是能够实际落地、可量产上市的产品，而往往只是处于测试阶段或者更早期的demo（展示用原型机），更有甚者只是一种概念。

　　所谓demo，展台上拿起来，看看玩玩，放下，走人，OK没问题，但是让人买回家去，能用，各方面鲁棒性（稳定性）过关，对不起，只要稍微对科技产业有所了解的人就知道，“看上去很美”的demo和最终产品之间的距离，可能比起你离王思聪的距离还要遥远。

　　自然，这些千篇一律的鼓吹辞藻背后，是广大科技公司如饥似渴的PR广告需求。“总得来这么一次，要不然投资人可能会觉得公司是不是发展不好，产品是不是没进展？”去年的2017年CES Asia上，一位AR领域创业公司CEO苦笑道。

　　于是乎，CES似乎逐渐变成了大型的toVC、PR用的展会。理所当然，VC追逐的概念成了CES的主角。然而，这些打着AI乃至VR/AR旗号的所谓黑科技，其中又有多大的水分呢？我们下面来试着略作分（tu）析（cao）。

　　人工智能：别再吹什么“AI芯片”了

　　人工智能在2017年是资本追逐的主角，为什么资本会去追逐呢？其实他们自己也未必说得清楚。“资本是有盲目性的”，一位投资人坦诚，很多时候看到别人在追什么，哪怕明知自己不懂，明知投的公司可能不太靠谱，也生怕错过“下一波浪潮”而盲目跟进。

　　也许是受到资本的刺激，也许是对Alpha Go的憧憬，CES 2018上，无论有的没的，听过的没听过的，各路厂商的AI（人工智能）产品突然变成了神仙打架，什么产品都要跑出来抢个镜头。

　　看遍整个展会，几乎所有的厂商都给自己挂上了“AI”的标签，好像如果没有AI，都不好意思来CES展。人工智能之父艾伦·图灵若是在天有灵，看到这样一派火热的场景，一定会非常欣慰的说……

　　WTF！这都些是什么牛鬼蛇神？？

　　在这次的CES 2018上，看到最多的AI产品，要么就是各式AI终端，要么就是各种AI芯片。

　　像什么AI电视、AI机顶盒、AI冰箱、AI音箱、AI耳机，这些终端产品只要与语音交互沾点边的，都在脑门上贴上了AI的标签。

　　语音交互虽然是AI的重要组成部分，但仅仅摸了点语音交互的皮毛就号称自己是AI终端，实在是太牵强了。目前绝大部分包含语音交互的所谓“AI”产品，甚至连基本的基础逻辑部分都没有做好，遑论更进一步的感知、识别和机器学习了。

图片来源：AI商业周刊（ID：aibizweek）图片来源：AI商业周刊（ID：aibizweek）

　　就在十几天前，我体验了搭载“小爱同学”的小米AI音箱，它虽然支持三十多种语音控制功能，但却在查天气时让我大跌眼镜。当我说出“小爱同学，纽约天气怎么样”时，我本以为会被提示无法查询该地区天气，但告诉我的却是无法识别我的语音……

　　除开这样的基础逻辑的缺陷之外，交互流程的硬伤也广泛存在。有一款同样号称AI家电的冰箱十分有趣，集成了嵌入式软硬件系统和网络连接功能。只需在冰箱门上指指点点，买什么鸡鸭鱼肉山珍海味橘子汽水奶油冰棍都是洒洒水毛毛雨啦。

　　如果你觉得我所说的有趣指的是这些高集成化的操作，那你可就错了。这台AI冰箱真正“有趣”的地方在于，当你在冰箱门上戳弄半天点击下单之后，你还要再掏出手机来扫码付款……

　　大哥，你这么“智能”，我求求你把最后一步付款也集成到系统里呗？先在冰箱上下单，然后掏出手机来付款，这是几个意思啊？与其这样脱了裤子放屁，我干脆直接在手机上买不是更利索？

　　除了这些家电之外，还有一个科大讯飞推出的AI耳机莫比斯Mobius，基于语音操控，可支持中英翻译、出行导航、音乐听书等功能。不过鉴于之前科大讯飞翻译机在实际使用中严重依赖网络通信，网络不好就变哑巴，这次的AI耳机恐怕还是得持一个观望态度。

　　像这类名为“智能”实则“宛如一个智障”的AI产品，充其量只是玩个新鲜而已，很难真正提升生活效率和生活品质。

　　AI芯片这边的情况也是一样的“不堪入目”，今年CES上，瑞芯微、NovuMind等公司分别发布了自家的AI芯片产品。不过今年的情况与2017年的情况如出一辙，这些所谓的AI芯片，相较于谷歌TPU和NVIDIA DRIVE Xavier等产品来说，完全像是两个世界。

　　无论是今年CES的瑞芯微RK3399 Pro NPU，还是去年的华为麒麟970 NPU等AI芯片，虽然一个个都是规格明码标价，性能头头是道，但却也都有一个共性：你不知道它们针对什么而生。它们好像啥都能干，又好像干啥都很屌的样子。
啥都能干，这哪还是AI芯片啊，应该叫CPU才对吧？而且还干啥都很屌？喂喂，Intel你别玩你那MR了，先缓缓吧，你的老本行都快被这帮AI芯片端了老窝啦。

　　好吧，这样说可能有点言重了，不过对于目前这些AI芯片的功能，各家确实都少有明确的描述，基本上都是一句“AI任务”带过。

　　这“AI”任务到底是个啥？一番细看之下，原来所谓的“AI任务”大多指的都是视频、音频、图像处理这些方面。这些都是非常传统的需求，而且也都有专用处理器来应对，音视频处理有DSP，图像处理有ISP。

　　其实无论是视频音频还是图像处理，这些工作都可以在CPU上完成。之所以专门设计DSP和ISP芯片，是因为它们处理这些任务的效率比CPU高出许多。同样的，如果全新的AI芯片能比传统DSP和ISP更加高效，那在处理器中加入AI芯片的同时，我们理应看到DSP和ISP从现有芯片组成中消失才对。

　　在高通官网的骁龙845介绍中，“可提供更丰富的拍摄、语音、XR 和游戏体验”的人工智能平台，依然被高通明确的归结在Hexagon DSP下，说明现在各家AI芯片所宣传的这些功能，并未达到真正意义上AI所在的层次，只是对既有需求的扩展而已。

　　可以说，目前大部分AI芯片，都是厂商对AI大潮反应过激的产物，其实际存在意义非常鸡肋。如果说上面提到的各种AI终端产品还能玩个新鲜，那这些AI芯片甚至连玩个新鲜都做不到，在实际使用中是否能体验到效果还不一定呢。

　　总之，在CES 2018的AI产品上，我们看到只有极少数厂家在有目的有方向的进行研发，其余大多都是浮躁甚至是滑稽。

　　艾伦·图灵于1950年提出了著名的图灵测试，指一个人和一台机器隔开的情况下，通过向被测试者随意提问，多次测试后如果有超过30%的测试者不能确定出被测试者是人还是机器，那么这台机器就通过了测试，并被认为具有人类智能。

　　图灵曾预测道，人工智能的思考能力在2000年时可达到这项测试的标准。这项测试至今依旧被视为衡量人工智能发展水平的准绳，但目前我们已远远落后于这个预测，暂时也没有哪家公司的roadmap中提及这一标准。

　　显然，这样混沌的发展状况还将持续一段时间，达到图灵测试的标准更是遥遥无期。

　　VR/AR：这一次真的要改变世界了……？

　　某家AR公司的CEO在CES上转了一圈后，兴致勃勃地发了个朋友圈：“本以为自己在闭门造车。知道这次拉斯维加斯CES，才发现自己已经领先世界这么多了。……这一次真的要改变世界了！”

　　当然，我们丝毫不怀疑这位CEO想要改变世界的勇气和决心，只是我们从未有幸体验过他口中“当年乔布斯第一次看到图形界面的感叹估计也不过如斯”的产品，而且纵观下来，我们看到CES上的VR/AR产品几乎是处于发展停滞状态的。

　　VR不多说了，今年包括HTC在内的头部硬件厂商在内，几乎没有任何技术上的突破。Vive Pro之类的产品，无非就是提升了分辨率、加上了无需外部传感器的6DOF定位而已。

　　但这些厂商不需要背锅，不看市场盲目的技术突破也是危险的。实际上，VR硬件在当前这个阶段，相比AR已经是处于较为成熟的形态：工业设计差不多就这样了，手势和眼动这种新型交互还没有大规模普及。接下来的问题就剩下是如何把屏幕分辨率提升到更高、重量降到更低，成本降到更便宜、乃至未来云端计算更强大催生真正的无线VR（虽然5G普及还要等2年以上）了——这些已经不是VR公司的工作了，这是背后的屏厂（京东方、天马等）、方案商（中科创达、正东兴等）、ODM（歌尔、龙旗、卓翼等）之类要努力的方向了——当然，VR的量要大，不然人家都懒得努力。

　　所以接下来真正需要考虑的是落地场景和老生常谈的内容。有人在Oculus Go的屏幕供应商京东方玩过了Oculus Go，屏幕相当出色，而且Oculus对屏幕的要求很高，这似乎可以看出来Oculus Go在观影和3DoF游戏方面的想法；无独有偶，华为的VR2也是主打观影，但就像一位自嘲“开发VR游戏的都是24K纯屌丝”的VR游戏开发商担心的那样，VR除了娱乐、影视、色情片还有什么？

　　别告诉我是那些和简化版VR游戏差不多，我自己一个人都能开发个七七七八的所谓“B端应用”。

当下较先进的AR光波导方案当下较先进的AR光波导方案

　　而技术难度比VR大很多倍AR，更远远不是这么回事。

　　把一块虚拟图像以自然的方式贴合到人的视野里，真的不是说说那么容易，也不是某些厂商在发布会一笔带过的那么轻松，不然，那么喜欢AR的苹果老大库克，为什么会感叹“目前技术不足呢？”当然，这也绝不是某个前科满满、在CES上打着自作聪明的自创新概念来混淆视听的国内VR公司能轻轻巧巧糊弄过去的。

　　AR眼镜所需要的技术主要是两大块，前者是显示，可以粗略概括为光学方案（光机/光学引擎），也就是如何把虚拟图像反射进人眼，造成虚拟图像叠加到现实中的AR效果；后者是定位，即如何以SLAM等定位技术，将虚拟物体的位置逼真呈现，让其拥有“近大远小、近实远虚”等符合真实物体在人视觉系统中的情况，而不会随着设备持有者的移动，虚拟物体的位置出现飘忽等问题，造成拟真感被破坏的情况。后者也许不是必要的，但对于实现沉浸感强的AR体验却是不可或缺的。

　　很遗憾，这两者看似容易，但哪一点离成熟都相差很远，所以AR眼镜普遍外形丑、效果差、价格高。这也是为什么CES上的AR眼镜，大多数只能应用于工业等非消费端领域。因为这些领域的客户，对价格和外形不那么敏感，只要你帮我解决我干活时的问题就好，就像PhotoShop这种专业软件的界面，自然比什么美图秀秀之类丑多了。

　　但toB端就万事OK了吗？还差得远，AR的光学引擎（光机），特别是国内的AR光机，在显示和量产上有着非常大的瓶颈。是的，展出的demo很酷炫是一回事，能把这些demo量产一千台、一万台，同时保证其稳定工作、成本安定又是另一回事。如前所述，“看上去很美”的demo和最终产品之间的距离，可能比起你离王思聪的距离还要遥远。

　　大部分国内的AR眼镜公司都需要被供应链公司掣肘，因为这些公司本身一般缺乏光学、芯片、算法方面的设计和生产能力，只能依仗供应链上的合作伙伴。这些合作伙伴要么是传统实业公司，对订单数敏感，几K的小批量根本不放在眼里，要么同样是初创公司，本身的量产能力也有问题。

　　不少人把2012年的谷歌眼镜视为当今AR的发展肇始，这种眼镜采用的是FOV小、厚度大、显像大的棱镜光学方案。在如今中国AR公司的眼镜发布会上，这种棱镜方案已经不再拿出来作为卖点，动辄替代的是更先进的自由曲面棱镜、光波导乃至光场方案。但实际上，能量产优秀棱镜方案的公司在国内都少之又少，自由曲面棱镜屈指可数，被普遍认为最先进的光波导方案更就只有一两家。不少国内公司的AR眼镜都因为合作伙伴的光机无法量产而被掣肘，产品出货一推再推。

　　因此，CES上绝大多数量产或是自称量产的AR眼镜，在其实际大量出货之前，其背后的可量产落地情况都是可疑的。这并不丢人。因为行业发展状态就是如此，技术的确存在瓶颈，全世界的公司都在寻求突破。这其中可能需要漫长的过程，等待几年也不新鲜，但应该做的是去正视这点、坦然承认，而不是动辄拿“重大突破”“黑科技”这种辞藻来麻痹自己（或VC和媒体）。

　　至于SLAM就更不说了，除了某些展台的微软HoloLens外，在CES上展出的AR眼镜基本都没有SLAM。这个其实也正常，先把显示解决再解决定位嘛，而且国内做SLAM做的好的，基本都玩机器人去了。号称能实现SLAM的，扪心自问一句，用的是什么方案（单/双目or深度）？芯片带不带的动？功耗吃不吃得紧？最关键的是：实现闭环了么？不好意思，别把marker拿出来当SLAM忽悠媒体好不好？

　　今年有些有意思的地方是，ODM、供应链公司开始入场搅局了。如伟创力（Flex）、香港应用科技研究院公司（ASTRI）、OmniVision这些公司，平时只是负责供应链中的一环，但这次纷纷号称要出，试图分一杯羹。这给国内外的创业者都敲响了警钟。

　　从上面可以看出，VR和AR并非独立存在的新兴产业，而是反映了整个世界在可穿戴设备领域的软硬件技术发展的水平。比如屏幕公司不发展，显示效果就上不去，芯片公司不发展，体验质量就上不去，传感器公司不发展，定位方案就上不去。因此产业的落地和发展，受到方方面面的制约，绝不是展会上几个demo能说清的。

　　不过乐观来看，未来VR/AR概念可能会死，但它们背后催生的这些技术发展和产业链公司却是实打实地在进步，说不定将来，还会催生新的概念。当然，那又是另一个故事了。

　　“活在CES上的中国公司”

　　纵观每年的CES，你会看到一种类似的套路：科技公司们扎堆发表精致的keynote，描绘未来几年美好愿景，展示几个完成度往往不过50%的demo，然后股价涨一涨，融资进一进，大家乐一乐，就可以各回各家了。至于这PPT何时能变成真的，demo何时才能实际落地，像CES的展会名一样真正面向消费者。往往就后会无期了。

　　但一般人往往会忽视，或者刻意去回避的是，demo不是成品，吹牛和PPT也不能代表实际的市场反应。一款新科技产品的诞生，要面临大量的考验，从想法到验证，再到解决供应链，降低成本，最终量产问世，还有可能因为市场定位失败等问题而折戟沉沙。

　　一个事实是，科技巨头们也正在纷纷从CES上撤退，没有了苹果（苹果据说今年来偷偷见AR眼镜的供应商了）、微软、宝马、奥迪等等，取而代之的是国内公司。今年参展的中国公司又达到了1551家的新高，占34%。去年则是1300家，占32%。光是名字里带深圳的公司，就480多家。

图片来源：AI商业周刊（ID：aibizweek）图片来源：AI商业周刊（ID：aibizweek）　　

　　硬币的另一面是，很多公司你在国内的展会上是找不到的——注意，这里说的展会不是那种和CES性质差不多的公司，而是针对专门垂直领域的大型展会。

　　我曾经参加过去年11月在深圳举办的安博会，1100家公司参展，尤其让我惊讶的是，这里的公司展出的都是切切实实可以购买、落地的产品，也有出现VR/AR、AI的产品，如如安防摄像头、全景监视相机，人脸识别系统、VR/AR头显、智能眼镜等。但没有人提到这种概念名词，说的都是价格、参数、出货量等实实在在的东西。

　　除了一两家外，我几乎没有在这个展会上看到参加CES的VR/AR公司出现在其中。

　　有意思的是，不少公司可能全年都没有动静，但是在CES上，他们回来了，但仔细一看，拿出来的还是去年的东西，只不过换了个说法，换了个故事，新瓶装旧酒。

　　真心希望这种“活在CES的创业公司”能少一点；讲概念，讲故事的公司能少一点。

　　毕竟，讲故事是媒体、电影电视工作者的工作。尤其媒体本来日子就不景气，大家就别再抢媒体的饭碗了。就算你要讲给VC听，也可以交给媒体去讲嘛。然后VC和投资者们，你们也别再逼着创业者老给你们讲故事了。各司其职，踏实做点事情，不好吗？

　　路还很长。

苹果芯片VR
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