当比特币人尽皆知，就是离场的时机了

来源：寻找中国创客

统筹 | 蓝予

编辑 | 赵力

上周徐小平鼓励大家拥抱区块链革命、学习区块链技术的言论被泄露，使得区块链再次成为了创投圈的大热点，甚至有些广场舞大妈见面也会讨论一下“什么是区块链”。

在徐小平看来，“区块链革命已经到来，这是一场顺之者昌，逆之者亡的伟大技术革命”。

区块链技术革命还有一段路程要走，数字货币交易却在刚刚过去的2017年经历了一整年的火爆，仅一年时间，比特币涨幅超过1600%，目前全球共有超6000多个缺乏监管的数字代币交易所，全球每天比特币交易价值已经超过200亿美金。

大家为何对数字货币如此狂热？在币圈一直流行着这么一句话：“搏一搏，单车变摩托，赌一赌，摩托变陆虎。”巨大的利润收益引来了成千上万个想要分一杯羹却陷入高风险漩涡的小韭菜。当然，也有很多人称买比特币不是为了赚钱，比特币是自己的信仰。

本期创客小酒馆，我们和几个创投圈人士聊了聊他们那些炒币的事儿，有人云淡风轻，只把买币当作一部分资产配置；有人“没几分钟”就会刷刷自己几百个比特币微信群，生怕错过了什么信息；也有人称，当一种投资方式出现在父辈口中，就是离场的时机了。

罗明雄 | 京北投资创始人：

比特币是我的一种资产配置

我是一名投资人，关注的领域之一就是互联网金融领域。在2012、2013年就开始研究比特币，还在写《互联网金融》这本书的时候提出了我对比特币的看法，但我一直没有出手。

2017年比特币成为互金领域的“黑马”。9月，在一个相对低点的价格上，大约在2万元左右，我入手了一批比特币。入手的时候，我就抱着把比特币作为一种资产配置的想法来买的，同时也算是将实践与研究相结合的一次试水。

买后不久，比特币开始升值，价格几千几千（人民币）地涨，我一看这可以套现了，就卖了一小部分。结果没过几天，价格又开始下跌。眼看下跌到比我买的时候还低了，禁不住恐慌又卖出了一部分，用行话叫“割肉”了。

因为工作忙碌的关系，尽管后来陆陆续续有几次买卖，平时我都基本上不太关注比特币价格。有时候想起来就看看，或者圈内出现了相关大新闻的时候看一眼盘面，然后过上几天甚至一两个月也不去管。所以在这种状态下，基本不会影响我的正常工作。

尽管比特币被描述成两个极端，要么就说未来会涨到百万元以上，要么就说这是个泡沫。但是我的心态是，就把他当做一个资产配置，一小部分的投资。而我们本身关注互联网过那金融领域投资，也可以借此研究相关的项目，去发掘优质区块链项目。（记者 刘景丰）

某匿名创业者：

从7块涨到140块，一夜暴富我转了两个弯

去年10月份，有一个团队告诉我，数字货币前景大好。刚刚经历过9月的大跌，数字货币从70元跌到3元，这个团队借着国内外市场利润差，狠狠赚了一笔。

出于信任，我购买了20万的数字货币。但是此前，我没有买过股票、基金，对于不劳而获的投资我很反感，这会对实体失去信心。

踩准了时机，数字货币从7块钱涨到140块，翻了二十倍。20万，睡了几觉变成了，400万。睡一觉涨了几十万，睡一觉涨了几十万，但是再睡一觉又跌了几十万。

我久居山中，做茶、制茶、卖茶 ，和数字货币带来的一夜暴富相比一文不值。挣钱和亏钱是人性的两个钱库，每天盯着大盘的涨涨落落，像一个小孩子，特别无助。

我把数字货币的管理交给专业化、职业化的团队运作，共同分担风险。同时，我也开始帮朋友代为管理。也是我开一趟顺风车，蹭点油钱。这是我的第一个转弯。

曾经，我也是一个年收入几十万的中产，但是数字货币带来的财富和过去相比并非一个数量级。如果一夜实现财务自由，工作为何？生活也就失去意义。

我转了第二个弯。想清楚钱的目的以及你所要达到的目标。不要赚到了一千万，想着要赚一个亿，这是一个无底洞。不要被金钱驱使，要有度。

我预估这波红利期将为三年，大家抓紧时间上车。（此为受访者意见，不代表寻找中国创客哦）（记者 曹忆蕾）

黄晓丹 | 有路创始人：

很多人被代币爆发影响，高估了区块链改变行业的速度

我研究了有一段时间，对区块链的技术和发展潜力非常着迷。

但是，个人感觉很多人被各种代币爆发给影响了，对于区块链改变行业的速度过于高估，毕竟是去中心颠覆性强，中间有法律、既得利益巨头、行业惯性和用户习惯等等。区块链确实是接下来最重要的发展方向，但是应该是有个过程的，也是战略性的事，绝对不会像各种币这样。

总有人说下一颗流星会撞击地球，其实可能是几千年后才会发生。（记者 马芊）

张万上 | NRC运营总监：

我是比特币的信仰者，会一直囤币

我在一家区块链技术公司工作。从2016年起我就开始接触比特币了，当时比特币的价格是2500元人民币。

然而到了2017年，比特币价格涨得十分凶猛，尤其下半年价格接连突破1万、2万元。9月，我以2.7万元的价格入手了一部分比特币。现在这些币的价格已经是10万元左右了。

除了比特币这种主币，我也会买一些其他的虚拟币，这种币主要就是买来投资了，涨到合适的价格就卖掉，赚差价。

但我投资比特币不仅仅是为了挣钱，我把比特币看成一种信仰。现在比特币价格已经在10万元左右了，但是我觉得还没到顶，未来还有潜力。就算价格跌了，也是正常的波动，如果我感觉到了低点我还会再买进一些，然后一直屯着。

我会经常看这些币的盘面涨跌，这并不影响我的工作，因为我的工作就和区块链有关，了解数字货币也是我工作的一部分内容。（记者 刘景丰）

某互金公司95后运营汪：

没几分钟就会刷刷自己几百个比特币群，生怕错过信息

我也信仰比特币。但很多人说是信仰，其实没有什么信仰，大多都觉得自己不会是被割韭菜的那一个。

现在大多比特币交易都是投机心理。我也是刚毕业，没太多钱，有点赌徒心态，比特币收益高，有机会实现财务自由。

我是在去年11月底买的比特币，当时手里有些钱，想要做点投资，之前买的基金遇上回调亏了不少，美股当时也不好，就入手了比特币。

入手之后，每天早上7点多起床，第一件事就是看盘，晚上睡不好觉，一两点才会入睡。我加入了几百个比特币相关的微信群，很多小伙伴在群里把自己手上的有价值信息共享，我白天空闲时没几分钟就要看看群，群消息很多，生怕自己漏掉。

还好我工作起来就很专心，对工作没有太大的影响，只是很可惜很多群内信息没办法即时获取。想过辞职专心炒币，但这东西风险太高，收益不固定，还是不现实。

其实现在都在追逐比特币不是好现象，我最怕看到所有人都在投机，没有人认真做事，大家丧失了奋斗精神，只想着一夜暴富。（记者 蓝予）

孟岩 | CSDN副总裁：

盯盘比特币就是浪费生命

CSDN是一家中文IT社区，在这个领域耳濡目染，我对区块链和比特币有一些了解。基于这种了解，我也投资了一些比特币和其他的加密数字货币，入手的时间也是在2017年，算是抄了底。

也是基于我平时工作的原因，就是整天与IT、编程等打交道，所以我对比特币的投资风格就是投进去就不管了，也没有时间整天盯住数字货币的K线趋势。如果真的像是有些人那样整天只关心各种币价格的涨跌，天天看盘看K线，就是在浪费生命。

当然如果周围朋友都在传一些关于数字货币的消息的时候，我也会去打开盘面看一看，但不会去做一些操作。我正常的频率是两三天会看一看，以这个频率对工作是没有丝毫影响的。

我对这些币的看法就是，2017年是区块链的元年，从今年区块链的趋势来看也会是个热点，这个纪元至少持续20年。

假如以后碰到一些合适的机会，我也会把持有的币放出去。出手的实际取决于我对这些币的思想原理、经济系统和发展远离的看法，一旦发生转折我就会放出去。（记者 刘景丰）

王伟 | 自闭症康复平台恩启创始人：

一种投资方式出现在父辈口中，就是离场的时机了

我曾经和比特币擦身而过。

几年前的时候，比特币的价格大约才不到4000元，朋友买了一些，拉我和他一起买，说增值什么什么的。我对这种东西看不明白它的增值逻辑。没有进场。现在也不怎么后悔，工作太忙，时间都放在了公司的事情上。

我个人觉得，如果一种投资品，开始出现在我们父母辈嘴里时，就必须离场了……（记者 刘娜）