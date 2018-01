淘宝上榜美国黑名单 阿里称自己是美国政治化牺牲品

新浪科技讯 北京时间1月13日上午消息,美国当地时间1月12日,美国贸易代表办公室发布有关2017年度知识产权保护的报告,淘宝等9家中国市场再次被列入其所谓“恶名市场”名单,占比约20%,其中有淘宝网等3家电商平台,和北京秀水市场等6家线下市场。3家线上中国市场分别是:淘宝网、敦煌网、TVPLUS, TVBROSWER and KUAIKAN;6家线下市场分别是:北京秀水市场、北京虹桥市场、深圳晶都市场、广州金祥内衣批发市场、广州金顺服装城、广州站西服装批发市场。

阿里巴巴集团对此发表声明称:基于贸易保护主义抬头,阿里巴巴再次成为美国贸易代表办公室高度政治化环境下的牺牲品。并称美国贸易代表办公室的恶名市场名单仅仅针对非美国国家,它已不是关乎知识产权保护。

就在2017年USTR发布“恶名市场”名单后,阿里巴巴集团总裁白求恩发表署名博文,表示“无论我们采取了多少努力、在保护知识产权方面取得了多少成绩,USTR都没有兴趣也不愿了解正在发生的事实。”

“因此,我们认为这份名单并不能准确反映阿里巴巴保护品牌商权益和知识产权的成就”,白求恩表示,我们也不得不认为,该报告是一个具有严重缺陷、充满偏见的政治化产物。

白求恩还指出了颇具讽刺意味的一点,即USTR所发布的恶名市场名单,本意在于强力推进知识产权保护。但事实却证明,背后的驱动力早已偏离这个初衷,恶名市场这把利器也随之失去锋芒。

“阿里巴巴保护知识产权的努力,不会受出自任何机构的任何报告所影响,何况其背后还有深刻的偏见和政治属性。”阿里巴巴集团首席风险官郑俊芳透露,事实上,2017年,与阿里建立合作关系的品牌权利人数目大幅增长,“品牌,广大商家,消费者,已经深刻感受到阿里巴巴知识产权保护所带来的商业繁荣。”

郑俊芳也呼吁,希望USTR能够客观公正地看待社会各界对阿里知产保护工作的评价,摒弃各种偏见和不正当因素干扰,以负责任的态度,正视和尊重阿里巴巴在保护知识产权方面作出的努力。

声明全文:

基于贸易保护主义抬头,阿里巴巴再次成为美国贸易代表办公室高度政治化环境下的牺牲品。

美国贸易代表办公室的恶名市场名单仅仅针对非美国国家,它已不是关乎知识产权保护,而是实现美国政府贸易政策目标的工具,其真实意图终将为人所知。

在此,我们再一次重申我们的观点:阿里巴巴将继续通过我们全球领先的技术、与社会各方协同、实践并持续推进知识产权保护体系。

在这个领域阿里巴巴已经取得了有目共睹的成绩,如今已有超过10万个品牌入驻阿里巴巴旗下各电商平台经营,其中涵盖了75%的全球最具商业价值消费品牌,这充分证明了权利人对阿里巴巴的信任。

9家中国公司中英对照表:

淘宝网(taobao.com)

敦煌网(DHGATE.COM)

TVPLUS, TVBROSWER and KUAIKAN

北京秀水市场(Silk Market, Beijing )

北京虹桥市场(Hongqiao Market, Beijing )

深圳晶都市场(Shenzhen Jindu Garment Wholesale Market, Shenzhen, Guangdong Province)

广州金祥内衣批发市场(Jinxiang Foreign Trade Garment Market, Guangzhou (formerly known as the Jinbao)

广州金顺服装城(Jinshun Garment Market, Guangzhou)

广州站西服装批发市场(Zhanxi Area Markets, Guangzhou)