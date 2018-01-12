苹果再曝MacBook电池问题：待机时间比广告大幅缩水

13寸版MacBook Pro

新浪科技讯 北京时间1月12日上午消息，苹果此前对因电池造成的iPhone“降速门”表示道歉。然而，苹果产品的另一个电池问题正在引起关注，这次的焦点是MacBook笔记本。

某些MacBook承诺了“最长30天的待机时间”，然而这些笔记本的实际电量消耗要远远更快。这个问题已经在苹果技术支持社区和其他讨论版上得到证实，而苹果的技术专家似乎不愿进行全面的测试和修复。

当MacBook合上一段时间后，从理论上来说，平均每天的耗电量不应超过3.3%。但实际上，某些产品的实际待机耗电量要达到这个水平的2到10倍，导致待机时间只有3到15天。一些用户报告称，即使是在关机情况下，每天的电池耗电量仍高达15%。苹果对他们表示，这是“新一代硬件的正常行为”。

名为尼可拉斯·安东尼奥（Nicholas Antoniou）的用户表示，他的12英寸MacBook每天耗电量达到7%，超过预期值的两倍，导致10天后电量就完全耗尽。他购买了AppleCare服务。在将MacBook拿到苹果店之后，技术人员进行的电池诊断并没有包含待机时间测试。技术人员对他说，电池已通过苹果的测试，没有问题，因此无法更换。

在直接联系苹果CEO蒂姆·库克（Tim Cook）之后，安东尼奥表示，苹果发言人施恩·巴顿（Shane Brton）联系了他，告诉他“根据苹果的标准电池没有问题”，“甚至阻止当地苹果零售店收费为他更换电池”。在安东尼奥提出，苹果笔记本的待机时间可能普遍存在问题，并对苹果拒绝履行MacBook延保条款提出异议时，他被告知“如果你想要走法律途径，那么请自便”。

苹果对MacBook正常使用情况下的电池续航时间说明因型号而异，例如12英寸MacBook“连接无线网络最长使用时间达10小时”，“用于iTunes电影播放最长使用时间达12个小时”。然而，对于待机时间，所有MacBook给出的说明都是“最长30天”。尽管某些国家或地区法院会认定“最长30天”的说法代表了0到30天的任何时间，但这样的说明也可以被认为创造了一种期望，不是3天、10天或20天，而是30天。

令人不安的是，苹果自主讨论版上的报告显示，AppleCare的技术人员近期将每天待机耗电5%的情况称作“预期行为”。这意味着，站在苹果的立场上，待机20天是可以接受的。这样的性能比广告宣传中下降了1/3，远远低于“不到80%”的保修阈值。在低于这个阈值的情况下，用户有资格获得AppleCare的电池更换。

那么这对MacBook用户的影响是什么？正如安东尼奥所说，问题并不在于30天之后他无法立即恢复工作，而是如果一台MacBook有10天没有使用，那么在10天之后，他可能发现电量已经耗尽，所有未保存的工作全部丢失。

需要指出，在苹果讨论版和其他讨论版上，MacBook的待机时间问题已被报告了很多年，并且很多型号都出现过这类问题。与引起更多关注、正常使用情况下的电池续航时间不同，待机时间问题更不容易被关注。操作系统升级、删除有问题的应用，以及停止使用某些配件是常见解决方案，然而这些解决方案可能并不一定能解决特定的某台笔记本的问题。在以往的macOS版本中，某些用户曾通过禁用Find My Mac或Wake for Wi-Fi功能来缓解这方面问题。（张帆）