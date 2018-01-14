徐小平：区块链技术带来的影响怎么强调都不为过

来源：创业家&i黑马

1月13日下午，在黑马成长营（以下简称“黑马营”）的课上，真格基金创始人、黑马学院名誉院长徐小平做了《终生学习，拥抱青春》的分享。以区块链带给自己的震撼开篇，徐小平再三强调求新、求知、终生学习对创业者的重要性。这次演讲一如继往保持了生动、深入、富有激情的徐氏风格。

以下为徐小平分享节选，经创业家&i黑马编辑。

区块链技术带来的影响怎么强调都不为过

我今天要讲的主题是“终生学习，拥抱青春”，大家看我青春的样子就知道我一直在学习。大家应该都知道我前几天关于区块链的发言，我在群里说不要分享出去，结果还是传出去了，搞得我措手不及。所以今天我讲的东西大家也不要分享——谁分享出去我罚他一个比特币。

我先讲讲我为什么要发那个帖子，我要借此机会和大家讲讲心里话。我是在1月9号凌晨5点钟左右发出去的。自元旦以来，前后十几天，我基本上没有在4、5点以前睡过觉。为什么？我日日夜夜和区块链各方面的朋友聊天，不是聊如何ICO，而是请教区块链知识。

什么东西让我感到兴奋、痴迷呢？因为在对此旁观怀疑好几年之后，我开始意识到，区块链技术可能带来巨大改变。什么叫巨大改变？

六年前我和在座的黑马导师李祝捷（创业家&i黑马注：不惑创投创始人）一起投了找钢网。找钢网一举颠覆了整个钢铁中介行业；微信的出现颠覆了电话，京东的出现颠覆了电器卖场，滴滴的出现颠覆了出租车业务……AI的出现人们担忧会颠覆人们的就业，而区块链又将改变什么？作为天使投资人，我对区块链技术不能不保持一个宁可信其有、不可信其无的心态。所以我要拼命学习。

为什么我会将那段话发到真格CEO群里？因为这里面每一家公司真格基金都投了几百万、上千万人民币，如果我们的创业者面对这一次新技术革命错失良机的话，就有可能被淘汰。犹如找钢网淘汰整个钢铁业的中介系统。一个独角兽，一笔几千万、上亿美金的融资就有可能付诸东流。我们曾经的梦之项目，有可能成为梦中看花，醒来一无所有。所以我的短信，首先是从真格投资公司出发，号召他们不要忽视区块链技术。

在激烈竞争的市场上，大多数创业者的机会窗口只有短短几个月、甚至几周。往往转眼之间先发优势就没有了，再去追赶就十分艰难。区块链的到来，给很多行业带来的变数可能超过以往。因此，我觉得要必要用比较高调的语言唤醒大家，毕竟这是一个自己人的社区嘛。所以，我在凌晨5点钟给我们被投公司CEO发了那段话。

对于整个事件传播的结果确实不是我期待的，但我也并不认为这是一件坏事。它起到了“提醒人们了解区块链技术革命”的作用。我是希望人们知道这一点的。而这个信息经过我们自己群里的一段缓冲和转发，比我直接在什么地方振臂高呼好。我对新生事物有激情，但我从来不是那种冒进、偏激的人。

区块链对世界的改变正在影响各行各业。有人说区块链不能颠覆所有的行业。当然是这样。互联网也没有颠覆钢铁业、采矿业、房地产。但互联网给三百六十行都带来了好处。区块链必然也是这样。

请大家记住，以上我讲的只是区块链，而不是ICO。ICO只是区块链技术的一个应用，而不是区块链技术本身。有人说98%的ICO项目不会有回报，因为泡沫太多了，这一点我是同意的。但ICO最大的问题不仅是泡沫，而是缺乏监管。这个问题，我相信政府一定会有所作为。

如果有了完善的法律和严格的监管，ICO会不会成为一个好的融资途径呢？传统的IPO，如果结合了区块链技术，会不会更加高效？我觉得区块链技术孕育着无限的可能性。

拥抱未知是伟大的时代精神

5年前我在硅谷开会，一个叫Tom Ding的小伙子走过来，他说要做一个为初创企业融比特币作为启动资金的公司。我一听这个东西太烧钱了，也不知道比特币有什么用，但这个小伙子是复旦大学毕业的，14岁就到复旦，18岁就毕业了。他是一个天才。我就当场拍板给了他投资。这是一个很经典的天使投资，50万美元15%。经过千难万险、九死一生，Tom Ding把他的公司与另外一家公司合并，造就了硅谷区块链领域最炙手可热的Dfinity！

4年前我见到李林（创业家&i黑马注：火币网创始人），是朋友介绍的，他说要做一个比特币的交易平台，我说行，我们投。后来投资界的很多朋友劝告我不要投。他们说：小平，你不能投比特币，比特币是专门用来交易军火、毒品的。我一听，心里想：如果比特币能够用来在世界上最不值得信任的人之间做交易，那它如果用于合法交易该多棒！因为交易的灵魂是信任。比特币能够解决信任问题。所以我就投了。

Tom Ding和李林，他们身上展现出来的对新事物、对未知的拥抱，是这个创业时代最伟大精神。所谓创业就是拥抱未来、拥抱未知。我本人对新事物是渴望的，对尖端的创业潮流是热爱的。我宁可相信，绝不怀疑。这是创新者、终生学习者的一个必须的素质。这也是我们能够投到这样区块链时代创新公司的原因。

过去4、5年，每年春节以后回到北京，我都会迅速感到一种生理的不适——怎么出现这么多新东西让我无法消化、理解？比如，2017年初AI浪潮滚滚而来，到了年底AI＋就提出来了。互联网搞了20年，直到3、4年前才提出互联网＋，可互联网还没“＋”完，AI＋就来了。而现在，区块链就又开始了。

今天早晨五点半起床飞回国的。一起床，发现朋友圈里有一个创业者还在工作。我问他怎么不睡觉，他说我在跟加州的人联系，大家准备用区块链技术来做一个志在颠覆微博的东西。他能不能颠覆微博我不知道。但起码当新的技术来临的时候，这帮一无所有的年轻人，兴奋地去拥抱它，勇敢地去追求它。这是这个时代最宝贵的现象。

“不要说我们一无所有”，我们要做创业的主人。而这样的人，最终会做世界的主人。

我的学习生涯

关于学习，我想再讲一点我年轻时候的学习经历。

我22岁来北京上大学。22岁上大学，不是因为我弱智，而是因为文化大革命， 27岁毕业。我上的是中央音乐学院，学的专业叫音乐学。我觉得自己没有专长，但是我知道我的基础学科实际上是文史哲，而文史哲最好的在北大。所以我大学期间最牛的经历之一就是到北大听课。冬天早晨6点钟起床，走20、30分钟，到民族宫坐15路车到动物园，再坐332公交到北大。路上得花我1、2个小时，到了那里喝一口自来水就去上课，一上就是一整天。

靠什么支持着我呢？是求知的渴望。

我在音乐学院的收获不用说。但在北大当旁听生的这两年，为我后来在北大、新东方、真格基金的工作增添了更加丰厚的知识基础。

毕业前后我感到迷茫。1985年那个时候工作没有什么选择，要么政府机关，要么学术机关。所以后来我出国好几年，回来创业过一年，但失败了。1996年，我回到新东方。那时的老俞，已经摸爬滚打练就了一身金刚不败的本领。我跟着俞敏洪学习创业，成了一名合格的创业者。我为自己自豪的是，当我从一个学者、知识分子转型为创业者的时候，尽管带着种种的不适应，我还是迅速完成了这个历史性转型。

我是罗辑思维的忠实粉丝，如饥似渴地听着罗振宇的专栏。在听他说、在学习，每天每日，春风化雨，润物无声。罗振宇倡导认知升级，他也在升级着我的认知。包括他转型五次，硬是创造了知识付费这个行当。从俞敏洪到罗振宇，我也很自豪成了他们的合伙人与合作者。这个过程就是我学习、成长、转型的过程。随着年龄的增长，人必然会对新生事物产生排斥和抗拒。但我想我会继续保持着这种学习的心态，随着时代成长。

什么叫先知？春江水暖鸭先知。先知就是鸭，它到水里去了，所以它知道水暖。而我总是被这个时代的先知们引导着、鼓励着不得不踩到水里去，最终自己也成为了一只鸭——我知道春江水暖、桃花盛开。我经历了技术的春天、创业的春天、各种各样创新的春天。我会一直呆在水中。

前几天我看到村上春树一段话，看完大为感触。立即转给了我太太，和她共勉。我读给大家听一下。村上春树说：我一直以为人是慢慢变老的，其实不是，人是一瞬间变老的。人变老不是从第一道皱纹、第一根白发开始的，而是从放弃自己的那一刻开始的。只有对自己不放弃的人，才能活得不会老，老去的只是年龄，不老的是气质。让人不老的特质是必须有一颗童心，注重仪表，经常旅行，学习到老……

对于我来说，什么是瞬间变老呢？就是当我对新的东西拒绝、反感的那一刻。作为创业者，大家很年轻，你要知道怎么能让你的企业持续捕捉到新的机会，一路向前，那就是去拥抱新的技术，做一个颠覆者，而不是被人颠覆。为了保持年轻，我愿意跟黑马营的同学们一起学习，一起前进。

谢谢大家！

徐小平答黑马营营员问

黑马营营员：您觉得像我们这样的创业者学习社群，有没有用区块链的机会？如果我们被区块链颠覆，会是一种什么样的方式？

徐小平：实际上我不知道这个问题的答案。

区块链的应用是一个大问题。我研究到今天，说实话还没有见到一个消费级的区块链真实应用。但我想它肯定会出现。互联网是多少年后才有了盈利模式的？区块链的应用和模式，一定会出现，也一定会出现在教育领域。

黑马营营员：我现在最焦虑的事情是对学习的焦虑，我的精力非常不足，最近莫名其妙地眩晕，总是觉得时间不够，每天各种信息都来不及看，怎么解决这个问题？

徐小平：如果你有颈椎病的话就要按摩一下……知识爆炸、信息爆炸是永恒的话题。知识分为两种：一种是应用知识，一种是基础知识。到了咱们这个年龄，还是以应用知识为主。

你要把这个行业的知识研究透，这里面涉及到学习的取舍问题。王强（创业家&i黑马注：真格基金联合创始人）饱读诗书、非常博学，他几乎把一生都献给了读书这件事。

有一次我和俞敏洪、王强出差。俞敏洪在处理电子邮件，我在打游戏，王强在看书。当时他读的是一本法语书。我和老俞假装谦卑，实际上是想测试他到底读了没有，结果人家把整个书的内容讲得头头是道，我们当时就服了。

读一本书可能会花费你几天的时间，而且还不一定是应用知识，因此你要学会如何学习，学会如何取舍。时间管理和健康管理就是一种需要学习的技巧。

黑马营营员：我是做养老行业的，您到了需要养老的年龄以后，会不会选择在国内养老？如果您在国内养老的话，您是青睐高大上的建筑，还是温馨的服务？

徐小平：我两个都要。日本的养老行业非常发达，因为它是一个老龄化严重的国家。大家知道日本养老院都建在什么地方吗？日本养老院的地址一般都设在市中心，以便子女探视、老人社交；而中国的养老院都建在山清水秀、远离都市、远离人类、交通不便的地方。所以，将来养老的话，我一定会选市中心、离黑马学院近的地方。

我能想到最浪漫的事，就是和老牛（创业家&i黑马注：黑马学院董事长牛文文）一起慢慢变老……我能想到最浪漫的事，就是和创业者一起慢慢变老。当然肯定是年龄最大的我先变老……不过也不一定，因为村上春树说：人不是慢慢变老的，而是瞬间变老的。我希望大家都在创业中永葆青春，永远不老！