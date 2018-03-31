吴晓波对话刘强东：太保守 让我只能看着机会流走

来源：吴晓波（微信公众号：吴晓波频道）

前几天，我在北京六环之外的亦庄访问了刘强东，那里的风很大。我想起我刚刚去了一趟他的老家江苏宿迁，那天下了一场十年来最大的雪，我给他看我拍的照片，他应该有好多年没看过家乡的雪了。

刘强东是小镇青年创业的典范，在他的身上仍然嗅得到那股逆袭的浓浓气味。他从不回避自己的出身，反而引以为傲， 对他来说，京东一直就像他24岁时坚守的那个小柜台——除了家庭，这就是他的一切。

刚刚过去的十年，他的身上发生了很多改变。十年，京东的营业额增加了一千倍；十年，京东的员工人数急增到了16万人。

我觉得京东能够走到今天，都跟十年前的那次冒险和决定有重大关系。 十年前，刘强东看到了一些东西，比如3C型电商太窄小，要做全品类的电商；比如如果要做一个全品类的电商，就需要非常强大的闭环物流支持；比如闭环物流需要在中国各地建立一些非常庞大的物流仓。

这些事情从来没人干过，而且都需要消耗大量的资金，绝大部分人都没能看到这个未来。

把人引向未来的不是上帝，而是他本人的作为。在采访视频中，刘强东表示，他虽然投入了大量资金，但并不是在烧钱，至少他的“烧法”跟那些“补贴式烧钱”不同。 他还第一次对我谈起，当年腾讯为什么投资京东，将电商业务交给京东。

刘强东怎么看他刚刚度过的十年，他的骄傲和畏惧是什么，他有什么遗憾？还有，我想问他，你是一个保守的人，还是激进的人？

我拼命烧钱，但是我很保守

? 吴晓波： 2008年以来，京东做了几件很冒险的事情，例如改卖全品类，开始做物流，当时你们规模还没那么大，物流还烧钱烧得厉害。

? 刘强东：其实我的烧钱跟补贴烧钱是不一样的，补贴烧钱，钱很快就用完了，还不知道用户能不能留下来，而且如果有人比你烧更多钱，也许只花三天就能取代你。

我的烧钱是把现金换成资产，钱还在那儿，如果京东需要烧十年的钱来打造物流，其他任何公司也都得需要十年，这几乎是无法逾越的。

? 吴晓波： 你的这些冒险都是建立在什么基础上的？

? 刘强东： 不管是扩品类，还是建物流，其实逻辑很简单——都是用户需要的。当时几大电商并存，我们的投资人觉得将来电商会分成好几家，每家都在某个细分领域非常强，比如买书就去当当，买电器就在京东，买服装就选淘宝天猫。

但是大家却忽略了用户的看法，去四五个平台注册四五个账户太麻烦了，他们最喜欢的一定是一站式购齐。

? 吴晓波： 你觉得你是一个偏保守的人，还是偏激进的人？

? 刘强东： 我是非常保守的人，我的保守在于 如果一个业务烧钱，我一般不会再做第二个烧钱的事情。 所以我在物流上烧钱后，就停止了其他所有烧钱的项目，常常眼睁睁地看着机会流失，心里很痛苦。等到物流结束烧钱，开始做技术，支付行业留给我们的机会就已经很少了。

腾讯收购京东

是因为那些年我什么也没做

? 吴晓波： 我写《腾讯传》的时候，发现腾讯有个总办会，专门研究腾讯的核心能力，15个人每个人写两个，得出了二十多个答案。

2013年，也就是腾讯投资你们之前，他们定下了两个核心能力：一个叫作流量，一个叫作资本。如果要用一到两个字来形容京东的核心能力，你认为是什么？

? 刘强东： 文化。和许多公司挂在嘴上的文化不同，京东的文化能深入到每个快递员、打包员、检货员等员工的心中。

我们总共有16万正式员工，还有100万兼职员工，大部分员工的工作都是没人监督的，如果想让他们真心地为我们的用户服务，就只能把文化输入到他们的脑子里去。

你知道为什么腾讯决定把电商交给我们吗？ 其实我们之前已经跟腾讯秘密谈判了两年，他们一直犹豫不决。

后来我去美国待了八个月，这段时间腾讯倾尽所有的资源，使劲打价格战，拼命投物流。这几个月我不接电话，也不开早会，只是每周定时收邮件，完全放手让兄弟们跟他们对战。结果几个月之后，腾讯跟我们的差距不仅没有缩小，反而更大了。所以马化腾和刘炽平说，这仗没法打了，我一回国，他们就把电商拍板给我了。

为什么牛逼的亚马逊

却拼不过中国的电商

? 吴晓波： 你觉得京东这十几年在中国地区的电商或者科技金融，有全球输出的可能性吗？

? 刘强东： 我觉得完全的商业模式复制肯定会失败，真正能被拷贝的只有“以用户体验为中心”的方式， 我们去国外跟亚马逊竞争，比拼的也是谁在用户体验方面做得更好。

? 吴晓波： 为什么亚马逊在中国做不起来，它去年在中国电商的份额连1%都不到。

? 刘强东： 我们觉得亚马逊非常可惜，它最核心的问题是不信任中国团队，中国区的总经理是从来没有在中国生活过的外国人，而且还几乎没有什么权力。可笑的是，就连要买个打印机，都要写邮件去总部申请。子弹都不够，士兵还能打仗吗？

? 吴晓波： 对，中国市场变化非常快，如果没有前线的大规模授权，是会有问题的。

? 刘强东： 昨天我跟一帮朋友还聊到这个话题，很多公司都是老板决定一切，我也决定公司的一切， 但是我决定的是人，是文化，是公司的战略，却很少决定具体的业务。

很多人都以为老刘很强势，觉得如果有事儿需要帮忙，找我底下的高管没有意义，找到我就能搞定。但是其实京东的很多业务我是搞不清楚的，找我完全是浪费时间。

最懒惰的法国人创业

每天也会工作十几个小时

? 吴晓波： 从开小店卖VCD开始，到今天这个局面，你如果回过头来看，有什么经验教训吗？

? 刘强东： 如果回过头，我一定会在三方面加强自己。第一就是努力， 所有优秀的创业者，不管是中国人还是外国人，甚至大家口中懒惰的法国人，其实都很勤快。 甚至LVMH集团的几个二代，每天都要工作十几个小时，他们的努力超出了我们对他们的认知。我觉得做一天企业家，就要努力一天。

第二就是自我学习能力，今天的创业者大部分都是刚毕业的学生，没有管理经验，不知道什么是战略，甚至连融资经验也没有，包括我，一开始都不知道什么是融资。

最早徐新（京东的第一个投资人）问我公司值多少钱，我还以为她在问我公司的净资产，我就让财务算账，用我们的净资产减去负债，给她报了个数。

第三就是用户体验，我现在每天都在京东下订单，从不间断，公司的所有产品我都会第一时间去深度体验。

? 吴晓波： 你觉得这十年中国企业家阶层带来的最大变化是什么？

? 刘强东： 过去十年，中国企业家阶层很多，但是最大的民营企业可能也只有几十亿的市值，在全球产业中非常微不足道，对国家各方面的影响都很有限，但今天却不是这样。

而且十年前的企业家都是在想怎么降低成本，说白了就是拼命压榨员工的血汗钱。这种十年前的玩法，今天不应该再用了， 社会会越来越容忍有钱人的存在，但问题是你的钱是否干净， 你是不是在为社会带来巨大价值的同时，获得该有的利润。