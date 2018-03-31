网售378万天价茅台 茅台公司：2000年以前的无法鉴定

近日，一家大型网购平台出售378万“天价”茅台老酒的消息引发网友关注和热议，不少网友在惊叹价格之高的同时，也提出疑问，如此高价的茅台老酒是真的吗？由谁来鉴定真伪？中国收藏家协会的专家提醒消费者，茅台老酒市场鱼龙混杂，在没有丰富的专业知识的情况下不要轻易涉足老酒收藏行业，避免不必要的经济损失。

最近几天，某网购平台出售“天价”茅台的消息走红网络，随后“天价”茅台如何辨别真假的问题也在网上引发热议。3月30日，北京青年报记者以购买者身份从“天价”茅台销售方了解到，对方可以出具相应的鉴定证书。

然而，经过记者多方调查了解，目前国内还没有机构能出具有法律效力的茅台老酒鉴定证书。茅台公司工作人员则表示，公司只能鉴定2000年以后出产的茅台的真伪。

事件

网购平台售378万天价茅台引关注

近日，有读者向北京青年报反映，国内一大型网购平台上出现了378万元一瓶的“天价”茅台。

为了证实网友的说法，北青报记者登录该网购平台，并以“茅台”为关键词进行搜索。按价格由高到低进行排列后记者看到，价格最高的是一瓶378万元的540ml贵州茅台酒，相当于每毫升7000元。在这瓶“天价”茅台的商品页面，商家描述这瓶酒是“上世纪50年代”“高度”“酱香型”的茅台酒，生产厂家为“地方国营茅台酒厂”，酒龄在“58年以上”。

北青报记者进入销售这瓶“天价”茅台的店铺发现，这是一家专门销售老酒的店铺。店铺中价格最高的4瓶酒都是茅台，除了上述378万元的“50年代”茅台，还有278万元的“60年代”茅台、128万元的“60-70年代”茅台、55万元的“1974年”茅台，另外店铺中单价超过10万元一瓶的酒也都是茅台。

不久，“天价”茅台也在网上引发热议。有网友表示，“50年代的茅台自己还是头一回见。”也有一些网友提出质疑，“50年代的老酒怎么鉴别真伪呢？”“如此‘天价’买到假的怎么办？”

店家

可由协会出具鉴定证书

针对真假问题，有网友表示，可以通过茅台老酒的包装来判断真假。但是“通过包装可辨真假”的说法也遇到不少网友的反驳。茅台收藏爱好者张东旭（化名）告诉北青报记者，现在茅台老酒“水很深”，造假手段相当多，不仅瓶可以伪造做旧，即使瓶是真的，里面的酒也不一定保真，“旧瓶装新酒的太多了”。

北青报记者在378万“天价”茅台的产品图片中看到，这瓶老酒的外包装上布满了斑驳泛黄的印记，瓶身上印着“贵州茅台酒”，右下方印着“地方国营茅台酒厂出品”。瓶身背面竖排印着茅台酒的介绍，落款处用蓝色字体印着“一九五九年二月8日”。瓶口微微凸起被一块略有破损的纸包裹着，纸上的字体隐约能看出一个“贵”字。由于年代久远，很难通过包装上的字体、颜色等特征辨别真假。

那么“天价”茅台如何才能鉴定真伪呢？北青报记者以购买者身份联系了销售378万元茅台的店铺销售人员，在问及“真伪如何证明”时，该销售人员表示，“这个只能我们公司保真正品，鉴别的话除非品尝。”记者随即表示希望能有第三方机构出具的鉴定证书，上述销售人员回复称，可以由一个酒类流通协会出具证书。

协会

可开证明但不具有法律效力

为了验证销售人员的说法，北青报记者3月30日下午致电了该酒类流通协会。

协会工作人员在询问了记者想要购买的商家名称后表示，该酒类流通协会确实可以出具相关的证书，但是该商家属于协会合作单位，所以鉴定工作实际上还是由商家本身承担。

在记者质疑如此鉴定是否具有法律效力时，该工作人员表示，目前该酒类流通协会出具的相关证书都不具有法律效力，如果因为酒的真假打官司，这些证书并不能作为有效证据。

茅台公司

2000年以前的无法鉴定

那么茅台公司作为茅台酒的生产厂家能不能鉴定这些茅台老酒的真伪呢？北青报记者随即拨打了贵州茅台股份有限公司官网上贴出的打假维权服务电话。

茅台工作人员首先询问了想要鉴定真伪的茅台酒的年份，在得知为上世纪50年代的陈年茅台后，该工作人员表示没有办法鉴定真伪。“我们只能鉴定2000年以后出产的茅台的真伪，2000年以前的没法鉴定。”

北青报记者登录茅台集团官方商城看到，目前该平台上单瓶价格最高的酒为按农历生肖属相推出的53度2.5升的五星茅台酒，售价为39999元一瓶。而每毫升单价最高的是50年陈酿的53度500ml贵州茅台酒，售价为18999元一瓶，每毫升约38元。

工作人员介绍，目前茅台老酒已经属于收藏范围，买卖和定价都是收藏者之间自发形成的。

专家

尚无有法律效力鉴定机构 茅台老酒鉴定难

收藏茅台20多年的张东旭告诉北青报记者，目前收藏茅台的圈子并不大，而且大部分收藏的都是2000年以后的茅台，“因为单价相对没那么高，收藏门槛低一点”。

张东旭介绍，茅台藏家主要分为两种，一种是爱喝酒的藏家，他们有时会把收藏的酒拿出来品尝；另一种是投资型的藏家，主要是等待收藏的酒升值。而收藏百万级茅台的藏家其实是凤毛麟角。

中国收藏家协会烟酒茶艺收藏委员会主任王邦华告诉北青报记者，茅台老酒的收藏需要非常深的功力，一方面是因为目前茅台老酒市场鱼龙混杂，“假的实在是太多了，有很多所谓茅台老酒都是‘臆造’出来的，行家一看就知道根本不存在，但是不了解酒类历史的消费者就容易上当受骗”。

另一方面，王邦华表示，目前国内没有任何一个机构可以出具具有法律效力的老酒鉴定证书，即使是拍卖行拍卖的老酒，也没有人能百分之百保证是真品。“大部分买家都是凭感觉，凭酒的外观鉴定，有一些规模大一点的商家是靠诚信度，但是确实没有万全的鉴定办法。”

王邦华告诉北青报记者，其实打开酒来品尝基本上可以判断真假，但是一旦开封，一方面对于酒的保值有影响，另一方面跟商家之间也容易出现纠纷。“你都打开了，那不良商家可能会不认账，反说是你调换了酒。”王邦华建议，消费者和藏家在没有丰富的专业知识的情况下，不要轻易涉足老酒收藏行业，避免不必要的经济损失。

（原题为《378万元天价茅台 谁能鉴定真假？》）