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余承东：华为不会退出美国市场 安全担忧毫无依据

余承东：华为不会退出美国市场 安全担忧毫无依据
2018年03月30日 23:12 新浪科技
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余承东(资料图)余承东(资料图)

　　新浪科技讯 北京时间3月30日晚间消息，华为消费者业务CEO余承东日前表示，尽管在美国市场遭遇一些挫折，但华为不会退出美国市场。

　　余承东在一封电子邮件中向CNET表示：“我们致力于发展美国市场，通过提供世界一流的产品和创新来赢得美国消费者的信任。我们绝不会妥协这种信任。”

　　虽然华为刚刚发布了新一代旗舰智能手机P20，但在美国市场，由于美国政府出于所谓的国家安全担忧，将没有任何一家主要的零售商和移动运营商来销售这款手机。

　　CNET指出，虽然如此，余承东的此番表态也是对未来充满信心的表现。今年1月，华为与美国移动运营商AT&T达成合作框架，后者将在美国销售华为旗舰智能手机。但迫于美国政府的压力，两家公司的合作以失败告终。

　　近日，出于同样的原因，美国最大的电子产品零售商百思买也宣布，将停止从华为采购最新款手机，并将停止销售华为的其他产品。

　　对此，余承东表示：“这些安全担忧都是毫无依据的猜测，坦率地说是不公平的。如果真的是基于事实依据，我们也愿意进行公开、透明的对话。”

　　余承东还称：“在50家全球性运营商中，华为与46家展开了合作。我们一直保持着特别高的安全记录，因为安全问题就是我们的首要问题之一。”

　　余承东还透露，华为在美国设有13个办公室，员工数量超过1000人。此外，在3月27日的P20发布会上，余承东还表示：“即使没有美国市场，华为也能成为世界顶级的手机制造商。”(李明)

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