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鸿海第四季度净利润25亿美元 营收创历史新高

鸿海第四季度净利润25亿美元 营收创历史新高
2018年03月30日 21:49 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间3月30日晚间消息，iPhone代工厂商鸿海精密今日发布了2017年第四季度财报。受苹果公司iPhone X需求旺盛的推动，鸿海精密第四季度净利润超出了预期。

　　在截至去年12月底的第四季度，鸿海精密净利润为717亿新台币(约合25亿美元)，超出了580亿新台币的预期。营收为1.73万亿新台币，创历史新高。

　　当前，鸿海精密是iPhone X的唯一代工厂商。为此，强劲的第四季度业绩也正是得益于iPhone X销量的增长，虽然上市初期的产量相对有限。超出预期的第四季度业绩同时表明，iPhone X零部件短缺问题已经解决，如今iPhone X的产量已不再是问题。

　　另外，苹果CEO蒂姆·库克(Tim Cook)在上季度财报电话会议上也表示，iPhone X是去年圣诞购物旺季期间最畅销的智能手机。

　　当前，鸿海精密超过50%的营收来自苹果公司。为了降低对苹果的依赖，鸿海精密也在积极拓展其他业务。

　　虽然去年第四季度业绩十分强劲，但受春节长假的影响，鸿海精密今年第二季度的销售额环比下滑了30%多。今年2月，鸿海精密营收为2278.2亿新台币(约合94.8亿美元)，与1月份相比下滑30.65%。(李明)

鸿海净利润
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