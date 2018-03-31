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那些掉队的手机商:金立重组工厂 HTC同比亏损扩大2倍

那些掉队的手机商:金立重组工厂 HTC同比亏损扩大2倍
2018年03月31日 00:49 新浪综合
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　　来源：北京晨报

　　草长莺飞的阳春3月正是手机商卖力出新的好时节，各大厂商纷纷抛出花样百出的新款手机。与此同时，却有一些手机厂商仍在困境中挣扎，为生存而努力。继曝出资金链危机后，金立手机又传出“东莞工厂解散”的消息；HTC经营业绩惨淡，但还在苦苦支撑；中兴手机和联想手机却已开始变阵，酝酿反击……用“冰火两重天”来形容目前各大手机商的不同命运，绝对不会过分！

　　金立“生死劫” 东莞工厂大幅人员调整

　　昨日坊间曝出，金立东莞工厂已经开始遣散员工，要求在今年4月底前完成协商解除劳动合同的工作。对此，金立方面回复称，东莞工厂的人员调整已经和东莞劳动局沟通，与员工沟通一致，协商解除劳动合同，经济补偿标准严格按照劳动合同法操作。

　　虽然金立没有透露东莞工厂遣散员工的原因，但外界猜测，有可能是重组或卖掉工厂以解燃眉之急。据了解，金立工业园占地面积258亩，投资超过15亿元，年产能高达8000万，号称是亚洲最大单体智能终端制造中心。谁能料到，如此土豪的金立东莞工厂居然进入了停产倒计时，该消息令业界震惊，一些网友甚至发出疑问称：难道金立要凉了？

　　去年年底金立已出现资金危机。2018年1月中旬，金立公司在深圳和上海等地陷入多家供应商的诉讼，董事长刘立荣持有的多家金立公司和关联公司股权也遭遇法院冻结。刘立荣当时曾表示，将分三个步骤来解决。首先，引入合作伙伴，确保生产与销售；第二，引入战略投资者，补充资金；第三，出售资产偿债，获取债权人支持。最近坊间有一些关于融资和接盘的消息传出，但金立官方并没有发声。

　　刘立荣常调侃金立是中国手机行业活得最久的公司，现在这棵“常青树”已面临最大一次生死危局。在2017年，这家公司还曾频频出手，手机出货量约达3000万部，排名中国市场的第七位，并率先全面进军全面屏手机市场。

　　过去两年，金立一改沉稳的风格，大手笔投入广告营销，并聘请大批代言人。刘立荣此前表示，金立的资金链问题爆发是因为2016年、2017年两年营销和投资费用超限所致。

　　手机是一个非常考验资金链实力的产业，业界都在关注金立能否跨过这道“生死劫”？

　　一批掉队者 HTC比上年同期亏损扩大2倍

　　实际上，近两年在这场竞争激烈的马拉松中，不断有厂商掉队、甚至消失，尤其是在中国市场，洗牌一直在进行。

　　因资金断裂而关门的大可乐，逐渐被人淡忘的天语，打了一炮便销声匿迹的德国血统的Gigaset。而曾经是手机行业翘楚的HTC，业绩愈发惨淡，离手机老本行越来越远。

　　HTC发布的2017年第四季度财报显示，公司第四季度净亏损98亿元新台币（约合3.37亿美元），与2016年同期的31亿元新台币相比扩大2倍多。HTC表示，净亏损扩大主要是因为库存产品价值减计，以及营收下滑29%所致。去年第四季度，HTC营收为157亿元新台币（约合5.4亿美元）。

　　中国信息通信研究院发布的《2017年国内手机市场运行情况及发展趋势分析》报告显示，2017年的手机行业，一方面中国手机品牌厂商继续领跑全球市场，知名度和市场份额均在增长；另一方面，国内市场上，出货量结束两年来的高速增长，触顶后折返下滑，市场加剧洗牌，竞争尤为激烈。排名前五的厂商合计份额达到71.3%，较2016年提高了15.1%，第二梯队（6-10 位）的厂商份额受挤压的情况尤为明显。

　　在业界看来，面对市场规模见顶、巨头切走大部分蛋糕，众多中小手机品牌在2018年、2019年将是艰难时期。

　　老品牌变阵 他们都想打翻身仗

　　最近不少手机商都在集中火力发布新品，其中既有春风得意的华为、小米、vivo、OPPO，也有不少中小品牌在打一场生存之战，抑或是翻身之仗。

　　近日针对国内手机市场，中兴通讯宣布成立一家子公司——中兴终端中国，由中兴通讯终端CEO程立新直接挂帅，白波任总经理负责中国区。程立新希望在中国市场打一场“翻身仗”。据悉，该公司希望借助这场重组涅槃重生，未来将在产品、渠道、品牌、人才等资源给予中兴终端中国全力支持，对中兴手机在中国市场的渠道拓展、品牌提升给予坚定的支持和持续的投入，目标三年内成为国内手机行业主流品牌。据悉，新公司将拥有更大的经营权，在激励机制上将充分调动现有员工的积极性，在外部也会引进人才，打造一个新的富有激情的团队；在渠道方面，也会采取创新的渠道合作模式，建立从分销到零售合作伙伴。

　　这几年的中兴手机在海外销量不错，但是在中国大本营却苦苦支撑。曾经叱咤风云的“中华酷联”，除了华为一枝独秀，其他三家都在低谷。

　　最近联想手机重新启用Lenovo品牌，联想手机全新的战略也出炉：将采用Lenovo和Motorola双品牌运营，今年将在中国市场全面发力，同时联想的“新零售”将作出有力的支持。

　　2018年手机市场竞争的大戏已经鸣锣开始，不知将有哪些新剧情。有业内分析师在某场发布会后感叹说，消费升级、存量竞争、消费者的口味越来越刁，现在厂商的每款产品都可以说是“代代惊心”。进入T形格局、巨头竞争的时代，这种感触会更强。

　　北京晨报记者 焦立坤

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