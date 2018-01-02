这“疯子”改造了自已的DNA，“超级人类”将诞生吗

这位前NASA研究员，成为全球首例正式公开的基因改造人。

钛媒体注：绿巨人、金刚狼这些超级英雄，未来可能不再只存在于电影中。据外媒《每日邮报》报道，一位名叫 Josiah Zayner的前NASA研究员，正在试图通过“帮助人类改造自身基因”，来创造一种能力更强的超人类，而Josiah Zayner也因成为改造自身DNA的全球第一人而被媒体广为报道。

在最近一次采访中，Zayner博士声称，人类是“自身基因组的奴隶”，他相信，随着基因工程技术的推广普及，人类将演变为新的物种。以下内容由钛媒体编译自《每日邮报》等外媒报道：

一名前美国国家航空航天局（NASA）的研究员称，他希望通过“帮助人类改造自身基因”，来创造一种超人类。

最近，36岁的 Josiah Zayner博士成了各大美国主流媒体的头条，因为他改造了自己的DNA，并成为全球首例正式公开的基因改造人。

这位生物化学家自行设计了一套基因疗法，通过注射，试图去除抑制自己左臂肌肉力量的蛋白质，从而赋予自己超强的臂力。

在最近一次采访中，Zayner博士声称，人类是“自身基因组的奴隶”，他相信，随着基因工程技术的推广普及，人类将演变为新的物种。

一周前Zayner向英国《卫报》表示：“在我想象中，今后人们会去某个类似纹身店的地方，但不是为了纹身，而是要挑出某些让自己肌肉更发达的DNA，或者改变发色或是眼睛的颜色。”

他还说：“DNA决定了一个物种。按我设想，通过这些基因改造，在不远的将来，人类几乎会变成一个新物种。”

Zayner的科研生涯始于NASA旗下一个合成生物项目，该项目主要从事细菌基因工程的研究，以此帮助在火星上孕育生命。

离开了那个项目以后，Zayner成立了一家名叫Odin基因工程公司，开始致力于人类基因工程技术的研究，并在声势日渐壮大的“生物黑客”运动中成为领军人物。

不少科学家、工程师都投身于这个运动潮流，他们利用生物技术做实验，包括为了创造所谓超人类而编辑人类的基因。

美国食品药品管理局（FDA）曾警告，未经监管机构批准出售基因疗法产品是违法行为。尽管如此，Zayner仍然在网上出售一些基本的基因工程工具。Zayner发布了一套免费的指南，指导人们如何利用他提供的入门级工具，来进行自身的基因改造。

去年一年，Zayner售出价值20万美元产品，其中包括针对酵母的一种基因编辑工具，它可以用来酿制生物性发光的啤酒，此外，还有一种可以在家中发掘抗生素的工具。

Zayner说：“我们一直是自己基因组的奴隶，应该让人们有能力改造影响人之所以为人的那些特征。”

他承认“这听起来像虚构的科幻小说情节”，不过在他看来，从上世纪90年代以来，我们就一直在使用基因疗法，只不过主要是用于医疗方面，而且影响的人很少。

上个月，Zayner在网上直播了他编辑自身基因的过程，Zayner承认，他目前还无法预计这个实验会产生怎样的影响，因为类似的实验曾在动物身上做过，结果一般要在实验完成四到六个月后才会显现。

Zayner在试验中采用的“Crispr-Cas9”基因改造技术，是基因疗法领域目前最新的一项技术。“CRISPR -Cas9”是一种精确编辑DNA的工具，是在细菌体内发现的。

CRISPR的全称是成簇规律性间隔短回文重复序列（Clustered Regularly Inter-Spaced Palindromic Repeats）。它要用到一种切割DNA的酶，还有一个指示那种酶在哪里切割的小标签。通过编辑这种标签，科学家就可以让切割酶锁定DNA的特定区域，做出任何一个部位的精准切割。

CRISPR-Cas9技术运用标签识别基因突变的位置，然后切割酶就像小刀一样，切掉一个精确位置的DNA，去除基因的一小部分。这样做可以实现“基因沉寂”，也就是有效地关闭基因的功能。细胞机器修复DNA的破损后，就去除了DNA原有的一小截。

通过这种方式，研究人员可以精准地剔除基因组的特定基因。这种方法此前主要被用于编辑出现突变的β-珠蛋白（HBB）基因。

Zayner预计，实验以后，他左臂肌肉细胞的DNA就会变化。不过他也承认，此前并没有进行过实验能证实这一点。对于其左臂肌肉发生变化的可能性，他表示“持怀疑态度”。（本文由钛媒体编译）