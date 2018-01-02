请把2017年赚的钱存好 这里有份2018年苹果新品清单

本文来自爱范儿。

在即将过去的 2017 年，是苹果新品频频发布的一年，其不仅在 6 月份 WWDC 上发布首款智能音箱 HomePod 以及史上性能最强的 Mac 电脑 iMac Pro，还在 9 月份籍纪念 iPhone 发布十周年之际，隆重推出了代表‘未来’的手机—— iPhone X。此外，还有支持无线充电的 iPhone 8 系列机型，AirPods 充电盒等更新的产品逐一亮相…

那么，2018 年，我们将迎来哪些值得期待的苹果产品呢？近日，外媒 Macrumors 根据传闻以及发布的信息，整理了下面这样一份‘2018 年苹果待发布’新品清单。

HomePod — 2018 年春季

HomePod 是苹果公司于 6 个月前推出的首款智能音箱，旨在进军智能家居领域，与 Amazon Echo 和 Google Home 等现有的智能音箱产品展开竞争。该产品原定于今年 12 月初发售，但最终被苹果延期到 2018 年初。

在苹果眼中，Sonos 代表着家庭无线音乐，亚马逊的 Echo 代表着家庭智能语音助手，而 HomePod 要做的，就是把这两者的功能都整合在一起。

HomePod 外观呈椭圆形，外形比 Mac Pro 更矮胖一些，顶部拥有一块 272 x 340 分辨率的 LED 屏幕，内部有 7 个扬声器阵列，采用了 A8 芯片，有 6 个麦克风阵列全向接受语音命令，支持 Apple Music 和 Siri。此外，它的内部有独立驱动单元，能根据空间状况检测房间大小以便于提供更好的音响效果。

目前我们尚不得知 HomePod 具体的发售时间，按照 Macrumors 的猜测，它可能会在 2018 年的春季发售，据了解 HomePod 售价 349 美元，约合人民币 2315 元。

三款新 iPhone — 2018 年 9 月

在 2017 年 9 月的苹果秋季发布会上，苹果推出了三款新的 iPhone— iPhone X，iPhone 8 以及 iPhone 8 Plus。而根据现阶段的传闻，2018 年，我们还会再次见到三款新的 iPhone，它们分别是与目前 iPhone X 相同的 5.8 英寸新“iPhone X”，大屏版 6.5 英寸的“iPhone X Plus”以及采用 6.1 英寸 TFT-LCD 屏幕的廉价版“iPhone X”。

据凯基证券分析师郭明錤透露，三款新的 iPhone 都将配备全面屏，Face ID 和 TrueDepth 相机系统。这意味着 2018 年，主线的 iPhone 产品（除 iPhone SE）将不再搭载有 Home 键和 Touch ID。

郭明錤表示，5.8 英寸版的新 iPhone X 分辨率将与现在的 iPhone X 持平，为 1125 x 2436，达到 458 PPI；6.5 英寸版 iPhone X 的 PPI 会达到 480 ~ 500 之间；而采用 LCD 屏幕的廉价版 iPhone X PPI 则会在 320 ~ 330 之间。

除了 Face ID、全面屏、更快的处理器，更好的 LTE Modem 之外，我们尚不得知新 iPhone 的其他一些新特性，同时，关于三款新 iPhone 的命名亦没有可靠的传闻。

不过，Macrumors 提出了一个有意思的预测，它认为苹果可能会采用改进的电池技术来延长三款新 iPhone 的电池寿命。

iPad Pro — 2018 年 9 月

随着今年 iPhone X 的来临，Face ID 受到一部分用户的青睐，有传闻表示苹果计划将这套功能应用到其他苹果的产品线上，这其中也包括了 iPad Pro。

据彭博社报道，2018 年高配版的 iPad Pro 可能会采用 iPhone X 身上的众多设计元素和功能。例如，异性全面屏的设计，以及基于 TrueDepth 相机系统所实现的 Face ID。

同时，有传闻称，新的 iPad 会采用更快的处理器和定制的苹果 GPU，但由于技术和成本方面的限制，新的 iPad Pro 将不会配备 OLED 屏幕，而是继续沿用 LCD 屏幕。

现阶段，关于 iPad Pro 尺寸的传闻有两种，一种是 10.5 英寸的 iPad Pro 继续旧款 iPad Pro 的外观设计和功能，而 12.5 英寸的 iPad Pro 将采用 Face ID 和全面屏的设计；另一种是 2018 年发布的 iPad Pro 都将采用 Face ID 和全面屏的设计。

此外，苹果还可能推出新的 Apple Pencil，不过这方面并没有太多传闻。

廉价版的 iPad — 2018 年春季

此前，爱范儿（ID：ifanr）曾报道过关于“廉价版 iPad”的传闻。当时，据台湾科技媒体 Digitimes 报道，其从上游供应商的消息获悉，苹果正考虑于 2018 年推出售价约为 259 美元（约合人民币 1713 元）的 9.7 英寸 iPad，相比目前在售 9.7 英寸 iPad 的起售价，这款新品足足便宜了 70 美元。

按照预测，廉价版 iPad 可能不会像 iPad Pro 那样具备窄边框和纤薄的设计，同时可能缺少诸如对 Apple Pencil 的支持以及 ProMotion 显示技术等功能。Macrumors 认为，如果廉价版 iPad的传闻属实，它或将于 2018 年春季发布。

Apple Watch Series 4 — 2018 年 9 月

自 2015 年第一代 Apple Watch 发布后，基本上，每一年苹果都会更新该系列的产品。所以 Macrumors 认为，2018 年我们将会看到 Apple Watch Series 4，它或将于明年 9 月份与新的 iPhone 一起亮相。

有传闻称，苹果将在 Apple Watch Series 4 上使用 Mirco LED 屏幕技术，而这也使得手表的屏幕变得更轻，屏幕的色域和亮度得到改善。

现阶段，关于 Apple Watch Series 4 的传闻并不多，主要都是集中在增加与健康相关的新功能，例如睡眠监测或非侵入式的血糖监测（即不刺穿皮肤，测血糖）。尽管目前苹果公司已经拥有了内置传感器表带的专利，但尚不清楚这些新功能是否能在新的 Apple Watch 上实现。

AirPower 充电垫

在 iPhone 8、iPhone 8 Plus 以及 iPhone X 上，苹果首次引入了支持 Qi 标准的无线充电功能。此外，其也推出了一款可以同时为 Apple Watch、AirPods 、iPhone X、iPhone 8 或 iPhone 8 Plus 充电的无线充电垫— AirPower。

值得一提的是，当时苹果也发布了一款支持无线充电的 AirPods 盒子，方便用户配合 AirPower 充电垫使用。目前苹果并未宣布 AirPower 的售价，但有传闻表示，这款设备在美国的定价或为 199 美元左右。

下一代 AirPods — 2018 年中后期

据 Macrumors 报道，苹果计划在 2018 年推出第二代 AirPods 耳机，同时配备的是支持无线充电的充电盒。

关于新的 AirPods 将会有哪些方面的改进，目前没有确切的说法。不过，更小的硬件结构、更好的蓝牙连接、升级的 W1 芯片和新的配色选择是目前流传较为广泛的传闻。

iMac 和 iMac Pro — 2018 年中后期

基本上，每一年苹果都会更新 iMac，所以我们很大几率会在 2018 年看到配备 intel 第八代 Coffee Lake 处理器的 iMac，据了解，Coffee Lake 将带来显著的性能提升，按照 intel 的说法，Coffee Lake 将比上一代处理器快 32%。

至于 iMac Pro，这是一款刚刚在 2017 年 12 月发售的新产品，现在我们还不知道它的更新周期。如果以年作为产品更新周期的话，那么 2018 年年底，我们或许会看见它的升级。

MacBook 和 MacBook Pro — 2018 年 6 月

据 Macrumors 预测，新的 MacBook 和 MacBook Pro 将升级处理器，例如可能使用英特尔 Kaby Lake Refresh 处理器。此外，还可能会加入更快的内存和 SSD。

想获取爱范儿对新款 MacBook 、 MacBook Pro 以及 27 英寸 iMac的详细测评，搜索微信公众号爱范儿（微信号：ifanr），后台回复关键词‘M’即可查看。

鉴于 MacBook Pro 的设计在 2016 年已经更新了一次，而 MacBook 至今也才发布了两年，因此 2018 年，两款产品的外观应该不会有太大的变化。

此前，郭明錤曾表示，苹果正在为专业用户开发 32GB 内存的高配版 MacBook Pro，预计在 2017 年发布，然而，这并没有发生，究竟明年会不会有这样的产品，还有待观察。

Mac Mini — 2018 年 6 月或 9 月

自 2014 年以来，Mac Mini 一直未得到更新。此前，苹果公司 CEO 库克曾表示，他们确实计划将 Mac Mini 作为他们未来产品线的重要组成部分。

如果苹果有计划在 2018 年更新 Mac Mini 产品，那么它或许会在外观和硬件上获得重大的更新。例如采用 intel 第八代 Kaby Lake Refresh 处理器，以及支持 Thunderbolt 3 等等。

Mac Pro 和显示器

有传闻表示，苹果计划在 2018 年 4 月推出下一代的 Mac Pro，它将拥有高数据吞吐量以及模块化等特色亮点，届时，新的苹果显示器也可能一并推出。

Macrumors 猜测，这两款产品可能会在明年 WWDC 大会上推出。

新的 iPhone SE

喜欢小屏手机的 iPhone 用户，无疑希望看到 iPhone SE 的更新。有消息称，新的 iPhone SE 应该离我们不远了。

据供应链消息人士向台湾“ 经济日报”表示，第二代 iPhone SE 将于 2018 年上半年发布，该设备将由台湾制造商 Wistron 在其位于印度班加罗尔的工厂进行组装。

此传闻也与来自印度网址 Tekz24 的传闻遥相呼应，该传闻表示，未来的 iPhone SE 将配备 A10 芯片，2GB 运存，一个 1200 万像素后置摄像头以及一个 500 万像素的前置摄像头。

2018 年不会出现的苹果产品

除了以上这些可能出现的苹果新品，Macrumors 还预测了 2018 年不会出现的苹果产品，例如新的 Apple TV、新的 MacBook Air、苹果的 AR 眼镜以及苹果研发的自动驾驶系统等等。

不知道，在这份‘2018 年苹果新品发布’清单中，有没有你特别期待的产品？不过，无论你对 2018 年的苹果新品期待与否，好好存钱才是王道，毕竟只有这样才能肆无忌惮地买买买，你说对不对？