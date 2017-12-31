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京东老板刘强东晒十八岁照片 网友回复奇葩了…

京东老板刘强东晒十八岁照片 网友回复奇葩了…
2017年12月31日 18:05 新浪综合
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　　来源：漫谈科技综合

　　原标题：京东老板刘强东晒十八岁照片网友回复奇葩了…

　　最近，各路明星晒十八岁照片火了，一众网友纷纷留言发表看法，朋友圈也有很多人忙着晒自己的小鲜肉时代。这不，京东老板刘强东也不甘示弱，在网上晒出自己18岁的照片，并表示：”一觉醒来怎么发现所有人都在晒十八岁照片！为什么啊？我也来一张。”

　　照片一发布，引得网友纷纷留言，很多人确实脑洞大开：

　　1、原来东哥18岁都有参天大树罩着啊。（你这联想厉害了）

　　2、跪求东哥同款手表型号。（有钱也买不到吧）

　　3、东哥小时候挺帅啊。（眼神不错）

　　4、强哥，我那时候在你身后这棵树掏鸟窝。（没认错树吧？）

　　5、东哥，真羡慕你18岁就有钱拍照。（小伙子，要不然你当不了老板）

　　6、连坐姿都这么有范儿。（不要拍马屁哈）

　　7、十八岁人生的起点，一番澎湃，一番感慨，回不去的十八岁却在记忆镌刻。最美的年华，最美的回忆。（诗人一枚啊）

　　小编下面发的照片貌似和刘强东发的是同一身衣服啊，应该也是18岁的刘强东。

　　1974年出生于江苏宿迁农村的刘强东，考上中国人民大学，是他人生的重大转折。很多人佩服刘强东就佩服在他是靠自己的努力一步步走到现在，进而达到人生巅峰。亲们，如果想改变自己，那就努力奋斗吧，刘强东就是榜样。

　　不可否认，刘强东现在已经非常成功，在事业方面他已经是一个成功人士，同时，刘强东又是一个爱家、爱生活、爱员工的人，社会形象力和评价非常高，我们应该像刘强东学习，学习他艰苦创业的尽头，对事业执着的追求和开阔的思路眼界。老铁们，奋斗吧。

刘强东京东18岁
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