董明珠谈企业家诚信和责任：暗讽贾跃亭没诚信

董明珠

本文来自每日经济新闻

每经记者 陈鹏丽 每经编辑 姚治宇

“员工在创造价值的时候，企业家不会让创造价值的人喝稀饭。”

说这话的人，是格力电器董事长董明珠。作为企业家“网红”，她本身就是格力的一块招牌。2018年的第一天，董明珠出席“2018正和岛新年论坛：企业家的新时代”并发表了讲话。对于企业的人才机制，她说道，“那我们要怎么留住人才？我不是高薪，而是给你平台。”

《每日经济新闻》记者获悉，董明珠谈到，格力公司门口天天有人站在那里挖人。董明珠说，她不认为盲目加薪是稳住人才的办法，企业要坚守自己的人才培养机制。另外，企业需要一个公平的税收环境。

8万员工每人一套两房一厅？

董明珠告诉在场媒体，格力电器1991年成立，至今已经28个年头，格力电器1991~2011年累计实现净利润195亿元，2012~2017年前三季度，格力累计实现净利润758.19亿元，近5年的净利润值是1991~2011年的3.9倍，近5年产值是此前21年的2倍；税收也一样，近5年格力贡献的税收是1991~2011年的3.2倍。”

董明珠称，在她看来，企业最需要的是环境，她重复强调三次“环境”一词，她说，这个环境是指公平的税收环境。“我们过去最怕的是税收的不公平。你交了，他没交。如何把税收制度建设监督到位，我认为这就是我们今天所想要的，而不是单一地减免税收。”她表示，一个企业没有创新力的时候，即使不交税，其实也未必发展得好。

“我们门口天天有人站在这里挖你的人。我们一开会，虽然讨论人不是我们的主题，但一开场，主要话题都是现在我们的人被挖，怎么办。有人提建议加工资。但我想想，格力今天已经有了超过10000人的技术开发队伍，一个人如果是100万元，200万元，企业能够支持得起吗？”

此外，董明珠还强调，企业要坚守自己的人才培养机制。“我们最高的一年纪录，连外资企业也到我们这挖人。我们格力电器到今天，万人的技术开发队伍没有一个国际上的外来人才，也没有用高薪引进的人才。而是在中国高校，把应届毕业生、研究生、博士生招到格力电器来培养。”

董明珠还说，由于格力研发出了光伏空调，现在格力所有车间员工都可以在25度环境下工作。同时，格力还给8万员工每人一套两房一厅的房子，“你做到退休（这套房子）我就给你。”

企业家要牢记诚信和责任

在董明珠上台讲话之前，格力自主制造的机器人在台上公开亮相。

值得注意的是，在智能装备上，格力似乎十分“执着”自主研发。董明珠说，格力坚决不以合资方式做智能装备，“我们必须走自主创造之路，尽管我今天没有，但是用3年5年甚至10年时间，我们培养一支自己人才队伍的时候，我们就一定能成为世界之最。”

《每日经济新闻》记者注意到，在演讲的末尾，董明珠强调企业家无论遇到什么困难，在面对社会、面对员工时，都不能忘记“责任”与“诚信”。董明珠摆出数据称，格力电器1991~2011年累计分红53.97亿元，在这期间格力在股市上募集的资金没有超过50亿元；2012~2016年格力累计分红363.95亿元。董明珠认为，这是上市公司坚守社会责任的体现。

“我并不是想，我要拥有多少多少的财富；我在想，如果我真的能够带着我们的人，给这个社会作出点贡献，就感觉自己特别有价值。”董明珠还分享一则经历称，在英国出差的马路上，遇到有人问她是不是格力的董总，跟她说感谢，因为买格力的股票赚钱了。

“当一个人没有诚信的时候，别人帮你只能一次。贾跃亭，帮他的人太多太多了，结果他让那么多人失望了。”董明珠说。