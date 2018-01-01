完全可以免费换！老iPhone电池成本仅23元

苹果今天提前启动了电池更换计划，新的收费方案（29美元或国行218元）已经生效。

虽然比此前的608元降了390元，相当于打了个三五折，但是依然有媒体人不依不饶，认为苹果调整后依然很暴利。

其中最具代表性的就是USA Today采访到的Moor Insights首席分析师Patrick Moorhead，他的观点十分尖锐。

Patrick说，降了7成又怎样？要知道，这可是世界上利润最高的公司之一，一个可以给CEO库克支付超过1亿美元的薪水，一个最近季度利润达到100亿美元的油水企业。

他预计，在2018年参与电池换新的老iPhone用户总量在10万名左右，但如果免费的话，则可以受益多达25万人。

另外，他尤其强调，苹果换一枚电池的成本根本不到10美元，换言之，即便是执行29美元的新价格，苹果还要“雁过拔毛”一把。

有印象的网友可能还记得，按照IHS此前对iPhone 6元器件成本的估算，电池只占到3.6美金（约合23元），6 Plus也仅仅4.6美金。