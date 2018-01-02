比特币2018开年即暴跌 前景似乎不妙

新浪科技讯 北京时间2018年1月2日早间消息，2018年，比特币的前景看似不佳，因其在新年第一天以暴跌开市，这是自2015年以来的第一次。比特币自去年12月18日触及19511美元的创纪录峰值后，其价格一路走低。

根据彭博社汇总的数据，截至到美国东部时间周一下午3:55，在纽约市场，比特币的交易价格在13440美元，比上周五下跌了6.1%，从coinmarketcap.com跟踪的每日价格来看，这一价位也不及上周日的14156美元。

比特币每年第一天涨跌幅对比

coinmarketcap.com的数据显示，去年比特币的开市比较强劲，之后一直保持这种势头，最终成为令全球投资者为之狂热的加密货币。在2017年第一天迎来开门红，价格上涨了3.6%，达到998美元，为一轮现象级飙涨拉开了序幕。截止到去年年底，比特币的交易价格上涨超过1300%。

这场盛宴吸引了越来越多的竞争对手，上个月，比特币以期货合约的形式在华尔街横空出世。12月18日，在CME集团推出衍生品协议后数小时达到价格峰值，一些交易员表示，这将鼓励投资者逢高做空。（斯眉）