今日头条关闭社会频道 封禁或禁言账号1101个

原标题：今日头条平台宣布关闭社会频道，将新时代频道设置为默认频道

为更好地弘扬主旋律，宣传十九大精神，报道建设新时代，今日头条平台关闭社会频道，将新时代频道设置为默认频道。

同时，根据相关法规和管理要求，我们集中清理涉嫌违规的含低质内容的自媒体账号，12月31号共封禁、禁言账号1101个。我们将持续进行内容平台的治理和建设。

封禁账号36个，禁言账号1065个，以下部分名单：

封禁账号

关关娱乐、宝爸侃、妈咪宝咪、三农新青年、老刘生活录、周尚败走、读物君的日常、小芳看电影、万能的动物园、岁月长留啊罗、跳跃的大鱼、岁月长留啊张、搞笑哈皮老头狗、个人饮食习惯、痴情换情深、泰山北斗般的年轻时代、西西里可、本单妮、小猫不懒、蛋堡堡、花落微凉夜清秋、夜静水寒、全民会煮饭、嫩中求胜、薇薇娱乐秀、欢乐搞笑驿站、你的幸福时光、开怀大笑的鱼、趣事搞笑吧、茫茫人生路、我是漂亮的小公主、不茹不见、浴火的凤凰姐、陈小绘

禁言账号

帅帅眼睛小哥、双人旁徐某某、水仙娱乐、顺其的自然、说看世界、思念一种繁荣、爱生活爱丹丹、爱我所爱人、暗黑骑士一纸荒年、八卦喵喵喵、八省总捕头、肠里出来肠里热、唱支山歌给他听、超级影视集中营、车汇一宗、饭道、房产旅游小镇、风吹凉了心、浮光掠影转瞬简、搞机范、搞笑的小野猪儿、花开成景、华帛飞翰苍怀、画图民工、环球旅行专家、黄仕华、晖哥新视界、会哭的孩子有奶吃、会来客社、挤来挤去、十里思念都是你、十四带你游世界、时间把回忆埋了、世界分黑白、手拍

今日头条头条号运营平台

2017年12月31日

注：依据《头条号平台运营规范》，每个头条号账号拥有100分起始账号分值，若触发惩罚条例，将被扣除相应分值，如100分被扣光，则账号将被封禁。如若账号发布低俗内容，每次扣除20分，同时禁言2天；如若账号发布色情内容，直接封禁。