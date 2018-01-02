袭击睡眠者的恶魔：睡眠瘫痪其实比梦魇更为普遍

荷兰研究者进行的一项元分析显示，梦魇现象可能要比原先预计的更加普遍，精神病学家和心理学家在听取病人讲述时需要更认真地对待这一问题。

新浪科技讯 北京时间1月2日消息，据国外媒体报道，如果你曾在半夜里惊醒，有一种正在被恶魔碾压的感觉，那你或许刚经历了所谓的“梦魇”（incubus）现象——传说中来自一个男性恶魔的“攻击”（对应的女性恶魔被称为“succubus”，通常攻击男性）。

梦魇现象从许多方面来说是一种典型的噩梦。许多世纪以来，“梦魇”（有时又被称为“梦淫妖”）一直被描述为袭击睡眠者的恶魔，启发了许多民间传说和艺术作品。现在，荷兰研究者进行的一项元分析显示，这种令人恐惧的现象可能要比原先预计的更加普遍，精神病学家和心理学家在听取病人讲述时需要更认真地对待这一问题。

所谓梦魇现象通常发生在睡眠瘫痪症（sleep paralysis）的过程中。睡眠瘫痪症又称睡眠麻痹，也就是我们俗称的“鬼压床”。根据元分析的结果，这是一种比“梦魇”更为常见的现象。

文章作者、荷兰莱顿大学临床精神病理学教授简·德克·布洛姆（Jan Dirk Blom）称，睡眠瘫痪症是睡眠阶段分离的结果。该症状通常发生在人刚进入睡眠或将醒未醒时。睡眠瘫痪期间，快速动眼睡眠（REM sleep）有两方面的特征会发生在人意识清醒的时候。

布洛姆称，快速动眼睡眠通常是人们做梦的时段，此时人体肌肉会放松至麻痹的程度，可能是为了避免睡眠者对梦境做出真实的反应。然而，当睡眠麻痹发生时，人的意识苏醒，但梦还在继续，身体依然保持麻痹的状态。“当以这种麻痹的状态躺在床上时，大脑的威胁-激活警戒系统就会启动，产生一种有某种生物坐在胸口上的复合幻觉，”布洛姆说道。在这种情况下，人会看到真实周围环境与噩梦的结合，感觉非常真实。

追踪“恶魔”

在发表于11月《精神病学前沿》（Frontiers in Psychiatry）期刊的元分析结果中，研究人员对13项梦魇现象研究、包括将近1800人的数据进行了分析。这些研究来自不同国家，包括加拿大、美国、中国、日本、意大利和墨西哥。

研究人员发现，总人口中超过十分之一（11%）的人群有过梦魇经历。“这意味着对于任意一个人，都有11%的概率会在一生中至少经历过一次梦魇，”布洛姆补充道。

但是，对于某些特定人群，“遭遇”梦魇的机会要大得多。比如，有精神障碍的人，难民，甚至还有学生（令人有些意外），这些人群经历梦魇的几率可高达41%。该研究还发现，仰睡的人更容易经历梦魇。喝酒和不规律的睡眠模式也会令梦魇发生的概率增大。

尽管“梦魇”通常被人们忽视，认为这“只是一场噩梦”，但布洛姆指出，梦魇现象可能会带来其他问题，比如焦虑、由于恐惧而睡眠困难，甚至可能会出现妄想症（delusional disorder）——与精神分裂症有密切关系的一种精神障碍。

在论文中，研究者推测了梦魇与突发性猝死综合症（sudden unexpected death syndrome）之间的可能联系。突发性猝死综合症通常是指一个健康人在睡眠中突然死亡的现象。

“经历过梦魇的人经常会报告出现‘超出正常范围’的焦虑水平，”布洛姆说，“许多人会有在攻击中即将死去的感觉。这种事情有没有发生过，我们不知道，但是对于一个经历过的人，想象这种事情（发生）并不难。”

该研究还发现，梦魇的形象和人们的反应会因不同的文化背景而出现差别。例如，“有穆斯林背景的患者经常告诉我，看到梦魇证明他们正受到镇尼（jinn）的侵扰，这是安拉用无烟之火造就的一种无形精灵，”布洛姆说道。

不过，梦魇有时候也会以更加友好和娱乐的形式出现。“不久前我与一位健康的15岁女孩谈话，她刚经历了梦魇现象，”布洛姆说，“她看到了4只小小的企鹅，正在她胸口上围着桌子吃饭，这令她感到既激动又好笑，一点也不恐惧。”（任天）